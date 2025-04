La UCO encuentra nuevos mensajes en el móvil de Aldama sobre los pagos a Koldo y a Ábalos: "Tráete una bolsa"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha encontrado nuevos mensajes en el móvil encriptado de Víctor de Aldama sobre los pagos realizados a José Luis Ábalos y Koldo García.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un informe de 96 páginas y 321 mensajes de WhatsaApp entre Víctor de Aldama y Joseba García, hermano del asesor de Ábalos.

En dicho informe se recogen las conversaciones entre ambos organizando las citas mensuales para que el empresario pagara las comisiones a la trama del exministro de Transportes.

Los mensajes revelan que Aldama continuó pagando a Ábalos y Koldo después de que fueran cesados el 10 de julio de 2021. Las entregas mensuales de dinero continuaron al menos hasta la Navidad de 2022.

Joseba García fue la persona utilizada como 'correo' del dinero, al menos entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022 según los mensajes encontrados en el móvil encriptado del empresario.

Aldama le entregaba el dinero en efectivo y éste, posteriormente, se lo daba a su hermano Koldo y a Ábalos.

El 29 de junio de 2022, Joseba escribió a Aldama: "Me comentan que esta semana tenía que verte. Si me confrontas día, te lo agradezco porque quiero hacer planes".

El empresario le contestó que estaba fuera esa semana y Joseba contestó, refiriéndose a su hermano y Ábalos: "Ya toreo a éstos hasta la semana que viene".

Uso de palabras claves

La UCO señala que la trama utilizaba las palabras "documentos", "papeles" y "escrituras" para referirse al dinero de las comisiones vía WhatsApp. Según fuentes del caso, esto será confirmado por el propio Aldama en futuras declaraciones en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

"Buenas tardes, para la semana que viene voy para Madrid. ¿Sabes algo de los papeles?", escribió Joseba el 19 de agosto de 2022 a Aldama.

El empresario le contesta que no está en Madrid y, finalmente, la entrega de dinero se produce el 5 de septiembre en el Hotel Intercontinental de Madrid.

"Tráete una bolsa", escribió minutos antes de la reunión el hermano de Koldo a Aldama, ya que no tenía y no podría guardar los billetes.

El 19 de abril de 2022, Aldama escribió a Joseba para decirle qué día llegaban las "escrituras", es decir los billetes.

"El día 26 llega una persona de allí y viene con las escrituras", le dijo el empresario al hermano de Koldo.

Normalmente, los pagos mensuales se realizaban en la oficina del empresario. Sin embargo, en alguna ocasión, como en ésta se hacían las entregas de dinero en efectivo en hoteles, restaurantes o bares.

Otras veces, cuando Aldama no se encontraba en la oficina, era la secretaria del empresario, llamada Piedad, la que realizaba la entrega del dinero a Joseba.

Esto sucedió, por ejemplo, el 28 de octubre de 2021. "Subo", dijo Joseba. "Ok, pregunta por Piedad", respondió Aldama.

También los mensajes revelan que fue la secretaria de Aldama la que realizó el pago de las comisiones a la trama el 21 de febrero de 2022. "Lo tiene Piedad, pregunta por ella", escribió el empresario.

"Ya está", contestó Joseba un cuarto de hora después para confirmar a Aldama que ya tenía el dinero.

Los 321 mensajes entre Joseba García Izaguirre y Víctor de Aldama encontrados por la UCO siempre son para concretar citas y que el empresario entregue "papeles", "documentos" o "escrituras".

Esta semana, el empresario Javier Serrano y la empleada Aránzazu Granell confirmaron en el Tribunal Supremo que entregaron 20.000 euros a Joseba García en República Dominicana.

Por tanto, estos dos testigos desmintieron a Joseba García, quien en su comparecencia había asegurado que fueron "viajes de placer".

Presiones a Aldama

Las citas son con periodicidad mensual y el hermano de Koldo llega a presionar en diferentes ocasiones a Aldama para que realice los pagos.

"Buenos días, pues a ver si tengo por lo menos el contrato y lo voy leyendo, pero desde diciembre tendríamos que haber avanzado. Tú me aguantas a mí y yo a otros [refiriéndose a Ábalos y su hermano Koldo]", escribió Joseba el 12 de enero de 2022.

Ese día mostró su enfado a Aldama por no haber recibido la entrega mensual de dinero: "No me gusta nada andar con los mensajes. No me queda otro, pero en serio que no me gusta. Siempre lo mismo, ¡uff!".

"Buenos días, pues otro día más haré un hueco y pasaré por tu oficina para echarte una mano si quieres con el tema. Un saludo", insistió al día siguiente.

Una semana después, Joseba volvió a la carga y envió otro mensaje a Aldama. "Buenas tardes, hoy quedaste en avisarme para el lunes". El hermano de Koldo endureció el tono en el siguiente whatsapp al no recibir contestación del empresario: "Manda huevos tantas largas. Lo siento si te molesta, pero más me molesta a mí estar así todos los días".

En otras ocasiones, Joseba se equivocó y mandó una captura de su conversación con Aldama al propio empresario, tal y como ocurrió el 10 de diciembre de 2021.

"Era para ya sabes", explicó el hermano de Koldo. "Me dicen hora para café", le trasladó Joseba tras dar el mensaje a Ábalos y a su exasesor.

La trama utilizaba la frase "tomar café" para referirse a mantener conversaciones a través de móviles seguros, a los cuales denominaban "cafeteras".

"No tengo café y no sé el número de bastidor de la máquina", explicó Aldama.

Joseba volvió a presionar al empresario: "Como ya me he cansado de tanto mensaje, dime hora y sitio para el jueves".

