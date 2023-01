Los líderes del 'procés' condenados pedirán al Supremo su absolución

C. Gómez

Los líderes independentistas condenados por el procés preparan los escritos para reclamar al Tribunal Supremo una nueva sentencia absolutoria. Está previsto que presenten los escritos este jueves, día que entra en vigor la eliminación del delito de sedición y la modificación del de malversación en el Código Penal.

Según ha informado El País, las defensas de los condenados están preparando las peticiones de absolución, y buscarán que sean anuladas tanto las condenas por sedición como las inhabilitaciones, al entender que los hechos por los que fueron condenados no se corresponden con lo expresado en el nuevo Código Penal y que, por lo tanto, no cometieron ningún delito.

El delito de sedición, que ha sido motivo de gran controversia estos pasados años, fue derogado en noviembre del año pasado por una propuesta del PSOE y Unidas Podemos. La iniciativa, que fue aprobada en el Congreso con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones, reivindicaba una apuesta por el diálogo y la convivencia en Cataluña frente a la "cultura del no" del Partido Popular.

La propuesta convertía el delito de sedición en "desórdenes públicos agravados", con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión y que contemplaba hasta ocho años de inhabilitación.

Según ha avanzado El Confidencial, además de solicitar la absolución, las defensas de los dirigentes independentistas pedirán también la extinción de su responsabilidad penal y las penas de inhabilitación que el Supremo les impuso en 2019.

Igualmente, el Tribunal Supremo abrirá de oficio un expediente de revisión de sentencia en el que informará tanto a las defensas como a las acusaciones sobre la situación en las que se encontrarán los condenados.

Tal y como señaló The Objective, la duda de la defensa es cómo se manejarán los tiempos, ya que los miembros de Junts per Catalunya que fueron condenados no quieren esperar al expediente de oficio del tribunal y pretenden presentar ya un escrito una vez los nuevos tipos penales entren en vigor.

