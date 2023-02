La joven que denuncia por acoso a un cargo del PSOE en TV Melilla: "El partido miró a otro lado"

"No lo ves venir. (...) Todo empieza como bromas, de mal gusto... (...) Comentarios sutiles sobre mi cuerpo, sobre mi vestimenta, sobre cómo me desenvolvía tanto en el ámbito de trabajo como social y de partido. (...) Siendo él una persona tan influyente, con tanto poder, de quien dependían muchas cuestiones económicas para muchas personas, mi entorno tendía a quitarle hierro al asunto".

Dunia Ahmed es una joven periodista de 27 años. Y es, también, uno de los dos empleados de TV Melilla que denuncian haber sufrido acoso por parte del gerente de dicha empresa pública, que depende del Gobierno de la ciudad autónoma.

Según su relato, que desgrana en una entrevista exclusiva con EL ESPAÑOL, comenzó a sufrir mobbing y "vejaciones" constantes nada más pisar la televisión melillense, en 2020, cuando tenía 24 años.

Su presunto acosador es Yeray Díaz, quien, además de gerente de TV Melilla, es secretario de Economía, Transporte y Turismo del PSOE local. En las elecciones de 2019, ocupó el puesto número 26 en la candidatura nacional del Partido Socialista al Parlamento Europeo.

El acoso que sufrió —relata— fue triple. "[Él] pertenecía a la misma formación que yo, compartíamos entorno político, social y laboral", narra. "Tenía mucho más poder que yo", cuenta sobre Díaz. Recientemente, Dunia ha tratado, sin éxito, de darse de baja en el PSOE. Aún no ha obtenido respuesta, pero sigue recibiendo el e-mail que le recuerda el pago de la cuota.

El testimonio de Dunia, una mujer que ha sufrido abusos por parte de un cargo del PSOE de Melilla Esteban Palazuelos

El mobbing que la joven denuncia incluye "comentarios vejatorios, sexualizados —muy sexuales, en muchos casos— y humillantes". "Principalmente, [comentarios] sobre mi cuerpo, mi sexualidad, si yo había tenido relaciones o no, con quién", recuerda.

"En tono humillante, burlón, de broma, de risa... La cuestión era como: 'Mira qué macho soy y cómo se ríen todos'...", lamenta la joven durante la entrevista. "El entorno que a veces lo presenciaba o escuchaba te decía: 'Él bromea así', 'No seas dramática', 'No exageres...'", cuenta.

Por el momento, Dunia no ha interpuesto aún una denuncia por estos hechos. "Abogados en Melilla se han negado a coger mi caso", asegura. No obstante, avanza que no tardará en hacerlo, ya que ahora cuenta con un letrado de Madrid.

Otro empleado de TV Melilla sí ha denunciado ante la Inspección de Trabajo haber sufrido acoso por parte del gerente de la empresa pública, por el que debió solicitar una baja de varios meses. Este organismo gubernamental ya ha abierto una investigación.

En Podemos Melilla ya han exigido el cese "inmediato" de Yeray Díaz, quien, hasta hace escasos días, era uno de los favoritos para encabezar la lista electoral del PSOE a los comicios del próximo 28-M. El pasado jueves, además, el sindicato Comisiones Obreras tachó su gestión de "despótica", ya que, en los últimos años, diez de los 41 empleados que componen la plantilla de TV de Melilla se han visto obligados a coger prolongadas bajas por problemas psicológicos.

Una de ellas es la de Dunia, que cuenta con un informe médico que le diagnostica un "trastorno de estrés postraumático y trastorno mixto ansioso-depresivo". El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, confirma que, desde hace algo más de un año, ha estado siguiendo un "tratamiento farmacológico combinado de ansiolíticos con antidepresivos, que continúa desde entonces".

No consta que el PSOE abriese una investigación interna por estos hechos. "Los altos cargos de la organización en la ciudad decidieron mirar hacia otro lado", lamenta ahora la joven. Tampoco la televisión pública de Melilla activó un protocolo antiacoso. Ello, a pesar de que Dunia comunicó su situación a nombres relevantes en su partido. Además del supuesto mobbing, también denunció que su situación laboral era la de un "falso autónomo".

