Los chats de 'El Tigre', el mayor capo español de la coca, con el clan del jefe de la UDEF: "Vamos a pedir un buen precio"

La Unidad contra el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional incautó mensajes intercambiados entre el narcotraficante El Tigre, considerado el mayor capo español de la cocaína, y miembros de la organización liderada por el exjefe policial Óscar Sánchez Gil. Este último está encarcelado por, supuestamente, favorecer la entrada de decenas de toneladas de droga en España.

Según el sumario de esta causa judicial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el rol de Alejandro Salgado Vega (nombre real de El Tigre) sería el de conseguir la droga en países latinoamericanos y negociar con varias compañías exportadoras el modo de trasladarla a España en contenedores marítimos. El de Sánchez Gil, proteger los envíos a cambio de dinero y garantizar que llegaran a puerto.

Los investigadores de la UDYCO localizaron decenas de mensajes en la plataforma Sky-ECC, una aplicación encriptada que funcionó durante años como el gran chat cifrado del narcotráfico internacional. En ella tenía un perfil el jefe de la UDEF en Madrid, lo que quiere decir que llevaba al menos cinco años operando no sólo como un narco más, sino como un jefe de los narcos.

En total, según los investigadores, en esta operación ya se habrían incautado más de 40 millones de euros, entre efectivo, criptomonedas y fondos localizados en paraísos fiscales. Eso, sin contar las propiedades intervenidas. Todo ello relacionado con el mando policial corrupto.

Precisamente, en uno de los informes del sumario se detalla que Óscar Sánchez Gil tenía acordada la "entrega de hasta 10 millones de euros en mano" a uno de sus colaboradores "para que este pueda introducir una cantidad equivalente en la economía legal a través de criptoactivos".

Era el pago acumulado durante años (un 40 % por operación) por sus valiosos servicios a los grandes capos del crimen organizado como El Tigre. En una de las conversaciones de Sky-ECC, fechada entre abril y mayo de 2020, se observa cómo Alejandro Salgado y uno de sus socios intercambiaban una lista de empresas a las que hacer pedidos legales durante cierto tiempo para que las importaciones, por su alta frecuencia, no fueran señaladas como sospechosas y así pudieran evitar la inspección aduanera.

El Tigre remite una foto del correo electrónico que ya ha enviado a una de estas compañías, aparentando su interés en la importación de fruta de Latinoamérica. Están formalizando la tapadera.

—Ya escribimos, dio tiempo hoy.

—Hasta que piden una y llega, vamos seis semanas y después usted comienza a pedir de tres en tres. Y vamos a llenar uno con veneno después de tres meses.

—Nuestras empresas ya compran allí. Esas están en verde ya, y se puede trabajar. Con ésta [señala El Tigre en referencia a la nueva compañía] nos toca hacer ese recorrido.

Estas empresas —señala la UDYCO en uno de sus informes—, "una vez rodadas, pasarán a un segundo estadio de acción y las contaminarán; primero, con una pequeña cantidad [de droga] como prueba, para ir aumentando paulatinamente los envíos".

Generalmente, se empleaban envíos de frutas, como bananas o piñas. Sin embargo, El Tigre no reside en América del Sur, donde se ubican las empresas exportadoras, sino que lleva al menos dos años oculto y protegido en Emiratos Árabes.

Dimensión internacional

La aparición de este personaje en la trama del jefe de la UDEF en Madrid evidencia la dimensión internacional de la organización. Gracias a su rol y a la intermediación de Óscar Sánchez Gil, los miembros de la red consideraban que tenían controlado todo el recorrido de entrada de la droga en España.

"Alejandro Salgado cuenta con los contactos necesarios para el suministro y desde Dubái, donde se encuentra asentado, dirige esta empresa", relata uno de los informes policiales del sumario sobre el rol de El Tigre.

El día posterior al que tuvo lugar la anterior conversación, Salgado escribe de nuevo por la plataforma encriptada. Planea cómo establecer una relación que parezca legal y creíble con la exportadora de fruta.

—Vamos a escribir con otra empresa que tenemos. Vamos a pedir un precio muy bueno, darle una negativa y seguimos con la otra. Y ya que no contesten más si no quieren, o que le digan que no es posible ese precio.

—Perfecto, Tigre.

—Sólo van a pedir 7 dólares, dígales que no llegan o no contesten. Y formalizamos pedido con la otra empresa.

Los investigadores de la UDYCO que analizaron estos mensajes concluyeron que, en ocasiones, las empresas latinas exportadoras eran conocedoras de que sus contenedores trasladaban droga oculta. Otras veces, sin embargo, lo desconocían.

"Además de su papel de conseguidor de la sustancia, tiene la capacidad de proceder a su introducción y ocultación en el interior de los contenedores marítimos, a través de terceros que llevarían a cabo esta arriesgada fase de la operación", explica un informe policial sobre el rol de El Tigre.

"Coronamos, Tigre"

Un informe de la UDYCO detalla que esta práctica era "habitual". Y detalla que la red la desarrolla "con total normalidad y naturalidad, fruto de la continuidad que les otorga una cada vez mayor seguridad y confianza en la metodología criminal empleada". Contar con el jefe de la UDEF en Madrid en su bando era la clave para que todo funcionara como la seda y los envíos llegaran a su destino.

El engranaje de la organización era como un reloj suizo. El 8 de octubre de 2020, uno de los socios de El Tigre se impacienta. Tiene la droga en una de sus guarderías y quiere que el capo le proporcione la información sobre quién irá a por ella para ocultarla después en una nave industrial de confianza.

—Bro, dime en otra qué furgo va y cómo es el chico. Para que los chicos estén atentos, que están un poco rallados porque ya mucha gente va a saber la nave, pero no queda otra.

A las pocas horas, el socio vuelve a escribir a El Tigre:

—Ya están descargando. Van de una, le van a preparar bien para que vaya escondido. Coronamos, Tigre. Ya está en la nave. Ahora te digo, nada más que estemos listos. Están sacando y contando.

Óscar Sánchez

La UDYCO y la Unidad de Asuntos Internos (UAI) también constataron que la organización contaba hasta con armas de guerra para proteger el dinero y la mercancía.

Aquella operativa les generó enormes beneficios. Cuando Óscar Sánchez fue detenido, las máquinas de contar billetes de la UAI se estropearon debido al sobreesfuerzo. Los agentes localizaron 20 millones de euros ocultos entre las paredes de su chalé.

La Fiscalía Antidroga acusa al exjefe de la UDEF de haber facilitado, a cambio de enormes cantidades de dinero, la entrada de estupefacientes en España. Su función principal sería la de proteger los contenedores que traían la droga y avisar a sus socios narcotraficantes si estaban siendo investigados policialmente.

'El Tigre'

Por su parte, la Guardia Civil definió a El Tigre en 2022 como "el mayor narcotraficante español conocido". En dicho año, fue detenido en Emiratos Árabes Unidos.

Aquella operación de la Benemérita le relacionó con la introducción de 2.000 kilos de cocaína por el puerto de Algeciras en 2020, a través de un contenedor procedente de Paraguay.

La Justicia española emitió una orden internacional para tratar de extraditarlo, lo que aún, tras dos años, no se ha producido. Salgado Vega vive tranquilamente en libertad en la capital financiera de los Emiratos.

Ahora bien, en la causa judicial en la que la Audiencia Nacional investiga al expolicía Óscar Sánchez, un abogado ya se ha personado en nombre de El Tigre.

Tal y como reveló este periódico, el Ministerio del Interior lleva años presionando a las autoridades emiratíes para que incrementen la colaboración policial, algo que en los últimos años no siempre se ha producido.