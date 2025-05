Ataviada con uniforme de ciclista, Zaida Cantera (Madrid, 1977) se baja de la bicicleta en una de las puertas de acceso al parque de El Retiro. El día amenaza tormenta pero ella nos indica un rincón en el que podemos hablar largo y tendido de lo ocurrido en los últimos días en España. La que fuera comandante del Ejército de Tierra y diputada del PSOE entre 2016-2024, habla con vehemencia sobre los temas de seguridad y defensa que afectan al país, sobre cómo la falta de inversión es el mayor agujero negro que puede hacer tambalear nuestro sistema de seguridad y sobre cómo la polarización ideológica actual afecta de igual manera en la convivencia y, por tanto, a nuestra seguridad.

"A mí lo que me faltó, y esto lo he dicho por activa y por pasiva, es el mensaje psicosocial que calma a la población, que le dice qué es lo que tiene que hacer. No el mensaje político", comenta Zaida sobre la gestión del Gobierno ante el apagón que tuvo lugar en España el pasado 28 de abril. Como experta en defensa y asuntos de seguridad, redes e infraestructuras cree que el Presidente, en el momento del apagón, debería estar buscando soluciones y no dando el mensaje sobre qué está pasando, aunque sí considera fundamental que se diga cómo se debe actuar para que la población sepa qué hacer ante ese momento de crisis. La exdiputada del PSOE apunta que la búsqueda de responsabilidades es posterior al incidente ya que son los expertos los que tienen que analizar lo ocurrido y plantear soluciones para que no vuelva a pasar.

Zaida Cantera llega a la entrevista con su bicicleta y uniforme de ciclista tras practicar deporte David Morales

Una semana después del apagón, tuvo lugar el incidente en la línea de AVE Madrid-Sevilla que provocó un caos ferroviario y dejó atrapadas en los trenes a 10.700 personas durante varias horas. Aunque la Guardia Civil está investigando lo sucedido como un robo, Zaida Cantera se inclina sobre la tesis del sabotaje teniendo en cuenta varios aspectos como el tipo de cable que se robó, la simultaneidad de los hechos, la cantidad de cable o el día y la hora del robo (haciendo referencia al fin del puente de mayo e inicio de la Feria de Abril). "¿Pero cuál era el objetivo real de los ladrones? ¿Robar un poquito de cable, arriesgarse y venderlo o su objetivo real era otro?"