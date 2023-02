Yolanda Díaz cree que Feijóo "no hace oposición" si se abstiene en la moción de censura de Vox

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado este sábado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por su postura frente a la moción de censura presentada por Vox. Al abstenerse, ha dicho durante un acto de Sumar en Albacete, reniega de hacer oposición. También ha criticado sus palabras en contra de la Ley Trans. "Le hago una pregunta al señor Feijóo: ¿son 'gente de bien' Abascal y Smith? ¿Son 'gente de bien' quienes acosan a quien quiere interrumpir su embarazo? Feijóo, con su abstención en la moción de censura de Vox, ha renunciado a ser la oposición en nuestro país", ha remarcado.

Además, ha vuelto a cargar contra los empresarios y sus enormes beneficios a pesar de la inflación en los alimentos. "Hay cinco grandes empresas multinacionales que concentran el 50% de la distribución alimentaria. Eso se llama oligopolio, aquí y en la China. Sin duda", ha explicado, "y como estamos ante un oligopolio, tenemos que actuar. Aunque nos digan todo el día llorando que sus márgenes de beneficio no son tan grandes".

"Y les decimos que pongan una cesta básica saludable y de calidad de alimentos, y que sea a su costa, para poder vivir con dignidad. Porque de esto va la democracia. No de que unos poquitos se lucren y ganen mucho, sino de que los que no pagan impuestos, que paguen. Que lo empiecen a hacer para que tengamos dignidad", insistió en el encuentro, donde repasó algunas de los últimos acontecimientos políticos nacionales y se reafirmó en su apoyo al Gobierno.

💬@Yolanda_Diaz_: "5 grandes empresas concentran el 50% de la distribución alimentaria. Eso se llama oligopolio.



Hay que decirles que pongan una cesta básica de alimentos, a su costa, para poder vivir con dignidad.



Que los que más tienen, empiecen a pagar." pic.twitter.com/Gw7CFMLblv — Sumar (@sumar) February 25, 2023

Díaz, que acaba de firmar otra nueva ley junto a los sindicatos y la patronal sobre la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, ha valorado los acuerdos alcanzados durante la legislatura. "Hemos hecho cosas grandes, no solo la reforma laboral. Hemos hecho una de las normas de la que más orgullosa me siento. Vale la pena estar en el Gobierno solo por haber conseguido mejorar la vida de las trabajadoras del hogar, que hoy tienen más derechos en nuestro país y eran invisibles", ha expresado.

"Queremos un país de salarios dignos, de empresas que se comprometan con sus trabajadores y trabajadoras en estos momentos de inflación", ha remarcado, pasando a analizar otro de los asuntos candentes en el debate público: la vivienda. Díaz ha incidido en firmar una norma ya para detener el aumento de precios: "Tenemos que intervenir para que la gente pueda vivir con dignidad y tener un alquiler digno. De esto van las políticas públicas. Esto es un Gobierno valiente y decidido. La vivienda es un derecho fundamental".

[Podemos confirma conversaciones con Yolanda Díaz para ir juntos a las generales con 'Sumar']

La vicepresidenta segunda ha enfatizado la necesidad de una plataforma como Sumar para una "garantía" de Gobierno "progresista" después de que en Podemos se confirmara el diálogo para presentarse juntos en las elecciones. Sin embargo, al contrario que sus compañeros morados, que han criticado el envío de armas a Ucrania después de un año de guerra en Ucrania, había mostrado su "apoyo absoluto" al viaje del presidente Sánchez a Kiev y ha asegurado que estas diferencias dentro de los diferentes grupos de socios se viven con "absoluta normalidad".

"Tendré que mantener una conversación íntima, no con mi secretario de Estado sino con una criatura, que es Carmela, mi hija, con la que despacharé para que me diga qué tengo que hacer con mi vida", ha concluido, bromeando sobre cuándo será candidata: "Me siento acosada", ha confesado con sorna. "No hay casi propuestas políticas en España, se habla poco, hay mucho griterío y muchos insultos, mucho esperpento y vergüenza en el Congreso y en el Senado pero pocas propuestas para la España del siglo XXI", ha reflexionado, asegurando que está "involucrada" en todos los grupos de trabajo de Sumar.

Sigue los temas que te interesan