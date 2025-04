Los mensajes que prueban que el chalet de La Alcaidesa fue el soborno para Ábalos: "Que me llame para solucionar esto"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado una cadena de mensajes que corroboran que el exministro José Luis Ábalos "era consciente de que la casa de La Alcaidesa (Cádiz) se trataba de una contraprestación económica" por sus servicios a la trama del caso Koldo. Un presunto soborno "que efectuaba Aldama a través de terceros".

Los mensajes se recogen en un nuevo informe que el Instituto Armado ha entregado al Tribunal Supremo, según el cual Ábalos realizó gestiones para que el Gobierno rescatara la aerolínea Air Europa.

Además, la UCO ha encontrado nuevos mensajes que acreditan otro de los pagos al ministro a través del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz.

Las comunicaciones intervenidas comienzan el 26 de noviembre de 2021. Ábalos contactaba con Koldo para comentarle que acababa de llegar a la vivienda y no había suministro de luz.

Koldo, como casi siempre ejerciendo de "intermediario" entre el ministro y el comisionista, se lo cuenta a Aldama. "Mando a un chispas [un electricista] de Algeciras, el de la urbanización no podía ir hasta mañana".

En el transcurso de los mensajes, Koldo le pregunta a Aldama "si el antiguo dueño puede decir dónde está" el contador del suministro de energía eléctrica. Aldama entonces le proporciona el teléfono de Carmen Pano, de quien Aldama se valió para comprar ese chalet "para uso y disfrute del ministro con motivo de los contratos adjudicados" a la empresa Soluciones de Gestión SL durante la pandemia.

Pano: "Que me llame"

La hija de Carmen Pano, recuerda la UCO en el dosier, es la socia única de Have Got Time, la mercantil que compró la casa en la que Ábalos estaba a punto de alojarse esa tarde de noviembre del año 2021.

Koldo en ese momento le pregunta a Aldama si "esta chica es la dueña anterior". Aldama le responde "que se trata de la actual dueña" de la casa, y que esta debería conocer dónde está el contador de la luz.

Cuando Ábalos se percata que el contador de la luz está "en baja", y avisa a su vez a Koldo, Aldama le replica: "Pues hay que llamar a Carmen".

Fotografía de la terraza y de la piscina del chalet que alquiló José Luis Ábalos en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Aldama, entonces, se pone en contacto con Pano para facilitar al ministro su estancia en la vivienda de Cádiz restableciendo el suministro de luz. "Me mandan esto, se ha dado de baja. Le he dado el teléfono a K [Koldo] para que te llame, si no te importa".

Pano respondía: "Ok, perfecto, debe ser algún error. No se ha dado de baja nada. Si el jardinero estuvo el miércoles arreglando unas cosas y todo estaba bien... Que me llame ya para solucionar esto. Al instante, Aldama reenvía a Koldo todos los mensajes, y este a su vez al ministro.

A renglón seguido, la empresaria remarcaba a Aldama: "Que me llame ya para solucionar esto".

Finalmente, varias horas después, Ábalos anuncia a Koldo que el electricista ha realizado su trabajo: "Luz enganchada. 200 euros. Pero si no pagan...". Ábalos dejaba caer con tal frase a su escudero que no se haría cargo de abonar ese dinero. "Prefiero hablar con él al verlo", responde Koldo. La UCO entiende este mensaje como una referencia "al tercero que estaría a cargo de esos pagos y con quien preferiría abordar el asunto en persona".

La UCO recuerda en esa parte del informe que varios días más tarde, "el 9 de diciembre de 2021, se producía la confirmación de la denegación de la condición de operador para la empresa Villafuel, fundamental para la consumación del eventual fraude de los hidrocarburos en el que participaban Aldama, su socio Claudio Rivas y empresarios como Pano".

Esa denegación era ligada por el socio del comisionista "al burofax enviado a Ábalos y la necesidad de iniciar el desahucio del inmueble. De esta manera, se observa una relación causa-efecto entre la negativa por parte de industria, y el desalojo final de Ábalos del chalet".

Villa Parra

La UCO alumbra en este nuevo informe las presuntas dádivas que Ábalos obtuvo por su intermediación entre Aldama, grandes empresas con intereses en el Gobierno y un grupo de arribistas que pretendían cometer presuntamente un fraude millonario. En sus pesquisas, al analizar los terminales de algunos de los personajes principales, la Guardia Civil logra acreditar que Aldama fue "el nexo de unión entre la estancia vacacional de Ábalos en la casa de Villa Parra y la nota de prensa informando del futuro rescate de Air Europa".

A cambio de su intermediación, el exministro recibió una serie de contraprestaciones, como el alquiler de una casa llamada Villa Parra, en Málaga, después de que su ministerio respaldase el rescate a empresa de Javier Hidalgo con un comunicado oficial.

El exministro se alojó en Villa Parra entre el 12 y el 23 de agosto de 2020. Al día siguiente de anunciarse el rescate, Ábalos le escribió a Koldo para decirle que tenía la intención de viajar unos días a esa lujosa vivienda. Un día más tarde, Koldo la visitaría junto a su esposa, "pudiendo mostrarle a Ábalos el inmueble a través de una videollamada".

Quien fuera ungido como su mano derecha en el Ministerio le enviaba entonces las imágenes de la vivienda vacacional: "Te comento, esto sale gratis por las molestias generadas". La casa, le señalaba Koldo, tenía "vistas al mar y muy tranquila, apartada de todo. Seis dormitorios y cinco baños. No hay nadie alrededor tuya que te pueda ver".

Aldama también vería fotos de la casa de la que el ministro iba a disfrutar aquel verano de la pandemia: "Joder, es la polla", exclamó.