Alertó al PSOE

"El día que no pude más fue el del Congreso del PSOE de Melilla", narra Dunia a EL ESPAÑOL. La formación celebró en diciembre de 2021 su XIV Congreso Regional en un hotel de la ciudad. En él participó Andrea Fernández, diputada en el Congreso y secretaria de Igualdad en el Partido Socialista a nivel nacional. El 18 de enero de 2022, Dunia decidió contarle su caso a través de la red social Instagram, donde ambas se seguían.

Andrea Fernández (a la derecha de la imagen), junto a Yeray Díaz, en el Comité del PSOE de Melilla. PSOE

"Se lo comuniqué, ya por desesperación, como mi último grito de ayuda", cuenta la joven. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a ese chat. "En el momento en el que visitaste Melilla estaba pasando uno de los peores momentos de mi vida", le indicó a la diputada.

"Aquel día, cuando estabas en el escenario, este señor fue reelegido en la Ejecutiva regional. (...) Mientras tú dabas tu discurso y hablabas de igualdad, feminismo y nuestros derechos, él estaba ahí, en esa primera fila, sonriendo y aplaudiendo", le recordó a Fernández.

"Terminé en los baños del hotel vomitando y ahogada por un ataque de ansiedad. Desde aquel día no quiero volver a pisar Televisión Melilla, porque tengo pánico a ese lugar", relataba en sus mensajes, antes de quejarse de la soledad que sentía dentro del partido.

"Necesitaba contártelo y que supieras lo que ocurre", concluye. Tal y como refleja la app de Instagram, la diputada leyó estos mensajes o, al menos, abrió dicho chat. Junto a ellos, aparece una marca que indica "Visto".

Perjudicar al partido

No fue Andrea Fernández el único alto cargo del partido al que Dunia denunció el supuesto acoso. Un informe pericial informático, de más de 300 folios y que la joven adjuntará a la denuncia que no tardará en interponer, certifica que la joven se dirigió a Gloria Rojas.

"Antes de colgar nada, tendrías que haber hablado conmigo", le reprochó la secretaria general del PSOE de Melilla el 13 de diciembre de 2021. Horas antes, la noche del 12, Dunia había escrito un tuit insinuando que era víctima de acoso, sin mencionar ningún nombre concreto, y criticando "el abuso de poder" y la "violencia psicológica".

Informe informático que analiza las conversaciones entre Dunia y Gloria Rojas. EL ESPAÑOL

"Muchas veces te conté lo que pasaba", contesta Dunia. "Yo no sabía si seguía o no", replica Rojas. "Gloria, todos saben que no ha parado", insiste la presunta víctima. "Yo no. Y te lo digo en serio. Estoy en mil cosas y no me habían dicho nada. Pero lo normal es que me hables antes de colgar ese mensaje. (...) Es la primera noticia que tengo (...). No cuelgues cosas que perjudiquen al partido, por favor", contestó Rojas.

"No he puesto nada que perjudique al partido. No he nombrado al partido", se defendió la joven. "Todo el mundo sabe que es por Yeray [gerente de la TV de Melilla]", reprochó la dirigente del PSOE. "No voy a consentir acoso en mi partido (...). No estás sola", reiteró.

"Empecé a vomitar"

"Yo le comentaba: 'Gloria, me está pasando esto...' y vi cómo, aun así, lo ascendieron a la Ejecutiva regional", lamenta Dunia en su entrevista con EL ESPAÑOL.

"La imagen que me rompió en mil pedazos, aunque yo estaba intentando ser fuerte, fue la de Andrea Fernández, en un atril, hablando sobre la igualdad, sobre que las mujeres tenemos que denunciar, y detrás de ella, a mi acosador, mirándome fijamente", relata.

El gerente de TV Melilla y candidato del PSOE Yeray Díaz. PSOE

"Salí por el pasillo del hotel, me metí al baño y empecé a vomitar, una y otra vez, empecé a asfixiarme dentro de ese váter", recuerda.

"Me di cuenta de que importa algo mayor, unas elecciones, una imagen; no yo, aunque fuese miembro del partido", lamenta la joven, que confiese sentirse ahora descreída de la política y de los valores que le llevaron a afiliarse al PSOE.

