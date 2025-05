Sara Aagesen reconoce que el apagón fue "algo insólito" y cree que señalar a las renovables "es irresponsable y simplista"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirma que señalar a las renovables como causa del gran apagón del pasado lunes es "irresponsable y simplista", mientras que abre la puerta a una posible prolongación de la vida de las centrales nucleares bajo determinadas condiciones.

En una entrevista concedida al diario El País, Aagesen advierte además que el sistema eléctrico de España está trabajando con "condiciones extraordinarias de seguridad", algo que derivará "en un coste adicional para el consumidor". También insta a Francia a llevar a cabo las interconexiones eléctricas para hacer más segura la red de la Península



Sobre el origen del 'cero energético', algo de lo que también habla en una segunda entrevista concedida a La Vanguardia y publicada este domingo, Aagesen no descarta de momento ninguna causa, incluido un ciberataque, y añade que cuando haya certezas el Gobierno actuará.

Sin embargo, admite que para saber con certeza qué motivó el apagón harán falta "muchos días" de estudio y análisis, evitando asegurar que en lugar de días pueden ser semanas.

"Puedo comprender perfectamente la frustración de los españoles [...], pero hablamos de un sistema eléctrico que es muy complejo", señala. "La red eléctrica de Europa, de la que forma parte la Península, se podría considerar la máquina más grande del mundo. [...] Hay que analizar miles y miles de datos", añade.

"Estamos investigando con muchísima prudencia y responsabilidad -explica la vicepresidenta- para tener certezas y poder transmitirlas con total transparencia. Y para buscar las medidas para que no vuelva a ocurrir".

Según Aagesen, lo "primero que hay que señalar es que es algo totalmente insólito" y que lo único que pueden decir con seguridad hasta ahora es que "se produjeron unas oscilaciones, una primera y una segunda, y que finalmente el sistema llegó a un cero con el corte de la interconexión con Europa".

En cuanto al debate surgido a raíz del apagón sobre el cierre de las centrales nucleares, sostiene que es “absurdo” relacionar el incidente con este pacto que las compañías eléctricas pactaron con el Gobierno: "El calendario de cierre no empieza hasta el 2027. El 28 de abril del año 2025 ese no es el problema".

Al ser preguntada por un posible cambio de planes respecto al cierre de las nucleares la ministra señala que al Gobierno "no se le mueve el suelo porque la Ley del Sector Eléctrico lo dice alto y claro": "Ninguna instalación de generación, ni nuclear ni ninguna otra cierra si no se cumple el principio de garantía de suministro. Por lo tanto, tenemos un anclaje y de momento ese anclaje no es necesario en el caso de las instalaciones nucleares".

Como alternativa para hacer más segura la red eléctrica en la Península, insta a Francia a tomar conciencia de que "las interconexiones tienen que llegar sí o sí" para hacer más segura la red eléctrica en la Península.