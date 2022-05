El sindicato más grande en Marruecos, indignado con Marlaska por no dejar pasar a transfronterizos

Los miles de trabajadores transfronterizos que quedaron atrapados en Marruecos con el cierre de las fronteras el 13 de marzo de 2020 y que, por lo tanto, no pudieron renovar la tarjeta que les permite entrar a Ceuta y Melilla, han empezado a movilizarse contra el Gobierno español. También contra las Delegaciones de Gobierno de las Ciudades Autónomas.

Tras arreglar la crisis diplomática, España y Marruecos acordaron reabrir el paso por vía terrestre entre las dos ciudades españolas y el país vecino de forma gradual y ordenada. "Las categorías de personas habilitadas para cruzar la frontera, en una primera fase, serán exclusivamente dos: aquellas personas que reúnen los requisitos exigibles para trasladarse al resto del espacio Schengen (a partir del 17 de mayo) y los trabajadores transfronterizos legalmente autorizados (desde el 31 de mayo)”, según anuncia el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 de mayo.

El enfado de los transfronterizos se debe a que la entrada se va a limitar a los "transfronterizos con Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor, resguardo de solicitud de la tarjeta o visado específico para Ceuta o Melilla”.

La tarjeta de transfronterizo es lo que permitía entrar cada día a estos miles de marroquíes a las ciudades españoles para trabajar, sin derecho a pernoctar. Con el cierre de la frontera durante más de dos años, su documentación caducó al no poder cruzar para renovarla. De esta manera solo podrán moverse menos de 400 trabajadores transfronterizos de los 8.500 que cruzaban diariamente desde Marruecos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Rechazo contundente

El mayor sindicato del país, la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT), rechaza rotundamente la decisión de exigir visado a los trabajadores transfronterizos. Consideran que "esto sale de España porque Marruecos no ha dicho nada oficial".

El domingo por la tarde, la UMT convocó en su sede de Tetuán a los 3.500 trabajadores transfronterizos de la región que se han quedado sin papeles en regla, para tomar unas medidas de cara al 31 de mayo, cuando el ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, permitirá el acceso de este colectivo.

Desde el sindicato solicitan al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno de Ceuta que "cambien esta decisión y que todos los trabajadores marroquíes con tarjeta de transfronterizos, que haya caducado después de marzo de 2020 tras el cierre de las fronteras, puedan entrar sin restricciones ni visado", explica en declaraciones EL ESPAÑOL, Marouan Chakib, de la UMT y portavoz de los trabajadores transfronterizos en Tetuán.

"Ni visado ni nada. Si nuestro empleador no quiere que sigamos trabajando, no pasa nada, tiene que pagar su finiquito a cada trabajador. Además, podemos cambiar el contrato a otra empresa y seguir trabajando por la cotización de la Seguridad Social. ¿Cómo vamos a sacar el visado si no quiere que entremos los que tenemos la tarjeta caducada? Era uno de los requisitos para obtener el visado", mantiene Chakib.

Marlaska es el principal señalado: "Fue quien anunció las condiciones de entrada a partir de este martes 17 de mayo".

"¿Cómo puedo sacar el dinero que tengo en el banco?”, pregunta el portavoz. "Llevamos 20 y 30 años dentro de Ceuta, y no hemos necesitado visado ni nada. No es solo una cuestión de trabajo; tenemos que arreglar un montón de cosas en el banco, en la Seguridad Social, con el médico y con los empresarios. Todos nuestros derechos están dentro de Ceuta", explica este transfronterizo.

La realidad es que no hay ningún trabajador transfronterizo con visado. Varios de ellos se acercaron el pasado viernes al consulado de Tetuán para preguntar la forma de obtenerlo, algo fundamental para entrar a Ceuta y Melilla. "Les han dicho que no existen visados para trabajadores transfronterizos. Entonces, ¿de qué visados hablaba el ministro?", protesta Chakib.

El día 31 de mayo es cuando se abren las fronteras de Ceuta y Melilla para los transfronterizos con documentación en vigor. "Todo el mundo vamos a ir al lado de la frontera de Castillejos; y si no nos dejan entrar, vamos a hacer algo. No puede ser”, anuncia Chakib.

Pérdida de derechos

Al otro lado de la frontera, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, permanecen cientos de trabajadores transfronterizos atrapados desde que comenzó la pandemia. Según las cifras proporcionadas por las delegaciones del gobierno a EL ESPAÑOL, a finales del mes de abril había 88 transfronterizos en Melilla y a alrededor de 300 en Ceuta.

Este colectivo ha ido perdiendo todos los derechos adquiridos durante décadas. En el caso de muchos de ellos, a pesar de trabajar y cotizar en España. Al caducar la tarjeta de transfronterizo, caduca la tarjeta de la Seguridad Social. "Pasé un mal momento en el ambulatorio. Tenía cita con el médico de cabecera. Me dijo que con esta tarjeta de transfronterizo no tenía derecho a la sanidad”, lamenta en una entrevista con EL ESPAÑOL Rachida Jraifi. Es la portavoz de los trabajadores transfronterizos en Ceuta. Rachida lleva 15 años cotizando a la Seguridad Social.

Rachida es una de las personas que cada semana, desde agosto de 2021, se concentran en la Plaza de los Reyes de Ceuta. Al principio era una quincena. Ahora suman medio centenar.

"Pedimos nuestros derechos, un cambio de leyes y libertad de movimiento. Nuestra cotización es la más alta, y llevamos dos años y dos meses aquí sin ningún derecho. Llevamos trabajando hasta 30 años en España, y no hemos cobrado ninguna ayuda, ni ERTE, ni nada", reclama Rachida.

En estos nueve meses de manifestaciones pacíficas no han recibido ninguna respuesta. Ni del Gobierno ni desde el Ministerio del Interior.

