La fontanera de Santos Cerdán ofreció a varios medios un vídeo sexual del fiscal anticorrupción atacado por el PSOE y Junts

Leire Díez Castro, fontanera del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ofreció a varios medios de comunicación, incluido EL ESPAÑOL, un vídeo sexual del fiscal anticorrupción al que atacan tanto los socialistas como Junts.

Díez, extrabajadora de las empresas públicas Enusa y Correos, intentó que se divulgaran estas imágenes íntimas para desprestigiar a uno de los fiscales que más ha trabajado con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El encuentro fue organizado a través de un destacado miembro del PSOE y del empresario Javier Pérez Dolset, ya que Leire Díez y él estaban colaborando para ayudar a la creación de una asociación de afectados por el excomisario José Manuel Villarejo.

A la reunión, celebrada en la redacción de EL ESPAÑOL, sólo acudió ella. Leire Díez mostró imágenes del vídeo para su posterior publicación.

Este periódico descartó divulgar el contenido por la ausencia de interés informativo o político, además de afectar la vida privada del fiscal José Grinda y ante la posibilidad de que la fontanera de Cerdán estuviera cometiendo un delito.

Grinda es conocido por haber liderado investigaciones como la operación Cataluña y los casos Zed, en el que está procesado el empresario Pérez Dolset, Cierco o Aguas de Girona.

También ha llevado el caso 3%, con sus distintas ramificaciones que afectan a la antigua Convergència i Unió (CiU) -David Madí, Germà Gordó y Jordi Sumarroca- y el caso Ambulancias, desvelado por Crónica Global.

Leire Díez Castro en una imagen subida a sus redes sociales junto al presidente del Gobierno.

Leire Díez justificó su interés en publicar el vídeo ante la necesidad de luchar contra lo que ella denominó "las cloacas del Estado".

En las imágenes no se demuestra que el protagonista sea el fiscal Grinda, aunque la socialista hizo un relato pormenorizado del supuesto momento en el que se filmaron.

Durante la reunión, recordó que Grinda fue investigado por un supuesto delito de exhibicionismo sexual que fue archivado por un juzgado.

No sólo eso, mencionó también que el fiscal anticorrupción era colaborador de lo que ahora ella denomina "UCO patriótica".

Ataques de PSOE y Junts

Tanto el PSOE como Junts han atacado de forma continuada a Grinda por las investigaciones que ha liderado.

Uno de los más vehementes ha sido el diputado socialista Manuel Arribas Maroto, como quedó claro durante la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña.

Arribas es uno de los diputados más cercanos a Santos Cerdán. Y el secretario de Organización del PSOE ha sido el negociador de los acuerdos con Carles Puigdemont, con quien se ha reunido en distintas ocasiones fuera de España.

El pasado 5 de marzo, Manuel Arribas aseguraba ante el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz:

"Uno de los episodios más dantescos de los que hemos visto en la documentación, de los que hemos conocido por los audios de la operación Cataluña, es el referido a cuando ustedes ―el ministerio, alguien, no sé quién, porque usted no sabe quién daba las órdenes― encomendaron al fiscal Grinda atacar al entorno independentista a cambio de que ustedes ―el ministerio, alguien de su equipo― iban a hacer desaparecer algunos asuntos turbios que parecía que tenía el señor Grinda. ¿A usted le suena esto o no le suena?

Así queda recogido en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.

El propio Arribas, el 11 de febrero de 2025, también en la comisión de la operación Cataluña, preguntaba al exconsejero delegado de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Miquel Prats, por el fiscal que había investigado el caso Banco Madrid, una entidad que había sido adquirida por la BPA.

La respuesta de Prats fue contundente: "Grinda".

El socialista respondió: "¿Grinda también?" [...] "Coincidirá conmigo en que los actores principales de esta película, por llamarlo de alguna manera, son siempre los mismos" [...] "el señor Grinda, el señor Villarejo...".

Además, en la misma comisión, el diputado de Junts Josep Pagès interrogó a un agente de la UDEF sobre su viaje a Andorra para recabar información del caso de la BPA.

