La UCM aparta a Monedero como profesor de Políticas hasta "nuevo aviso" tras la denuncia por acoso sexual de una alumna

La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense (UCM) ha anunciado que ha decido apartar de la docencia al ideólogo y confundador de Podemos Juan Carlos Monedero hasta nuevo aviso"tras abrirle una investigación por presunto acoso sexual a una alumna.

En un comunicado, la propia facultad detalla que adopta esta medida ante la "lógica preocupación existente entre el alumnado" del campus, expresada formalmente por la Delegación de Estudiantes al Decanato este Decanato.

Por todo ello, ha decidido que Monedero no impartirá las clases de 'Teoría política contemporánea' en el Doble Grado de Derecho y Ciencias Políticas y 'Teoría y práctica de las democracias' en el Grado de Relaciones Internacionales hasta nuevo aviso.

Desde la Facultad "se está trabajando para que estas asignaturas sean impartidas a partir de la próxima semana por una persona sustituta, y para que la actividad académica en estos grupos pueda desarrollarse con normalidad en las próximas semanas".

Los grupos de estas asignaturas serán debidamente informados de esta situación, y en breve se producirá la asignación de la persona encargada de la sustitución, añade el comunicado.

De esta forma, la Complutense desmiente que Monedero hubiera pedido la baja laboral a principios de semana como se había rumoreado.

Asimismo, la apertura de un expediente de información reservada confidencial por una denuncia ante la Unidad de Igualdad de la UCM exige "la absoluta confidencialidad por parte de esta Facultad", aunque la resolución de este expediente "es competencia legal y responsabilidad del Rectorado de la UCM, y no de esta Facultad".

Aunque se trata de "una situación que genera una gran intranquilidad, la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Decanato, estudiantado, claustro, personal y colectivos de apoyo feminista y frente a las violencias machistas) se reafirma en el compromiso y la unidad para generar un entorno de convivencia académica seguro, libre de violencias machistas y que garantice la igualdad de oportunidades", concluye.

La investigación de la UCM

La investigación de la UCM se dio a conocer el pasado jueves, el mismo día que también transcendió que Podemos apartó a Monedero de la actividad del partido cuando tuvo conocimiento en 2023 de testimonios sobre presunta violencia sexual protagonizados por él.

Según fuentes de la UCM, el expediente es confidencial, se abrió en la Unidad de Igualdad de la UCM y esta lo ha trasladado a la Inspección de Servicios de la universidad.

La UCM dispone de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y sexista, acorde con el plan de igualdad de la institución.

El órgano competente para actuar en caso de denuncias es la Unidad de Igualdad, dependiente de la Delegación del Rector para Igualdad. Su cometido es atender y desplegar un seguimiento individualizado de la persona denunciante o las que soliciten asesoramiento, con independencia de que la posible víctima acuda a la Policía Nacional si así lo considera.

También establece que para que haya sanción o intervenga la Unidad de Igualdad, el caso debe producirse dentro de cualquier espacio del campus, ya sea en instalaciones universitarias (incluidos los Colegios Mayores) o fuera de ellos. Siempre y cuando la conducta se dé en el marco de una actividad organizada por la UCM o esté vinculada con una relación derivada de la actividad laboral o educativa.

Las explicaciones de Podemos

Mientras, la formación morada sigue defendiendo su actuación con Monedero una vez se conocieron en el partido al menos dos denuncias contra él por acoso sexual en 2023. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reiterado este lunes que actuaron "correctamente" al apartar al que fuera uno de los fundadores del partido de la actividad del mismo tras tener constancia de dos testimonios de violencia sexual contra él en 2023.

"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer", ha señalado en varias ocasiones, subrayando además que lo hicieron "cuando nadie estaba mirando" y no había "presión ni tormenta mediática", marcando así distancias de forma implícita con la actuación de Sumar en el caso de Íñigo Errejón.

A pesar de que desde 2015 no ocupaba ningún cargo en la dirección de Podemos, Monedero participó tiempo después en calidad de invitado en el Consejo Ciudadano Estatal, el órgano de dirección política de la formación entre asambleas ciudadanas.

En este sentido, el pasado viernes La Sexta informó de que Monedero siguió participando en un chat con miembros de la directiva de Podemos en el Consejo Ciudadano Estatal en noviembre y diciembre de 2023, cuando la formación ya había apartado a su cofundador tras los dos testimonios de violencia sexual recibidos.

Fernández ha afirmado que "ahora mismo" Monedero no sigue en el chat del Consejo Ciudadano Estatal "por decisión del partido", pero no ha concretado la fecha en que se tomó esa decisión, al comentar que no la tenía "en la cabeza".

Preguntado sobre si el motivo de la expulsión de Monedero de este chat tuvo que ver con los testimonios de violencia sexual contra él o con otras causas, ha apuntado a filtraciones de conversaciones de este chat.

El secretario de Organización de Podemos no ha concretado qué tipo de filtraciones ni su margen temporal, pero en otro momento de la rueda de prensa ha dicho que tras conocer las denuncias de violencia sexual contra él en septiembre de 2023, Monedero siguió en el chat de dirección porque "no había una resolución que lo suspendiese de militancia o dictaminase la expulsión del partido". "Cuando no hay una resolución de Garantías, no podemos prohibir a la gente que salga a la calle", ha dicho.

Y ha explicado que Podemos no abrió ninguna investigación interna tras las denuncias recibidas en 2023 porque su objetivo principal era "garantizar la confidencialidad, el anonimato y la discreción que piden las denunciantes.

"Tomaremos medidas si las personas denunciantes a través de nuestro protocolo y nuestra vía, que es la Comisión de Garantías, deciden seguir adelante con este proceso", ha añadido Fernández, que ha advertido de que es "peligroso poner en cuestión" estos protocolos.