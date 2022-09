Fabián Picardo acusa al capitán del buque de desobedecer las órdenes de Gibraltar tras el choque

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha culpado hoy al capitán del ‘OS35’ de no haber obedecido las órdenes dadas por Gibraltar de que no navegase tras el impacto. Ha subrayado que el capitán "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

Picardo, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha explicado que el granelero "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar".

El primer ministro gibraltareño ha defendido, además, el dispositivo, señalando que "en ese momento ya había riesgo para las personas que estaban a bordo y lo dirigió al sitio donde era posible salvar las vidas. "Si lo hubiéramos traído de nuevo al puerto se hubiera hundido y hubiera habido un gran vertido de fuel", ha aseverado Picardo, que ha añadido que "todos los técnicos avalan la decisión que tomó la Capitanía de Gibraltar". "No es una decisión política, es una decisión técnica", ha enfatizado.

Comienzan los trabajos de extracción del vertido del buque varado en Gibraltar

El ministro Principal de Gibraltar indicado también que hay" una investigación en curso" por la Royal Gibraltar Police que determinará los hechos, "pero la información que se nos presta, una vez que ocurren los hechos es exactamente esa: que el capitán desobedeció las órdenes de Capitanía Marítima".

Segunda red de protección

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, quien ha aseverado a este periódico que la fuga de combustible se ha debido "a la rotura de una válvula", ha subrayado que, pese a que hay una fuga de combustible del ‘OS 35’, la primera barrena de contención está teniendo un "buen funcionamiento" para evitar que "el vertido no se extienda más allá de sus cotas".

Además de esta barrera de contención, las autoridades españolas están montando una segunda red de protección para mitigar "cualquier impacto ambiental" que pudieran provocar posibles fugas.

El edil ha puesto de relieve la importancia de la situación meteorológica, sin borrascas ni vientos fuertes, que está favoreciendo los trabajos. También ha confirmado la coordinación existente entre la Capitanía Marítima y las autoridades gibraltareñas para acometer las actuaciones previstas en torno a este accidente.

El combustible del buque partido en dos supera la 1ª línea de contención

Tras cuatro días del accidente que tuvo lugar el pasado lunes, está previsto que hoy jueves el 'Asterias', con bandera gibraltareña y dedicado a labores de repostaje, y que se encuentra ya en la zona del vertido, comience las labores de descarga del fuel.

El Gobierno de Gibraltar ha manifestado que la prioridad es también "acorralar y recoger" el combustible que ha escapado de la barrera, además de retirar el que está dentro de la misma y del propio buque. Por su parte, Capitanía Marítima de Gibraltar ha asegurado que la fuga está "totalmente bajo control".

En este punto, la embarcación 'Luz de Mar' de Salvamento Marítimo está colaborando activamente colocando barreras en formación para cercar el vertido, en estrecha colaboración con otra embarcación del Gobierno de Gibraltar.

Se rompe el casco del 'OS 35', el barco varado en Gibraltar: hay una fuga, pero está "contenida"

El alcalde linense ha ofrecido estas declaraciones en la Playa de Levante, situada a 200 metros de donde se haya encallado el buque siniestrado, que ayer tarde se partió en dos y que esta mañana ha tenido dos fugas de combustible.

A las 7 de la mañana de hoy, la situación del buque era "estable", según indicó Gibraltar en un comunicado La monitorización adicional realizada con drones y de imágenes térmicas desde tierra no revelaron cambios significativos hasta hoy a mediodía, que es cuando se ha producido la fuga de combustible tras romperse el caso ayer por la tarde.

Dada la nueva situación, la Capitanía Marítima de Algeciras ha celebrado una reunión para coordinar las actuaciones que se llevan a cabo a raíz de la crisis provocada por la fractura del casco de este buque granelero. Al encuentro han asistido el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco; la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; el capitán marítimo del puerto de Algeciras, Karim Breir; y el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, entre otras autoridades.

