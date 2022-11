Marlaska restringe el visionado de los vídeos de Melilla a una sola sesión en la sede de Interior

El Ministerio del Interior tratará de restringir el acceso que los diputados tengan a los vídeos de la tragedia de Melilla proponiendo un solo visionado a puerta cerrada en la sede del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Tal y como ha sugerido el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, esta sesión se produciría este próximo viernes, varios días antes de la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre lo ocurrido y sobre sus contradictorias explicaciones al respecto.

Antes de la comparecencia de Marlaska, programada para el 30 de noviembre, el día 25 los portavoces de los grupos parlamentarios podrán revisar las imágenes grabadas por las Fuerzas de Seguridad de lo ocurrido el pasado 24 de junio en las inmediaciones de la valla de Melilla. Será un mando de la comandancia de Melilla el encargado de exhibirles todo el material disponible.

Las imágenes que visualizarán incluyen las grabaciones captadas con los medios de la Guardia Civil, incluyendo un helicóptero y un dron. Este visionado se realizará a puerta cerrada.

Interior ha tomado esta decisión con la oposición de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, que piden "que todo se visualice con luz y taquígrafos en el Congreso y con el responsable político". Y que se haga de esa forma, del mismo modo que se hizo en 2014 cuando se produjo la Tragedia de la playa del Tarajal en Ceuta y gobernaba el PP.

En la carta del número 2 de Marlaska remitida a la Comisión de Interior el pasado viernes se hace referencia a cómo serán las condiciones en las que se verán las imágenes. "Un responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, órgano depositario y custodio de todas las imágenes captadas el citado día, se desplazará expresamente hasta la señalada sede con una copia de todos los archivos que contienen las imágenes y se pondrá a disposición de sus señorías para cualquier pregunta o aclaración que sobre las imágenes soliciten".

Ningún representante político del Ejecutivo, en principio, acudirá hasta la sede de Interior para responder por lo ocurrido.

Freno a la comisión

Este pasado viernes, en la Junta de Portavoces, PSOE, PP y Vox han rechazado poner fecha al debate en Pleno de la petición de comisión de investigación. Los populares han votado con el PSOE para frenarla, pero sólo de momento porque, si no le convencen las explicaciones del ministro podría llegar a apoyarla o incluso solicitar la suya propia.

Desde la tragedia de la valla de Melilla, Marlaska siempre ha defendido que las muertes de los 23 migrantes se produjeron en el lado marroquí de la valla. Hace sólo apenas unos días reiteró que "ningún hecho trágico" ocurrió en territorio nacional y que los grupos podrán ver "todas las pruebas gráficas o documentales" sin editar, que son las mismas que ya se han remitido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

Hace tan solo unos días, el Defensor del Pueblo desmontaba la versión ofrecida por el Ministerio del Interior sobre la tragedia al acreditar, entre otros aspectos, que no le parece creíble que los agentes no conocieran el riesgo de avalancha y muertes que estaba teniendo lugar en el paso fronterizo del Barrio Chino. La institución dirigida por Ángel Gabilondo reprochaba a Interior que no le hubiera remitido una parte concreta de los vídeos que registran lo ocurrido aquella mañana en la que fallecieron al menos 23 personas.

Marlaska llegó a afirmar en sede parlamentaria que los hechos del 24-J ocurrieron "principalmente" en Marruecos, y sólo de "manera muy tangencial en España". Desde Interior insistieron en que todos los rechazos en frontera se produjeron "en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador", y que se realizaron "dentro de la más estricta legalidad".

Sin embargo, tal y como ha revelado EL ESPAÑOL, los responsables de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla reconocieron a los diputados que no les quedó más remedio que abrir la puerta de la frontera con Marruecos y dejar pasar a los gendarmes para que se llevaran a más de 400 inmigrantes.

Su versión coincide con el informe definitivo del Defensor del Pueblo. "Del visionado de las imágenes mencionadas se constata que algunos agentes marroquíes acceden a territorio español y que agentes españoles les hacen entrega de las personas que habían conseguido interceptar, para proceder a su traslado a Marruecos".

Defensor del Pueblo

Concretamente, esto se observa en las imágenes captadas por el helicóptero. Al filo de las nueve de la mañana, se observa que hay gran cantidad de personas en el terraplén situado junto al vallado de la puerta. Ahí se producen detenciones. Tan solo dos minutos después, a las 9:00 horas, se observan entregas expeditivas a través del vallado.

"El lapso de tiempo transcurrido, dos minutos, hace imposible sostener que se han realizado rechazos en frontera conforme a las mínimas exigencias legales", concluía el informe.

En los primeros documentos que remitió al Defensor del Pueblo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguró que las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "no tuvieron constancia, ni observaron directamente ni tampoco a través del perímetro fronterizo" la situación de riesgo.

Añadía que, cuando la Guardia Civil logra acceder al interior del recinto del puesto fronterizo "Barrio Chino", no se encontró "personas heridas, ni fallecidas, pues en ese momento, las fuerzas de seguridad marroquíes habían logrado neutralizar el intento de entrada por la fuerza, así como despejado la vía de acceso a las instalaciones del lado español".

Gabilondo, sin embargo, tras revisar la documentación y las grabaciones de Interior, concluye una opinión radicalmente distinta a la del equipo de Marlaska. "Tras el visionado de las imágenes, en especial las captadas por el helicóptero, estas afirmaciones no pueden ser compartidas por esta institución".

