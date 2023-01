Feijóo se compromete a reducir el Gobierno si llega a La Moncloa: "Un tercio de los ministerios sobra"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, se ha comprometido a suprimir un tercio de los 22 ministerios actuales, lo que supondría la eliminación de siete de ellos al considerar que "sobran".

Además espera, según ha declarado en una entrevista concedida a Servimedia, no tener que incluir a miembros de Vox si consigue formar Gobierno al ganar las elecciones generales previstas para finales de 2023. La intención del líder popular se centra en gobernar España “con los votos de las urnas” sin necesidad de integrar a Vox en el núcleo del poder.

“De la misma forma que fue posible en Galicia, fue posible y está siendo posible en Madrid (aunque no plenamente), ha sido también posible plenamente en Andalucía, yo no me resigno a que no sea posible en España”, remarcó el presidente del Núñez Feijóo sobre su preferencia de gobernar en solitario.

Durante la entrevista el presidente del PP expresó su deseo de que en este año 2023 se produzca el “cambio en España”, algo que ya ha dado por supuesto en sus últimas intervenciones públicas. “Me gustaría que hiciésemos un nuevo ciclo político y que volviésemos otra vez a los grandes temas”, ha remarcado.

El deseo de Feijóo, por lo tanto, es “volver a hablar de lo que se habla en las familias, que es cómo podemos solucionar esta crisis inflacionista, cómo podemos mejorar el empleo y, sobre todo, cómo podemos crear un empleo de calidad y cómo podemos volver otra vez a disminuir los porcentajes de pobreza” y “cómo hacer políticas inclusivas”.

Otro de los puntos tratados ha sido la “necesidad de “reconciliar” otra vez “lo que es la divergencia política con la normalidad política” y “volver a construir esos pactos, tácitos o explícitos en función de lo que fuese necesario, que construyeron la Constitución”.

Elecciones en 2023

Ya con la vista puesta en el intenso ciclo electoral de este año, Feijóo ha subrayado la importancia que tiene este mes el calendario, pues será el de la proclamación de los candidatos autonómicos y municipales para poner en marcha la maquinaria para el mes de mayo.

El Partido Popular tiene previstos dos actos, uno el 14 de enero en Zaragoza para dar impulso a los candidatos autonómicos y otro en Madrid con los candidatos a las municipales una semana después. Feijóo no ha puesto fecha a un nuevo Congreso Nacional.

Nueve meses después de tomar el mando de Génova, Feijóo ha defendido que el partido está “en garantía desde el punto de vista orgánico” y ha hecho hincapié en que tras las elecciones generales llevará poco más de año y medio al frente del PP.

“De la misma forma que un electrodoméstico puede tener hasta tres años de garantía, espero que la garantía de la Presidencia del partido tenga por lo menos hasta después de las elecciones”. Por ende, ya será tras los comicios generales cuando se verá “qué es lo que corresponde, si modificar Estatutos o no, o hacer ajustes”, ha dejado entrever.

