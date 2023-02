La UME rescata a dos niños y a su madre tras cinco días bajo los escombros en Turquía

Decenas de acciones heroicas se están conociendo en las últimas jornadas en medio del horror provocado por el terremoto que ha asolado Siria y Turquía. En la mañana de este viernes, varios soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han conseguido rescatar con vida a un niño, a una niña y a su madre de entre los escombros del edificio en el que vivían en Nurdigan, una de las zonas afectadas por el seísmo que deja ya más de 20.000 muertos.

Los tres llevaban 5 días sepultados bajo cascotes. Cubiertos por el amasijo de hierros y cemento de la que había sido su casa. Una complicada operación de las Fuerzas Armadas ha terminado por salvarles. "¡Ya lo tengo!", exclama uno de los soldados.

El niño llora cuando lo extraen de entre las piedras. Está cubierto de polvo, lleva un fino jersey y un pantalón, en una ciudad que en estos días de invierno la temperatura nunca supera los 5 grados. Esta mañana, la del rescate, el termómetro apenas marcaba 1ºC.

Arama ve kurtarma ekibimizin hayatta kalanları aramak için gece boyunca çalışmaya devam ettiği Nurdağı'ndan günaydın.

Los soldados reciben los aplausos tras salvar a los niños después de casi 5 días bajo escombros. Mientras, cubren a los menores con una manta térmica. Todos se vuelcan con ellos cuando ya están en la superficie, rodeados de militares enfrascados en los últimos días en estas labores humanitarias

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está volcada desde hace días en la búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros provocados por el terremoto acaecido el pasado lunes con las que han podido contactar telefónicamente.

El jefe del equipo de intervención de la UME es el comandante Manuel Burgos. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, avanzaba este jueves que un equipo avanzado de la unidad había logrado contactar por teléfono con personas que permanecen con vida atrapadas bajo los escombros incluso más de 72 horas después del seísmo.

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado este viernes a los soldados tras conocer la noticia. "Cuando he hablado con los que están allí no he dejado de emocionarme, y quería compartir aquí esa emoción con todos ustedes", señalaba la titular de Defensa.

Al hilo de este episodio, ha reivindicado "el valor de las emociones", defendiendo que "en la política, como en la vida, es importante sentir y tener emociones", y ha valorado como "especialmente importante" el día de este viernes por esta "primicia" que ha adelantado en un acto en Jaén.

Margarita Robles ha subrayado que, "una vez más, se pone de relieve cómo la solidaridad mueve el mundo", y ha destacado, en su condición de ministra de Defensa, "el esfuerzo que hacen los hombres de nuestras Fuerzas Armadas en cualquier momento, lugar y situación".

Los efectivos de la UME, dijo, llevan días "echando horas y horas sin dormir" con "operaciones muy laboriosas". Ha añadido que, "cuando se marcharon para Turquía" esos efectivos, ella "les decía que el hecho de salvar solo una vida ya es suficiente", y ha subrayado que, "desde luego, están ayudando", algo que "hoy se plasma en esto".

Robles ha reconocido además la impotencia que le produce no poder ayudar también en Siria, cuyos ciudadanos están "absolutamente desprotegidos" y han sufrido también las consecuencias del seísmo. "Lo de Turquía es horrible pero hay margen de esperanza, en Siria eso no puede ser".

