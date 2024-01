El decreto ómnibus. ¿Qué piden los socios a cambio de su apoyo a Sánchez ?

Será una cuesta de enero muy empinada. Desde que empezó la legislatura, el Gobierno de Sánchez experimenta en la práctica el precio de los apoyos de sus socios. Mañana miércoles, el Congreso votará tres decretos que requerirán el respaldo de sus aliados: uno sobre medidas para mejorar la justicia, otro sobre conciliación y un tercero conocido como "escudo social". Sin embargo, los problemas se multiplican para Sánchez, ya que Junts y Podemos amenazan con derribar sus planes. Mientras tanto, el PSOE intenta negociar in extremis, apelando al voto del PP.



En el capítulo de hoy, nos preguntamos: ¿Qué medidas anticrisis colapsarían si Junts y Podemos finalmente no respaldaran al PSOE en la aprobación del decreto ómnibus? Lo analizamos con la ayuda de Fernando Garea, adjunto al director de EL ESPAÑOL. Pepe Luis Vázquez, redactor de política, nos cuenta los detalles de las últimas llamadas del PSOE al PP de Feijóo. Por último, Noelia Carceller, responsable de política en Crónica Global, ahonda en el "no gigante" de Junts y expone sus razones.