Pagès cuestionó si el objetivo real era "buscar nombres de políticos catalanes", insinuando que la investigación liderada por el fiscal Grinda tenía motivaciones políticas.

Leire Díez detalló las vinculaciones de la operación Cataluña y Villarejo durante la reunión con EL ESPAÑOL. Explicó que estaba trabajando junto a Pérez Dolset para poner en orden la documentación y los audios del excomisario que el empresario ha recopilado.

El objetivo de Pérez Dolset es hacer llegar ese material a todas las víctimas del excomisario para que puedan ejercitar acciones legales contra él.

Una de las carpetas de Villarejo contiene información sobre Grinda, que es el fiscal que participa en el llamado caso Zed, por el cual Pérez Dolset está investigado y se siente perseguido.

De hecho, Pérez Dolset mantiene una disputa judicial con la UCO y ha logrado abrir diversos procedimientos para tratar de encausar a los agentes que considera culpables de su ocaso.

Citas con Ábalos y Koldo

La fontanera de Cerdán, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL este martes, se reunió el pasado mes de febrero con José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre para coordinar sus estrategias ante la UCO.

En aquel momento, según testimonios de personas involucradas en la operación a este periódico, la socialista ya sabía que "el informe contra Santos Cerdán sería demoledor y que iban a pedir su imputación".

En esta operación, además de Díez, están involucrados el empresario procesado por fraude en subvenciones Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo.

Este lunes El Confidencial publicó un audio en el que Leire Díez se dirigía a Alejandro Hamlyn, dueño de Hafesa y detenido por fraude de combustible en 2019, para pedirle información sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

"Si Balas está muerto, mejor", afirmó la fontanera de Cerdán. "Con una cosa que te dé, ya está", continuó Díez antes de confirmar su objetivo en aquella reunión en la que también estaban presentes Teijelo y Pérez Dolset.

"No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas", sentenció la socialista ex de Enusa y Correos.

Este periódico ha tenido acceso al audio completo de la reunión. Leire Díez se refirió en repetidas ocasiones al fiscal Grinda para tratar de recabar información contra él.

En una de sus intervenciones, la fontanera de Cerdán aludió, sin citarlo explícitamente, al vídeo sexual que ofreció a EL ESPAÑOL y otros medios.

"Lo que tengas que tener de Grinda en un papel y un... ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé y ya tengo, ¿eh? Porque si es lo que yo ya sé y ya tengo, pues no sé cómo decirte... Si me vas a decir lo que todo el mundo sabe, ya...".

Objetivo: la nulidad

Fuentes conocedoras de la operación han asegurado a EL ESPAÑOL que el plan de Díez y sus colaboradores pasa por lograr la nulidad de la investigación en el caso Gaslow y que, a partir de ahí, se beneficiaran tanto los imputados en la trama del fuel como en el caso Koldo.

"Siempre es la misma firma en los informes", han asegurado durante los últimos meses a este periódico varios investigados en referencia a Balas.

Sin embargo, este teniente coronel no es el único objetivo en la Guardia Civil de la fontanera de Cerdán y sus socios.

Para lograr la nulidad de las investigaciones y así poder salvar a Santos Cerdán del próximo informe de la UCO, Leire Díez no ha dudado en señalar en sus conversaciones privadas al capitán Juan Vicente Bonilla.

La socialista, Pérez Dolset y Teijelo han intentado lograr testimonios contra el mando de la Guardia Civil que recibió información sobre "Koldo, el del PSOE".

La intención de la colaboradora de Cerdán es vincular las investigaciones al PP, y en especial a Isabel Díaz Ayuso, por la denuncia puesta en la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación de los contratos de las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama.

Bonilla fue contratado en 2023 por la Comunidad de Madrid, donde ejerce como gerente de Seguridad Corporativa en el Servicio Madrileño de Salud.

Este capitán era el encargado en la UCO de captación de fuentes y utilizaba pseudónimo. En una de las conversaciones del caso Gaslow recibió una alerta sobre Koldo García.

La fontanera de Cerdán lleva meses trabajando, sin fruto alguno, para lograr que la investigación del caso Koldo se considere prospectiva por aquella conversación recogida en un informe de un importante caso de hidrocarburos.