Carlos Lesmes confía en que el CGPJ se renueve tras las elecciones del 19-J: "Hay voluntad de acuerdo"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha mostrado este viernes su "confianza" en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces llegue después de las elecciones andaluzas y ha subrayado que "le llega" que hay "voluntad" para alcanzar un acuerdo.



"Es un deseo pero lo que me llega es que hay voluntad de hacer un acuerdo", ha manifestado el también presidente del Tribunal Supremo en declaraciones a los periodistas en el Congreso, donde ha entregado a su presidenta, Meritxell Batet, la memoria del CGPJ de los años 2020 y 2021.



Una vez más, Lesmes ha tachado la situación de "insostenible", con un órgano de gobierno de los jueces que supera ya los tres años y medio en funciones debido al fracaso en las negociaciones entre PP y PSOE para renovar a sus vocales.

Tras elecciones andaluzas

Sin embargo, el presidente del Supremo ha opinado que es "probable" que tras las elecciones de este domingo en Andalucía se pueda volver a retomar esas negociaciones y ha mostrado su "confianza" en que lleguen a buen puerto.



Renovar el órgano de gobierno de los jueces, ha insistido Lesmes una vez más, es un "mandato constitucional" y no puede quedar "al albedrío" de nadie, y ha recordado que, como siga esta situación, algunas salas del Supremo "no van a poder prestar servicio". "Es una situación que un Estado no se lo puede permitir", ha añadido.



También ha aludido a la renovación pendiente de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y ha recordado que el Gobierno "puede perfectamente" nombrar a los dos jueces que le corresponde "en exclusiva".

Ahora bien, ha precisado que la Constitución recoge que la renovación del TC debe hacerse por tercios, es decir, de cuatro en cuatro, por lo que existe "la duda" de si los magistrados que nombrase el Ejecutivo se podrían incorporar sin los otros dos, cuya designación corresponde al Consejo.



Otra cosa, ha añadido, es que "se procure" que ambos nombramientos sean coetáneos para que pueda renovarse por tercios.

Comisión Europea

También ha hecho hincapié en la preocupación que existe en la Comisión Europea por que una institución así no se renueve en plazo dado que "este tipo de anomalías" suponen una "disfunción" en los que debe ser la normalidad institucional de un país, sobre todo con instituciones "cruciales", como el CGPJ y el TC.



Es más, ha recordado que la Comisión Europa va a aprobar en unas semanas el informe sobre el Estado de Derecho en España, en el que - ha dicho- se va a señalar la necesidad "imperiosa" de renovar el CGPJ.

