Mensajeros de la Paz fue creada hace 63 años por el Padre Ángel García Rodríguez junto a su compañero Padre Ángel Silva. Su misión era y sigue siendo ayudar a aquellos que más lo necesitan. A sus 88 años sigue en plena acción. En su iglesia, San Antón, acoge a personas sin hogar durante las 24 horas del día. Sin embargo, su cometido se expande alrededor del mundo.

El Padre Ángel muestra su preocupación por la situación actual en nuestro país: "lo que está sucediendo con la inmigración es de juzgado de guardia, es de ponerse tristes, de pensar cómo es posible que sea verdad lo que estamos viendo con nuestros ojos". Marca la inmigracion como una de las 'asignaturas pendientes' del Gobierno y remarca la importancia de dar papeles a aquellos que lo necesiten.

El Padre Ángel, en su despacho de Mensajeros de la Paz David Morales

Asegura que pretende vivir 20 años más y que no tiene ganas de morir pero que tampoco le da miedo: "Los pocos o muchos años que nos queden hay que aprovecharlos para hacer más cosas buenas todavía. Yo no me he muerto nunca, pero me he estado muriendo varias veces, y la muerte sólo asusta cuando no has hecho nada en la vida".