El 29 de diciembre de 2021 ante la imposibilidad de Joseba de tener la cita con Aldama, éste escribe: "Yo no puedo hasta dentro de hora y media, pero Koldo sí puede ir".

Aldama, cansado de las presiones, contestó: "Es para hablar otra vez de lo mismo porque ya tienes la chequera".

Joseba siguió instiendo a Aldama en verse y el empresario zanjó el asunto con un mensaje más directo: "Vuelvo a repetir lo que queráis, pero es hablar de lo mismo otra vez".

Otros de los enfrentamiento que tuvo Aldama con Joseba fue por la presión por cobrar el 3 de agosto de 2022.

El hermano de Koldo escribió al empresario a las 10:25 de la mañana: "Buenos días, estoy yendo para Madrid. Cuando termine este tema, me vuelvo de vacaciones".

Aldama le contestó en tono serio: "No me han confirmado nada, te dije que yo te avisaba. Espero que no estés viniendo sólo para esto. Comenté que te decía algo hoy".

Joseba le reconoció que el motivo de su viaje era "sólo para eso [cobrar]". "Ya sabes, esperaré ahí", le insistió.

"Pues no vengas todavía, porque no me han confirmado. Hasta las 3 pm de aquí no me confirmarán, son 6 horas de diferencia", le explicó Aldama sobre el dinero en efectivo que repatriaban de República Dominicana para pagar comisiones.

El hermano de Koldo se ofreció a adelantar el dinero, refiriéndose a los billetes como "documentos".

"O adelanto yo los documentos y me das tú los definitivos el lunes, si quieres", escribió Joseba.

Esta insistencia acabó por enfadar a Aldama, que le mandó un audio quejándose de las presiones.

El 'correo' del dinero entonces se disculpó: "Ok, era para estar tranquilos. No era presión. O el martes, me entiendes".

Más pruebas contra Ábalos

La UCO ha encontrado también mensajes que confirman que Joseba actuaba a las órdenes de su hermano Koldo y de José Luis Ábalos.

De estos whatsapps los investigadores de la Guardia Civil interpretan que Ábalos y Koldo García continuaron amañando contratos de obra pública incluso varios meses después de haber sido cesado en el Ministerio.

Ábalos y Koldo, que actuaban como un "binomio" según la UCO, seguían utilizando su influencia en Transportes para cobrar comisiones de Aldama y de varias constructoras.

Así se desprende de los mensajes intercambiados por Aldama y Joseba el 17 de marzo de 2022. El hermano de Koldo escribió: "Buenos días, ¿ya sabes cuándo quedamos para organizarme bien? Saludos".

Aldama contestó que no habría entrega de dinero ese mes hasta que aclarara unos asuntos con Koldo.

"Tengo pendiente una reunión con tu hermano. Cuando esa reunión se dé, quedamos. Creo será el lunes", respondió el empresario.

Aunque Ábalos dejó el Ministerio, Javier Herrero Lizano, que fue nombrado a propuesta de Koldo tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, siguió siendo el director general de Carreteras hasta que fue cesado el 25 de octubre de 2022 a propuesta de la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera.

La UCO continúa recabando pruebas que acorralan a José Luis Ábalos y que complican, aún más, su futuro judicial acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal.

Esta semana, el presidente de Tragsa, Jesús Casas, afirmó en la comisión de investigación del Senado que "Adif presionó en dos correos" para no atosigar a "la sobrina del ministro Ábalos".

Jésica Rodríguez estuvo contratada por Tragsatec, empresa del Grupo Tragsa, entre marzo y septiembre de 2021 como auxiliar administrativa.

La expareja de Ábalos confesó en el Tribunal Supremo que "nunca" fue a trabajar y que no sabía que Ineco y Tragsa eran empresas públicas.

"Todas las personas que yo conozco que trabajan en empresas públicas han hecho una oposición y yo pensaba que [Ineco] era una empresa de alguien que conocía [Ábalos]", señaló la joven.

Entre marzo de 2019 y febrero de 2021, la conocida como "la sobrina de Ábalos" trabajó para Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Ábalos, también en el mismo puesto.

El presidente de Tragsa afirmó en el Senado que se enteró "como la inmensa mayoría de los españoles, cuando todo esto saltó a la prensa". "E inmediatamente ordené una auditoría interna", explicó.

Se detectó "un déficit de fichaje", confesó Casas. Es decir, que Jésica no registraba su jornada laboral "a través de la aplicación móvil" habilitada a tal efecto.

Casas ordenó "una investigación de cumplimiento legal" y, en ese proceso, "saltó una contradicción".

El director de Tragsatec, Juan Pablo González, declaró en la comisión de investigación del Senado que Jésica había sido contratada como "adscrita a la Presidencia de Adif", que en aquel momento ocupaba Isabel Pardo de Vera.

Las fuentes del Ministerio de Transportes y del entorno de Ábalos consultadas por este periódico contradicen al presidente de Tragsa, ya que aseguran que "todo el mundo conocía a Jésica y todos sabían de su relación con el ministro".

"Las sobrinas del ministro" era el nombre clave que utilizaba su gabinete para las mujeres, todas ellas jóvenes y menores de 35 años, que "acompañaban a Ábalos" a sus viajes o actos oficiales.

Tragsatec envió este viernes la documentación sobre el fichaje de Jésica al Tribunal Supremo.

En estos informes, esta empresa pública destacó de Jésica su "responsabilidad con el trabajo", pero la ex de Ábalos declaró al juez que nunca hizo su labor.

De su perfil laboral, Tragsatec subrayó como "cualidad en desarrollo", la "responsabilidad y autonomía" de Jésica.