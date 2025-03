El jefe de gabinete de Montero compromete a la ministra: reconoce ante el juez que ayudó a Aldama a aplazar su deuda

Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, reconoció en el Tribunal Supremo que ayudó a Víctor de Aldama a aplazar la deuda con Hacienda que tenía una de sus empresas. En concreto, según declaró, trasladó este asunto a otro trabajador del Ministerio, adscrito a la Agencia Tributaria (AEAT).

Como testigo, con obligación de decir la verdad, la mano derecha de Montero también confirmó gran parte de lo declarado por Aldama. Reconoció que existieron reuniones, llamadas y gestiones entre él y el empresario de cara a la compra de un piso que Moreno pretendía adquirir.

La declaración testifical del jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno compromete así a María Jesús Montero, ya que ésta aseguró, tajante, que no existió jamás "nada parecido, relacionado, o que tenga algún tipo de coincidencia con lo que Aldama dijo". Inmediatamente, la ministra puso "la mano en el fuego" por su hombre de confianza.

Así se pronunció la dirigente el pasado 26 de noviembre, durante la comisión de investigación del Senado relativa al caso Koldo. La también número dos del PSOE subrayó que "lo que [Aldama] dijo fue una serie de mentiras dirigidas contra personas honorables" y avanzó que Moreno pretendía "iniciar acciones legales para lavar su imagen".

Este martes, en el Supremo, Moreno, eso sí, desmintió haber recibido 25.000 euros por gestionar el aplazamiento de la deuda con Hacienda de la empresa Pilot Real Estate SL, propiedad de Aldama. Este último, por contra, declaró —tanto en la Audiencia Nacional como, después, en el Alto Tribunal— que sí le entregó esta cantidad. En concreto, en un sobre, que aseguró que le fue entregado en un bar. Carlos Moreno, preguntado por el juez del Supremo Leopoldo Puente, lo negó tajantemente.

Europa Press El jefe de gabinete de Montero admite que Aldama le pidió aplazar una deuda y lo derivó a un asesor para gestionarlo

Ahora bien, el jefe de gabinete de Hacienda sí confirmó otros de los extremos manifestados por Aldama, como las reuniones entre ambos o su intermediación en favor de Pilot Real Estate SL. Pero Montero, en el Senado, había negado en bloque las declaraciones de Aldama.

"Me tiene que permitir —le dijo a una senadora del PP— que no crea que sea casualidad que justamente este señor, delincuente confeso, que hizo las declaraciones desde la cárcel, estando encarcelado, haya apuntado al Ministerio de Hacienda, porque fue la Agencia Tributaria la que inició unas investigaciones que desembocaron con este señor en la cárcel", expresó, en alusión a Aldama.

En definitiva, María Jesús Montero, en el Senado, aseguró que la declaración de Aldama era una venganza del empresario contra el ministerio que ella encabeza.

"Hay que tener en cuenta que las actuaciones de Aldama proceden de la Agencia Tributaria, tanto en [la causa conocida como caso] Hidrocarburos como en la trama Koldo. Ambas se inician por iniciativa de la Agencia Tributaria. No es casualidad que este hombre haya apuntado al Ministerio de Hacienda", afirmó la también vicepresidenta primera del Gobierno.

Sin embargo, Carlos Moreno reconoció este martes en el Supremo que derivó la petición de Aldama a un asesor llamado Ignacio Granado y que, en otro momento, le mandó al empresario un anuncio de Idealista para preguntarle su opinión sobre el precio del piso, ya que valoraba cuál adquirir.

Ahora bien, la mano derecha de Montero indicó que no se interesó por saber si el aplazamiento tributario solicitado por Víctor de Aldama tuvo éxito o no. Eso extrañó al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que le preguntó si nunca formuló "un ¿qué hay de lo mío?" para enterarse. "No lo recuerdo, supongo que le diría [a Aldama] que ya le contestaría la Agencia Tributaria", señaló el testigo.

Reuniones con Aldama

Moreno también se contradijo durante su declaración ante el juez Leopoldo Puente. En un primer momento, afirmó que no sabía si habían existido encuentros con Aldama. "Reuniones no sé si habremos tenido", indicó.

Posteriormente, la mano derecha de Montero confirmó varios encuentros con el empresario: "Nos hemos visto dos o tres veces".

"Durante algún tiempo tuvimos contactos", aseguró Moreno sobre su relación personal con Aldama. Dijo, de hecho, que "es posible" que se citaran en el Ministerio de Hacienda. "Yo paso de 12 a 14 horas [al día] allí", precisó.

Además del tema de la deuda con la Agencia Tributaria, Carlos Moreno reconoció que habló con Aldama sobre otros asuntos.

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero. Europa Press

Entre esas cuestiones, la gestión del aeropuerto de Ciudad Real, un edificio que tenía en venta el Ministerio en la calle María de Molina (Madrid) y por el que se interesó el empresario y, por último, los negocios de un ciudadano israelí y la devolución del IVA a los turistas no comunitarios que compran en España.

La declaración de Carlos Moreno, por tanto, detalla una relación cercana con Aldama durante al menos los años 2019 y 2020.

Lo declarado por el jefe de Gabinete de María Jesús Montero también choca con las declaraciones que hizo ella en una entrevista en elDiario.es.

En dicho periódico, Montero afirmó que no existió "nada que se pudiera asimilar a un trato de favor a ninguna empresa" cuando fue preguntada sobre si su mano derecha "se prestó a tramitar el aplazamiento de una deuda tributaria del señor Aldama".

Por su parte, elDiario.es preguntó a la ministra por cuatro reuniones de su jefe de Gabinete con Víctor de Aldama. Montero contestó sin desmentir este extremo, aunque el propio medio sustituyó posteriormente el nombre del empresario Aldama por el de Koldo García, principal asesor del exministro José Luis Ábalos, y añadió a la entrevista una nota aclaratoria.

Sin embargo, el propio Carlos Moreno confirmó en el Supremo que tuvo al menos "dos o tres" encuentros presenciales con Víctor de Aldama.

Sobre uno de ellos, que se habría producido en un bar cercano al Ministerio de Hacienda —lugar en el que, según Aldama, se realizó el pago de los 25.000 euros a Moreno, acompañado de Koldo García—, el jefe de gabinete afirmó en el Alto Tribunal que no recordaba haber visto juntos al asesor de Ábalos y al empresario.

"No recuerdo habernos visto en un bar", aseguró Moreno. Sin embargo, Koldo García, ante el juez, sí que reconoció un encuentro "casual" de los tres en un establecimiento cerca del Ministerio de Hacienda.

Diseño: Arte EE El jefe de Gabinete de Montero organizó una cita entre Aldama y la '3' de la Agencia Tributaria en Madrid por un aplazamiento

El jefe de gabinete de Montero, no obstante, sí negó cualquier implicación de la ministra en el aplazamiento tributario solicitado por Aldama.

No obstante, tal y como publicó EL ESPAÑOL, Moreno organizó una reunión entre responsables de la Agencia Tributaria y el empresario. En concreto, una cita con Consuelo Sánchez García, que por aquel entonces era delegada ejecutiva de la AEAT en Madrid.