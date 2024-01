La Xunta exige al Gobierno más información sobre los pellets y Besteiro acusa a Rueda de otro 'Prestige'

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha pedido "calma" ante la llegada de miles de 'pellets' a la costa gallega procedentes de un barco que navegaba frente a Portugal, mientras reclama al Gobierno que proporcione a la Xunta una mayor cantidad de información, sobre lo que considera "un problema nacional" que ya ha llegado a Asturias y Cantabria.

Villares lamenta que tengan que valorar unos datos que no tienen porque el Gobierno no se los ha trasladado: "No somos conocedores del número de contenedores ni de sacos. Solo tenemos los correos que nos trasmiten el 3 y el 4 de enero, ahí se habla de seis contenedores y uno de ellos tiene esos pellets".

Por eso, ha insistido en demandar al Gobierno que si tienen información "mínimo desde el 20 de diciembre" se la haga llegar a la administración autonómica, para ser plenamente conscientes de lo ocurrido y para "tranquilizar a la sociedad", según recoge Europa Press.

Pendientes de la evolución de los #pellets de plástico que llegan a la costa gallega. Agradezco a la delegación del gobierno el seguimiento de todos estos días sobre el terreno.He llamado a @AlfonsoRuedaGa para ofrecer a la @Xunta la colaboración y ayuda que consideren necesaria — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) January 7, 2024

Asimismo, Villares ha valorado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se haya puesto en contacto con el presidente de la Xunta para ofrecer "la colaboración y ayuda que consideren necesaria": "Las ayudas que vengan del Gobierno, bienvenidas son, pero lo que nos tiene que dar es información de lo que pasó, eso es lo que demandamos", ha aseverado.

Dicha toma de contacto ha sido confirmada por el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, quien, según ha expresado en una publicación en X, le ha pedido "información exacta sobre el material que cayó al mar, ya que no enviaron esa información".

"Tirar del manual del 'Prestige'"

El candidato del PSdeG a las elecciones gallegas, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido a Alfonso Rueda de que "no va a permitir que tire del manual del 'Prestige'" para "mentir" sobre "la marea" de 'pellets' de plástico que "invade ya" el litoral.

"Rueda oculta explicaciones sobre este desastre ecológico y no está coordinando los trabajos de los que es el único responsable", ha expresado Besteiro en declaraciones a los medios frente al hospital HULA de Lugo.

Non permitirei que Rueda tire de "manual de Prestige" para mentir e ocultar a marea plástica de pellets nas costas de Galicia.



Explícoche por que... pic.twitter.com/kiyQFFWRZD — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) January 7, 2024

Finalmente, ha criticado "la indefensión" de ayuntamientos, sector pesquero y ciudadanos "por la incapacidad de un Gobierno que lo único que sabe es manipular e intentar engañar a todos, enviando a las playas a cuatro personas con casco y rastrillo y a un conselleiro que no tiene ni idea de lo que habla".

"Partido de los Plásticos"

Por su parte, la candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha visitado este domingo la Praia de Espiñeirido, en Ribeira (A Coruña), para conocer la magnitud de lo sucedido en las costas gallegas y ha denunciado que los populares repiten "errores de falta de coordinación y de dar cuentas" ante un vertido del que "está por ver" el alcance.

"Llevamos un mes con un vertido de pequeños plásticos ante la dejadez, inacción y falta de transparencia del PP y de Rueda, que no activó el plan de contingencia, que es competencia autonómica, hasta hace unos pocos días. En definitiva, las siglas del PP mucho me temo que recuerdan al Partido de la Plastilina, al Partido de los Plásticos", ha afeado.

La candidata de Podemos a los comicios gallegos Isabel Faraldo, a través de X, exige la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, "por ocultar el desastre ecológico provocado por el vertido de microplásticos en las costas gallegas".

