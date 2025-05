Ábalos redobla su presión a Sánchez con mensajes que indican que seguía de cerca las negociaciones sobre Air Europa

José Luis Ábalos redobla su presión a Pedro Sánchez con la divulgación de mensajes que indican que el presidente del Gobierno siguió de cerca las negociaciones sobre Air Europa.

Fuentes del entorno del exministro han confirmado a EL ESPAÑOL que estos whatsapps también forman parte de la documentación e información sensible que Ábalos tiene sobre el presidente del Gobierno.

Además, la coartada utilizada por Ábalos para señalar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es falsa.

El ex secretario de Organización del PSOE ha asegurado a diversos medios que la filtración de sus whatsapps con Sánchez está vinculada a su mudanza a la localidad madrileña de Rivas en agosto de 2022.

Según Ábalos, fue entonces cuando Koldo García se quedó, sin su conocimiento, con los discos duros que almacenaban sus conversaciones con Sánchez.

Sin embargo, algunos de los mensajes publicados son posteriores y abarcan hasta el 31 de julio de 2023.

En los whatsapps publicados por El Mundo sobre las negociaciones de Air Europa, Sánchez se interesa por la compra de Air Europa por parte de la compañía británica IAG, cuya filial es Iberia.

El presidente del Gobierno escribe a Ábalos el 8 de septiembre de 2020: "A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla".

El aquel momento ministro de Transportes responde a Sánchez que "las inquietudes son ciertas": "Si quieres antes de la reunión con Iberia de mañana, te cuento cómo lo estamos enfocando tanto en el caso de Air Europa como de IAG".

Sánchez había reenviado antes a Ábalos el mensaje de "un conocido de hace muchos años" sobre la operación con IAG y el rescate de Air Europa, el cual no se muestra a favor de la continuidad de la familia Hidalgo.

Este conocido del presidente del Gobierno afirma que Air Europa "no tiene un gran gestor", en referencia a Javier Hidalgo, "con el patriarca ahora debilitado".

"No tiene sentido rescatar Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG (Iberia) y menos aún que desaparezca", sentencia el contacto de Sánchez.

Estos mensajes se envían el 8 de septiembre de 2020, cinco días después de que el empresario Víctor de Aldama diga a Koldo que Javier Hidalgo ha llamado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa.

Esa conversación entre Aldama y Koldo, del 3 de septiembre de 2020, está recogida en el último informe de la UCO entregado al Tribunal Supremo: "Está jodido, muy jodido, el tema. Éste se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña".

Sin embargo, los whatsapps publicados por El Mundo entre Sánchez y Ábalos se centran en la operación de compra AIG y no en el rescate de Air Europa que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020.

Nerviosismo con Air Europa

Con esta filtración, Ábalos quiere poner el foco sobre Sánchez en el tema que más preocupa al presidente del Gobierno, ya que el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, también investiga la relación de Begoña Gómez con Air Europa.

Por tanto, el exministro redobla así su presión sobre el presidente del Gobierno, ya que busca que el Ejecutivo de Sánchez le proteja tanto de la UCO como de la Fiscalía Anticorrupción.

El asunto del rescate de la aerolínea del Grupo Globalia es el que más nerviosismo genera tanto en Moncloa como en la trama liderada por José Luis Ábalos y Koldo García ante un complicado futuro judicial.

El informe de la Guardia Civil presentado el 8 de abril en el Tribunal Supremo recoge que Ábalos disfrutó de un chalet en Marbella (Málaga) entre el 12 y 23 de agosto de 2020 por sus gestiones en favor de Air Europa.

Los investigadores destacan que Koldo mandó un mensaje a Ábalos informándole que la estancia en Villa Parra, como se llamaba la finca, le salía "gratis por las molestias ocasionadas".

Este whatsapp de Koldo se envió después de que el asesor hablara con Javier Hidalgo por teléfono, según las pesquisas de la UCO.

Antes, el 8 de agosto de 2020, el Ministerio de Transportes que Ábalos dirigía había enviado una nota de prensa informando a los medios de comunicación de "la conveniencia" del rescate a la aerolínea de la familia Hidalgo.

El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo sostiene en su último auto que Ábalos y Koldo "abrían puertas para favorecer los intereses" de Air Europa.

El magistrado les atribuye las tareas de "facilitar contactos y agilizar trámites" para que "pudieran obtener, con la mayor rapidez posible" el rescate de la aerolínea o la licencia de hidrocarburos para Villafuel.

El Supremo, por tanto, investiga estos tratos de favor a Air Europa ante los "robustos indicios" de que el exministro pudo utilizar su influencia a cambio de un beneficio económico.

A pesar de que fuentes del entorno más próximo al exministro han confirmado a EL ESPAÑOL que Ábalos tiene en su poder los mensajes que han sido publicados, el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez ha jugado a señalar a la UCO por la filtración.

Sin embargo, Ábalos ha preferido públicamente ni admitir ni desmentir que es el autor de la filtración, aunque la coartada ofrecida por el ex número dos del PSOE es falsa.

En una de las declaraciones ofrecidas en los últimos días, en concreto a El Periódico, se le pregunta por qué motivo Koldo García tenía los discos duros que contenían presuntamente las conversaciones con Pedro Sánchez. Ábalos contesta: "Por la mudanza, y yo no sabía que lo tenía".

También asegura que buscó esa información "como loco": "Ahí está la vida de mis hijos pequeños, todo el recorrido de su vida está ahí".

"Yo eso no lo tengo. Entregué mi teléfono y ordenador al Ministerio y lo único que se conserva es lo que está en poder de la Guardia Civil", afirmó Ábalos sobre los mensajes que están siendo divulgados.

Sin embargo, este lunes se hicieron públicas las conversaciones de Ábalos con Sánchez hasta después de las elecciones generales de 2023.

Por tanto, estos mensajes nunca estuvieron en el teléfono que usó como ministro, sino en el que tiene actualmente. La mudanza, tal y como recoge la propia UCO en su último informe, se realizó el 29 de agosto de 2022.

En conclusión, es imposible que los discos duros incautados a Koldo tuvieran los whatsapps que intercambió con Sánchez en julio de 2023, casi un año después de la mudanza a la localidad madrileña de Rivas.