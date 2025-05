De llamarla "Clau" a "Loca Asturias", así pasaron Ábalos y Koldo del amor al odio con la miss que colocaron en Logirail

La relación entre Claudia Montes, Miss Asturias, y José Luis Ábalos se rompió cuando Koldo García, como intermediario, comunicó a la exmodelo que el ministro no se separaría y que estaba "bien con su mujer".

Así lo refleja un mensaje enviado por Claudia Montes al asesor de Ábalos el 23 de noviembre de 2020, en el que hace referencia a esa conversación que mantuvo con Koldo.

La mano derecha de Ábalos, tras la decisión del ministro de no volver a tener citas con la socialista asturiana, cambió entonces el nombre del contacto en su agenda de teléfono. La hasta entonces "Clau" se convirtió a partir de ese momento en "Loca Asturias".

Montes acude este martes a declarar en el Tribunal Supremo ante el juez Leopoldo Puente en condición de testigo, por lo que tiene la obligación de decir la verdad en cuanto su relación con Ábalos y a su contratación en Logirail en 2019.

Los whatsapps hallados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el teléfono móvil de Koldo García detallan cómo el asesor de Ábalos cambió el contacto en algun momento entre finales de 2020 y principios de 2021.

Hasta entonces la relación de Koldo y Claudia Montes había sido cercana y de amistad. La mano derecha del ministro había ejercido de interlocutor entre la miss y Ábalos, encargándose también personalmente de que fuera contratada en la empresa pública Logirail.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Koldo transfirió 1.300 euros a Claudia Montes entre septiembre y noviembre de 2019. Estos Bizum se realizaron bajo el concepto "un amigo".

El asesor del ministro también pagó el hotel en Madrid, la peluquería y otros gastos a la exmodelo cuando mantuvo citas con Ábalos.

Los whatsapps del mes de febrero de 2020 entre Koldo y la que fuera pareja de Ábalos detallan cómo el asesor de Ábalos se encargó de alojarla en un piso turístico en Madrid y de pagarle todos los gastos tras una cita con el entonces ministro de Transportes.

Claudia Montes se desplazó a Madrid a petición de Koldo para que tuviera la cita con el ministro. El 4 de febrero de 2020 cenaron en La Chalana, el restaurante que la trama convirtió en su centro de operaciones tal y como recogen los informes de la Guardia Civil sobre este caso.

"Te doy todos (los tickets). Quiero decir, ¿el de la peluquería? Me da vergüenza", escribió Claudia Montes para pasarle los gastos a la mano derecha de Ábalos. "Jejeje, sí. Tú tranquila", le contestó Koldo.

Once meses después, en noviembre de 2020, es cuando la relación entre Ábalos y la miss llegó a su fin.

"Hola, Koldo. ¿Qué tal? Estoy preocupada porque desde que hablamos tú y yo el otro día José está raro conmigo, está más distante. Ya sabes que nunca haría nada que le pueda molestar intencionadamente. Soy leal a su persona aunque como bien me aconsejaste, en lo personal entendí lo que me dijiste que está bien con su mujer y que no tengo nada que hacer. Pero seguimos teniendo una buena amistad", escribió la exmodelo a la mano derecha de Ábalos.

La respuesta de Koldo fue corta y directa: "¿Qué te pasa? Estate tranquila. Está muy presionado".

Tras ser despedida de Logirail en 2022, Claudia Montes escribió a Ábalos y Koldo buscando el apoyo y la ayuda que antes sí le habían dado. Sin embargo, no fue así.

Enfadada por las respuestas de Koldo, la exmodelo amenazó al exministro con unas grabaciones que decía tener de su mano derecha.

"Buenos días. Sabes que durante el tiempo que Koldo estuvo hablando conmigo te estuvo ocultando que me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada pues lo tengo todo grabado y sé muy bien por lo que veo", escribió Montes a Ábalos.

"Te acuerdas el día de la comida cuando le dijiste qué confianzas eran esas?", añadió. "Pues recuerdo que era mi superior y por no perder mi puesto de trabajo lo que tuve que aguantar y que ahora si me tira la basura y si estoy permitiendo que mi hijo esté pasando hambre no hay derecho", argumentó sobre por qué no se lo había contado antes.

Enchufada en Logirail

Claudia Montes fue contratada como auxiliar administrativa de Logirail, el mismo puesto que tuvo Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, en diciembre de 2019 y se mantuvo en el puesto hasta febrero de 2022.

La UCO concluye que Miss Asturias fue colocada por Ábalos en Logirail con un currículum falso.

La propia Claudia Montes lo reconoció en uno de los mensajes enviados al asesor del ministro de Transportes: "Necesito el currículum que presentaste para buscar más trabajo porque no puedo hacer otro porque si no coinciden sabes que me puedo meter en un problema legal porque es un delito estoy atada de pies y manos".

"Lo siento, no tengo nada", contestó el asesor de Ábalos. "Y no es delito", añadió en otro mensaje.

"Si hay falsedad en los estudios que se pusieron y en el trabajo sí lo es", replicó ella.

Según las conclusiones de la UCO, Koldo "actuó como transmisor" con el fin de que dicha contratación "no sólo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no fuera rescindida" debido a problemas que Montes tuvo con sus jefes.

El 8 de octubre de 2019, a las 17:40 horas, Ábalos escribió a su entonces asistente: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?". "Sí. Lo arreglo", respondió Koldo.

La mano derecha de Ábalos envió el currículum de Claudia Montes a Isaías Taboas, entonces presidente del Grupo Renfe, puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón.

El día 23 de octubre de 2019, Claudia confirmó a Koldo que había sido contactada para un puesto de trabajo en Logirail, como él había asegurado que sucedería.

Carta a Santos Cerdán

Miss Asturias envió una carta al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, solicitando su baja como afiliada el pasado 14 de abril.

La socialista asturiana motivó esta decisión por "la indiferencia del partido" ante las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL en las que este periódico reveló que había recibido pagos de José Luis Ábalos a través de su mano derecha, Koldo García Izaguirre.

La exmodelo ha negado hasta la fecha que fuera colocada por Ábalos y Koldo, así como también desmintió que hubiera tenido una relación personal con el que fuera número tres del PSOE hasta julio de 2021.

Precisamente, en este escrito solicitando la baja en el PSOE, la exmodelo afirma ser víctima de un "acoso mediático y político", al igual que "algunas mujeres" que se han visto "envueltas en el caso Koldo".

"Resulta del todo indignante y decepcionante, que el partido de la igualdad, de la defensa de los derechos de las mujeres y el feminismo, esté ausente de todo este linchamiento que estoy sufriendo por parte de la derecha política y mediática", afirma Montes en su carta de baja como afiliada a la Federación Asturiana del Partido Socialista.

Montes acusa también a su formación política de haberla dejado sola y no haberse preocupado por ella: "Ni el PSOE, ni sus dirigentes, ni los compañeros y compañeras se han dirigido a mí en ninguno de estos duros momentos ni me han mostrado el más mínimo apoyo en unas circunstancias tan dolorosas".

La exempleada de Logirail concluye su carta a Santos Cerdán asegurando ser víctima de una "lapidación social".