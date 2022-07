Mi cita a ciegas con el club de espías jubilados del CNI en un mercado: "Tú eres Brais, espera un momento"

Una de las grandes preguntas que a uno le surgen es cómo se reconoce a un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta entrevista supuso un excelente momento para experimentarlo.

La cita con los dos espías ya jubilados del servicio secreto se producía una mañana de esta misma semana en las inmediaciones de un mercado al sur de Madrid. Nada más salir de la parada del metro, el reportero aguarda, mientras un nutrido grupo de personas cruzan el paso de peatones. Entre ellas, un hombre de cierta edad que, caminando con parsimonia, consigue pasar inadvertido.

No es hasta que se cruza a dos metros de distancia y se dirige al periodista sin mirarle cuando uno se percata: "Tú eres Brais. Espera un momento". Pasa de largo, y cinco minutos después regresa con el otro compañero. Ambos estrechan la mano, ya dispuestos a afrontar la conversación.

Los dos forman parte de la Asociación de Exmiembros del Servicio de Inteligencia Español (AEMSIE). Exmiembros del CNI o del antiguo CESID (Centro Superior de Información de la Defensa). Una especie de club que han formado los espías jubilados del servicio.

Su aspecto no puede resultar más sencillo. Uno de ellos viste chinos y camisa de manga corta. El otro, un polo y el mismo tipo de pantalón. Calzado cómodo y veraniego. Como era de esperar prefieren que EL ESPAÑOL utilice con cada uno de ellos un seudónimo: Señor Azul y Señor Verde. El lugar del encuentro es una cafetería cualquiera en un mercado cualquiera.

[Sólo 288 de los miles de entes públicos han pedido al CNI su detector de ciberataques en 10 años]

A día de hoy, tanto ellos dos como el centenar de compañeros que integran la asociación mantienen acuerdos con distintas universidades, como la San Pablo CEU y la Universidad Rey Juan Carlos para ofrecer sus conocimientos en labores de inteligencia. En esta última existe una Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos que, junto a la Universidad Carlos III, imparte el Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia.

"La cátedra se creó para difundir la cultura de inteligencia —dice Verde—, muy poco extendida en España. Es un conocimiento que todo ciudadano debería tener. Todavía tenemos la sensación de que el ciudadano nos percibe como si estuviéramos en el franquismo. Nuestro trabajo no tiene nada que ver con eso".

La nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

¿Qué es el CNI? ¿Cuáles son las funciones de los servicios secretos? Dicen ambos que es importante inculcar que todo lo referido a la Inteligencia y a la seguridad debe empezar en el propio ciudadano. En su etapa docente se han encontrado toda clase de alumnos. Desde periodistas a militares, también personal del sector de la abogacía o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Buscan perfiles muy variados, entre los que aparecen grandes y pequeños empresarios, ecologistas, ingenieros... "Se busca la heterogeneidad en cuanto a la procedencia. Es bueno que también desde esos sectores sepan cómo funciona todo esto", dice Azul. Poco a poco —continúa—, "las empresas se irán dando cuenta de lo importante que va a ser para ellos contratar analistas de inteligencia".

Se trata de una disciplina, aseguran ambos, que resulta de utilidad en todas las áreas. Por supuesto, también en la empresarial. Analizar e interpretar la información para luego actuar, y hacerlo de forma exitosa.

Guerra en Ucrania

La asociación se fundó en 2011. Conforme la gente se va enterando de que existe, llaman a otros interesados y si les gusta el planteamiento se adhieren a este club. La mayoría son miembros con una larga trayectoria en el espionaje español. Se reúnen una vez a la semana. Una vez al mes imparten charlas en universidades.

Por deformación profesional, ni el Señor Azul ni el Señor Verde han dejado nunca de leer la actualidad. La siguen con atención para tener todas las perspectivas. Ambos dicen que cuentan con la ventaja de que todo ese conocimiento acumulado durante décadas pueden volcarlo en otros que vienen detrás.

A lo que más atentos están ahora es a la guerra en Ucrania. "¿Tú no te has hecho la pregunta de que, con todo lo que está saliendo, pareciera que los rusos fuesen tontos? De acuerdo que han cometido una serie de errores, pero de tontos no tienen ni un pelo. Se ha demostrado algo que nosotros ya sabíamos, que es un ejército con los pies de barro".

