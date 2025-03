Marlaska, baja por enfermedad el día del pacto migratorio con Junts, tras negar que los Mossos tendrían la competencia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido temporalmente su agenda de actos públicos por un problema de salud. El hecho coincide este martes con la aprobación del pacto del Ejecutivo con Junts por el cual se delegan las competencias migratorias a Cataluña.

Según fuentes del departamento dirigido por Marlaka, se trata de una infección bacteriana que no reviste gravedad, pero que le obliga a suspender su actividad pública durante dos días.

Por este motivo, el ministro no ha acudido esta mañana a las jornadas convocadas por la Guardia Civil sobre mujeres al frente de la lucha contra el narcotráfico ni a la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de este miércoles en Bruselas. Para ambas cuestiones le sustituirá el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

Policías y guardias civiles han salido en tromba en la mañana de este martes a criticar el pacto entre PSOE y Junts para el traspaso de competencias en materia de inmigración, que incluirá que los Mossos d'Esquadra controlen la seguridad de puertos, aeropuertos y "zonas críticas" en cooperación con ambos cuerpos.

Muchas de las entidades que representan a ambos cuerpos exigen la dimisión de Grande-Marlaska. El ministro ha negado una y otra vez, tanto en sede parlamentaria como en los órganos internos de la Policía Nacional, que el Ejecutivo fuese a ceder la gestión de la inmigración a Cataluña a petición de los secesionistas, quienes han condicionado su apoyo a Pedro Sánchez a cambio de este acuerdo.

En enero del año pasado, como informó EL ESPAÑOL, lo negó ante los vocales del Consejo de la Policía Nacional, pese a que Junts así lo anunció en ese momento tras salvar una votación crucial para el Ejecutivo del PSOE.

Según fuentes que presenciaron aquella reunión, el ministro defendió que, en 5 años, su departamento "no ha traspasado ninguna competencia de la Policía Nacional, y no va a traspasar competencias de Interior en materia de extranjería a los Mossos d'Esquadra".

"No se va a ceder en ninguna de las competencias exclusivas del Estado, en materia de inmigración", señaló Marlaska en aquella reunión.

El ministro les dio su palabra a través de un asesor del director general de la Policía Nacional. No se llegó a celebrar una reunión como tal, pero verbalmente Interior se comprometía con sus expertos en materia migratoria.

Negativas

El ministro llegó incluso a telefonear días antes del Consejo a los sindicatos policiales con la intención de tranquilizarles. Marlaska les garantizó que no se cederían competencias contempladas en la Ley Orgánica de Extranjería.

El pasado mes de abril, el ministro insistió en la misma idea. Aseguró que "todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado" que "corresponde a la Guardia Civil y a Policía Nacional".

En declaraciones a los medios de comunicación, Marlaska remarcó en que "no puede haber ningún traslado de competencias". "Lo que son competencias estatales exclusivas no serán, porque evidentemente no pueden y no hay ninguna voluntad al respecto, transferidas", dijo.

Incluso en sede parlamentaria llegó el ministro a garantizar que no pasaría lo que finalmente va a pasar. El pasado 18 de septiembre, en una respuesta oral durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Marlaska dijo que "el control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central". Y que por eso ambas competencias "no son susceptibles de ser transferidas ni delegadas".