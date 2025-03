Fernández Díaz califica de "invento" la Operación Cataluña: " Yo no oí nunca hablar de ella, no la ordené"

Después de la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la comisión de investigación de la Operación Cataluña, Jorge Fernández Díaz ha hecho lo propio, negando su implicación en esa presunta trama de espionaje al independentismo, así como su existencia.

El exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz ha asegurado este miércoles en el Congreso que "no tiene ninguna duda" de que la llamada 'Operación Cataluña' es "un invento" a raíz de una declaración en sede judicial del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Que es un invento, no tengo ninguna duda. Le puedo asegurar que durante mi mandato en el Ministerio yo no oí nunca hablar de Operación Cataluña, nunca".

El ex ministro del Interior ha negado que él ordenara espiar a ningún adversario político, ni independentistas catalanes, ni tampoco de Podemos, según ha ido respondiendo a los parlamentarios de la comisión en el Congreso de los Diputados.

Fernández Díaz ha comentado que recuerda "perfectamente" el día que, de regreso en avión de un Consejo de Ministros de la Unión Europea, desde su equipo le hablaron por primera vez de esta presunta trama. Según ha dicho, fue por "un teletipo sobre una comparecencia judicial del señor Villarejo".

El ex titular de Interior entiende que existe un "interés político", concretamente del expresidente catalán Carles Puigdemont para que se abriese esta comisión parlamentaria. "Puigdemont ha querido", señaló. A su juicio, la apertura de la comisión de la Operación Cataluña era una de las condiciones para que los separatistas hayan ido entregando durante estos años sus votos al PSOE para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder.

Es la misma idea en la que incidió Rajoy en su comparecencia de este miércoles.

En su comparecencia ante el Congreso, Fernández Díaz ha negado que ordenara espiar a adversarios políticos al ser preguntada por la diputada de Podemos, Ione Belarra, por las búsquedas en base de datos policiales, una investigación que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

"No di la orden"

"En el supuesto de que fuera verdad, yo esa orden no la di. ¿Qué interés político podría tener?", se ha preguntado el responsable de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. Y si algún policía hizo alguna práctica ilegal, "que respondan ellos", ha añadido.

Fernández Díaz ha señalado de nuevo que él "no despachó" nunca con Villarejo y que solo le saludó brevemente en dos ocasiones en actos policiales. Los diputados le han hecho referencia al audio de una reunión en la que el ministro señala al entonces comisario detalles sobre una cuestión del caso Pujol. Fernández Díaz ahí se ha defendido: "Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido".

Además, el exministro ha advertido de que algunos de los audios de Villarejo podrían estar manipulados.

En este sentido, ha aludido a los audios atribuidos al comisario jubilado Villarejo o al suyo en su despacho con el exjefe de la oficina antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en el que se le atribuía decir "la Fiscalía te lo afina", y que ha reiterado que no fue grabado por Villarejo.

"No son una doctrina de fe ni un dogma", ha comentado Fernández Díaz sobre esos audios que forman parte de sumarios judiciales y que, en algunos casos, han sido publicados por medios de comunicación.