Recuerdan de sus años de arduo trabajo la meticulosidad de la inteligencia rusa. Lo atentos que están a todo lo que se dice de ellos, desde un artículo en un periódico hasta una conferencia en un bar del centro de la ciudad. Lo tienen todo controlado. "El nivel de detalle hasta el que llegan no lo consigue nadie".

[El CNI revela que 'hackers' marroquíes infectaron páginas web españolas durante el 'caso Ghali']

También han seguido con atención la cumbre de la OTAN. "Ha sido un éxito total —explica Azul—. Ha salido perfecta, sin incidentes de ningún tipo. Se puede decir que ha sido la cumbre más segura que se recuerda. El éxito es para España, para el Gobierno, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también para el CNI, que ha influido mucho en que todo saliera bien".

Pegasus

En los últimos meses, el Centro Nacional de Inteligencia ha estado en el centro del debate tras las acusaciones de líderes de la esfera independentista. El CNI, con autorización judicial, intervino los teléfonos de algo más de una decena de líderes separatistas debido a su relación con el llamado Tsunami Democràtic, así como con los Comités de Defensa de la República (CDR).

Pese a lo legítimo de esta actuación avalada por un magistrado del Tribunal Supremo, el Gobierno ofreció finalmente a sus socios en bandeja la cabeza de Paz Esteban, directora de los servicios secretos, a modo de dimisión, como un cortafuegos a la situación.

El CNI es, según sus objetivos y valores, "el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".

—¿Por qué parece haber quienes se resisten a entenderlo?

—Eso hay que preguntárselo a ellos. No me refiero solamente a la parte independentista. Se habla de actividades, no de ideas.

Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, en el Congreso de los Diputados. EFE

La clave, para los exagentes, es que todo se realizó "bajo mandato judicial. Si un juez lo autorizó no es porque estuvieran por ahí. Es porque había indicios que les asociaban a quienes estaban alterando el orden público".

[El CNI sólo logró espiar con Pegasus a 13 de los 18 independentistas que autorizó el juez]

Muchas veces, los servicios secretos están atados de pies y manos debido a la Ley de Secretos Oficiales. No pueden responder a las críticas, pues su deber es el silencio. Por eso, ante las críticas de la esfera separatista, no han podido defenderse. "Eso va en el sueldo", comentan ambos. "El CNI no puede estar desmintiendo nada. Ni debe. Lo peor que puede hacer es entrar en ese juego. Ahí están las autoridades. Es el Gobierno el que tiene que salir a defender al CNI".

"Alguien no hizo caso"

Sobre el espionaje con Pegasus a los teléfonos del presidente del Gobierno, del ministro del Interior o la ministra de Defensa, ambos creen que es importante escuchar las advertencias de los agentes. "La relación entre un Gobierno y un servicio de inteligencia tiene que ser de absoluta confianza. Si no, no funciona. Si hemos llegado a lo que hemos llegado, evidentemente, alguien no hizo caso".

—¿Desde las instituciones se presta atención a las advertencias de los servicios secretos?

—La pregunta sería si se hace suficiente caso. A veces se hace caso a una parte del informe. Y a otra no, porque no conviene políticamente... Pero vamos, que da igual.

—¿Cómo tiene que ser un buen director del CNI?

—Debe tener neutralidad política, sentido de Estado y una gran responsabilidad, dice Verde.

—Y conocimiento del tema o capacidad para dejarse asesorar, tercia Azul.

—Esperanza Casteleiro y Paz Esteban. ¿Qué opinión tienen de ellas?

—Son gente del servicio con capacidad para manejar las cosas sin ningún problema. Desde luego conocen el tema, porque llevan muchos años.

Al final de la conversación surge la misma duda que al principio. Cómo reconocer en plena calle a un agente del CNI. Es el Señor Azul el que responde: "Tú me has estado observando desde que crucé. Yo te había visto ya hacía tiempo. ¿Te miré en alguna ocasión? No. Pero ya hacía tiempo que te había reconocido. Se trata de que, si no quiere él, al agente no puedas reconocerlo".

Sigue los temas que te interesan