Desde Leguina a Lobato, 30 años de maldición en el PSM

Juan Lobato se mantiene firme y no dimite. En medio de la tormenta provocada por la filtración de información sobre el novio de Ayuso, el líder de los socialistas madrileños se presentó en la Asamblea de Madrid para plantarle cara a Pedro Sánchez.



Lobato inicia una carrera contrarreloj hacia el Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en Sevilla el próximo 29 de noviembre. Su intención es asistir a esta reunión tras comparecer como testigo ante el juez del Supremo, Ángel Hurtado. En su ‘manual de resistencia’ hacia las primarias, hay una serie de fechas clave que analizamos con la ayuda de Irene Pérez Nova, redactora de Madrid Total.



Desde la derrota de Joaquín Leguina en las elecciones a la Comunidad de Madrid en 1995, el PSM ha sido testigo de una sucesión de líderes que no han logrado consolidarse. Hoy, Leguina pasa por los micrófonos de el pódcast En la Sabana, donde le pide a Juan Lobato que “aguante”, ya que "encarna la socialdemocracia que Sánchez está destruyendo".



El actual presidente de la Cámara de Cuentas, que se encuentra suspendido de militancia, sostiene que han intentado “engañar” a Lobato, pero no lo han logrado. Además, recuerda que Sánchez “ha maltratado a muchas personas, entre las que me incluyo”, concluye. Además, con la ayuda de Carmen Serna, jefa de Madrid Total, hacemos un repaso por las luchas intestinas en el seno de la PSM durante los últimos 30 años.