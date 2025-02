Pradas, exconsellera de Mazón: "En el Cecopi no hay teles, ni imágenes. Dependíamos de la AEMET y la CHJ, y nadie avisó"

Salomé Pradas, la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana que tenía las competencias de emergencias durante la dana, ha defendido su actuación ante la tragedia. "Nadie nos avisó de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo y teníamos el foco puesto en la presa de la Forata. Si yo sé lo que estaba pasando en el barranco del Poyo me voy allí pasara lo que pasara", ha señalado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3. "Y en el Cecopi no hay teles, no veíamos imágenes... dependíamos de la información de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica [del Júcar]".

La consellera, cesada por Carlos Mazón el 20 de noviembre, casi un mes después de la dana que dejó 227 muertos, ha evitado critcar al presidente valenciano o ahondar en la polémica sobre la hora en la que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado de Valencia. "Yo no soy quién para juzgar lo que hizo el president", ha zanjado Pradas.

"Ya por la mañana estuve en Carlet, en la Ribera alta, donde empezaban los problemas, con la gente.. Muy preocupada me fui de allí al Cecopi", ha detallado sobre su actuación. "El president ha certificado las horas a las que llegó, yo no tengo más que decir. Estuve hablando toda la tarde con el president informándole de lo que se sabía, le avisé de todo y decidió venir", ha añadido.

Mazón precisó este miércoles que llegó al Cecopi a las 20:28 horas. Preguntado sobre dónde estuvo desde que salió de la comida en El Ventorro hasta que llegó al órgano de coordinación de emergencias, indicó que "en el Palau de la Generalitat y en el coche de camino al Cecopi". El president ha descartado este jueves que vaya a renunciar a su cargo: "Deben dimitir los que han mentido, los que no informaron [de la situación] del barranco del Poyo".

Praderas también ha explicado que no fue ella la responsable última del envío de la alerta a los móviles de los ciudadanos a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024 a través del sistema Es Alert. "La decisión de lanzar la alarma no la tomé yo, la tomaron los técnicos con todos los datos que tenían. No lo digo por excusarme, es que fue así", ha afirmado.

La exconsellera ha justificado que "el sistema de alertas estaba en periodo de pruebas" y se ha defendido: "Yo nunca dije que no lo conociera, sino que era una herramienta que nunca habíamos utilizado porque estaba en pruebas".

Como titular Justicia e Interior, Pradas era la responsable de gestionar la emergencia y fue la persona que representó al Gobierno valenciano durante las primeras horas de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado. Se cuestionó que convocara el Cecopi a las cinco de la tarde, horas después de que municipios como Utiel ya estuvieran anegados por el agua, y que se enviara la alerta masiva a la población pasadas las ocho de la tarde, cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado y había inundado las poblaciones de L'Horta Sud.

"Sé que hay gente que está intentando desviar las responsabilidaes hacia mí, no hablo del president. Hay mucha gente intentando distorsionar la realidad pero yo voy a decir la verdad y lo podré documentar todo con pruebas", ha prometdio Pradas en la entrevista. "Hice todo lo que pude y lo que tenía que hacer, tengo paz interna de que no hice nada mal", ha añadido, desvelando que está "en casa llorando y sin poder defenderme".

La exconsellera ha concluido detallando que habló "todo el rato" con el alcalde de Utiel: "Preguntadle por mí, él os dirá lo que hice todo el día. Él hablaba conmigo desesperado porque se le ahogaba la gente".