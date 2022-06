Un secretario de Estado de Pedro Sánchez monta la manifestación contra la OTAN sin dejar el Gobierno

El Partido Comunista de España, cuyo líder es número dos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, está fletando autobuses desde todos los puntos de España para que sus militantes y afines acudan a la manifestación que se celebrará el domingo en Madrid contra la Cumbre de la OTAN, cuyo anfitrión es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes internas de la formación, el PCE está facilitando autocares desde comunidades como Asturias, Valencia, País Vasco, Andalucía, Cataluña o Castilla y León. La marcha transcurrirá desde la Estación de Atocha a la Plaza de España, sólo tres días antes de que comience la Cumbre.

El PCE no es el convocante oficial de la manifestación, pero sus principales líderes están exhortando a sus simpatizantes a acudir a la protesta. Una de esas personas es Enrique Santiago, secretario de Estado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra.

Enrique Santiago ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que anima a la movilización y culpa a la OTAN de la invasión de Ucrania, por ser "consecuencia de su permanente expansión hacia el este". "No queremos que se celebre la cumbre de la OTAN en Madrid y vamos a apoyar las manifestaciones", añade. Pese a ello, no renuncia a su plaza en el Ministerio.

Las guerras siempre las pierden los pueblos. Por eso participamos en la Cumbre por la paz en respuesta a la Cumbre de la OTAN y llamamos a participar en la gran manifestación internacional contra la guerra del próximo 26 de junio en Madrid. #OTANNO26J #NotNATO26J pic.twitter.com/s0ql2jnrii — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) June 6, 2022

Por 20 euros, el PCE facilita el viaje a la manifestación a quienes acudan desde León. El precio incluye ida y vuelta.

El convocante de la manifestación del domingo es un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por altercados y detenciones en otras concentraciones públicas. Se llama Aitor Otaduy Paz y ya fue detenido por la Policía Nacional en una protesta de radicales de extrema izquierda en el año 2012. Pertenece al colectivo Izquierda Castellana.

Este y otros grupos afines como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid llevan semanas alentando la movilización contra lo que denominan "la Cumbre del Crimen" o de "las masacres de la OTAN".

Otaduy había convocado una segunda marcha anti-OTAN para el próximo 29 de junio, el día de la inauguración oficial de la cumbre. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha decidido prohibirla, tal y como ha confirmado a EL ESPAÑOL.

El Movimiento Antirrepresivo alienta a sus seguidores a manifestarse contra la cumbre. Telegram

La Jefatura Superior de Policía de Madrid remitió a la delegada del Gobierno un informe en el que se explica que la marcha resultaba "incompatible" con la seguridad del evento, pues su recorrido coincide en tiempo y hora con la cena de gala con los jefes de Estado que el presidente Sánchez presidirá ese día en el Museo del Prado.

Las autoridades entienden, además, que el derecho a manifestación y a la protesta queda garantizado con la manifestación permitida para este domingo. Esa a la que el Partido Comunista, con un pie en el Gobierno y el otro en la calle, enviará autobuses desde toda España.

Podemos, en la manifestación

Unidas Podemos ha confirmado que acudirá a la manifestación anti-OTAN del domingo, aunque no ha precisado quiénes representarán a la formación. Su líder y ministra, Ione Belarra, justificó este miércoles su apoyo porque "con balas no se come, con las bombas no se cura y con los tanques no se apagan incendios"

La Plataforma Estatal por la Paz organiza además este sábado unas jornadas bautizadas con el nombre de "Cumbre por la Paz" en la que participa la exdiputada de Unidas Podemos por Málaga Eva García Sempere, miembro de la Ejecutiva de Izquierda Unida.

Otra de las participantes es la portavoz federal de esa misma formación, Sira Rego. Alberto Garzón, líder de IU y ministro de Consumo, todavía no ha querido revelar si acudirá a la protesta.

