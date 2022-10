Feijóo: "Si Sánchez tuviera un mínimo sentido de Estado debería retirar los presupuestos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a retirar su proyecto de presupuestos para el año 2023, puesto que se trata de un borrador para las cuentas públicas que ha sido "desautorizado por todos los organismos independientes de España y por otros internacionales" y que solo convence a sus socios.

"Si Sánchez tuviera un mínimo sentido de Estado debería retirar presupuestos". Así se expresaba el líder popular durante la clausura del 13 Congreso del PP de Lleida (Cataluña).

Feijóo ha centrado su intervención en señalar las medidas a su juicio alejadas de la realidad promovidas desde el Gobierno. "Este Gobierno se ha dedicado a degradar las instituciones. Vivir del postureo es más fácil que vivir de las cuentas públicas. Entre las cuentas públicas y los cuentos hay una gran diferencia. De cuentos no vive nadie. Preferimos cuentas, y no cuentos".

Feijóo ha insistido Feijóo en que Sánchez "ha podido elegir unos presupuestos para atajar la crisis económica, energética y la inflación que tiene España o elaborar unos para atajar la crisis permanente que tiene en su gobierno, entre sus socios. Ha elegido lo segundo".

"¿Hay algún motivo para creer que el presupuesto de 2023 es real? La respuesta es que no. Lo primero que el Gobierno tendría que hacer es presentar un nuevo presupuesto", proseguía el líder popular.

"Enorme deuda"

Por ello, entiende que "el objetivo no es que las cuentas públicas mejoren a las familias, que haya más trabajo, más competitividad. No, no, el objetivo es disparar el gasto sin ingresos y dejar una enorme deuda, no solo a los que hoy somos adultos, ni siquiera a nuestros hijos, sino a nuestros nietos".

Otro objetivo de las cuentas presentadas es "disparando la deuda, tener contento a los socios y poder permanecer unos meses más como presidente del Gobierno".

De todas maneras, ha proseguido, "el cuadro macroeconómico que lleva pintando Sánchez nos ha mentido siempre". "¿Hay algún motivo para creer que esta vez el presupuesto de 2023 va a ser real, cuando los datos anteriores fueron siempre irreales? La respuesta es que no", se ha contestado a sí mismo.

"Demasiado lejos"

A su vez, el líder popular ha vuelto a señalar la dependencia que el Gobierno parece tener para con sus socios independentistas en todas y cada una de las medidas que quiere sacar adelante. Presupuestos incluidos. "El pacto de dependencia con Esquerra está llegando demasiado lejos".

Feijóo considera que el Gobierno ha pactado con sus aliados separatistas incumplir la Constitución en una parte de España. El presidente popular hacía referencia a la información desvelada por EL ESPAÑOL en la que se daba cuenta del acuerdo entre Moncloa y ERC.

Un pacto consistente en el apoyo de esa formación a las cuentas de Sánchez a cambio una reforma en el Código Penal con la que cambiar la tipificación y las penas de los delitos de rebelión y sedición. El compromiso de ambos es presentar antes de final de año en el Congreso, como proposición de ley o como proyecto de ley del Gobierno.

