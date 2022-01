El Gobierno se desmarca de las declaraciones de Garzón sobre la ganadería: "Es a título personal"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se ha desmarcado este miércoles del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica que ha surgido a raíz de sus declaraciones en el medio británico The Guardian que, según la ministra, son "a título personal", al tiempo que ha expresado el apoyo del Gobierno al sector ganadero.

"La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero", ha expresado la ministra.

Alegría ha añadido que esta postura del Ejecutivo se demostró con la aprobación de la Política Agraria Común (PAC), "uno de los elementos más importantes cuenta con el apoyo del sector ganadero".

Si bien no ha entrado a valorar las críticas del presidente aragonés, Javier Lambán, en las que ha pedido que Garzón "no puede ser ministro ni un día más", la ministra ha recalcado que las palabras de Garzón no corresponden con la postura del Ministerio de Consumo. "En la propia entrevista no marca ninguna posición del Gobierno, son a título personal, no es la primera vez que lo hace", ha enfatizado en una entrevista en Onda Cero.

Con todo, la ministra ha asegurado que "lo que todo el mundo conoce" es que España "es un país gran productor de alimentos de calidad" y en el que conviven tanto modelos intensivos como extensivos. Además, ha afirmado que "ambos generan empleo y economía" para los pueblos.

Este martes, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al ministro de Consumo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también se ha referido a las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, alegando que "el ministro debe rectificar. No se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior. Nuestra carne cumple todos los estándares de control y es de primera calidad".

El ministro debe rectificar.

No se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior.

Nuestra carne cumple todos los estándares de control y es de primera calidad. — Emiliano García-Page (@garciapage) January 5, 2022

Falta de información

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que "por motivos de espacio" el periodista del diario británico The Guardian tuvo que excluir información de su entrevista y ha insistido en que "el bulo" sobre sus declaraciones en las que ponía en tela de juicio la carne que se exporta desde España ha sido impulsado por el "lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes".

Así lo ha explicado este martes Garzón a través de dos mensajes en su perfil de Twitter que ha acompañado de la transcripción completa de lo que dijo en la entrevista.

"Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados", ha tuiteado en el primer mensaje.

Según el ministro, la entrevista tuvo lugar el 14 de diciembre y fue publicada en versión narrada el 26 de diciembre, pero "el bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes... y el resto ya lo sabéis", ha señalado.

Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados. pic.twitter.com/ljR2x3n5Bu — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 4, 2022

Preguntado sobre cómo lograr el apoyo de los ganaderos y cambiar la mentalidad de los españoles para reducir el consumo de carne, Garzón explica que hay que diferenciar entre la ganadería industrial y la extensiva. "Esta es una ganadería ecológicamente sostenible y que tiene mucho peso en determinadas regiones de España como puede ser Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura", insiste, "pero esta es sostenible, la que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas".

Además, según la transcripción adjuntada, el titular de Consumo asegura que "nunca" ha dicho que no hay que comer carne, sino que hay que reducir su consumo. "Nosotros sabíamos desde el principio que era un tema que iba a ser polémico, pero que era necesario", sostiene.

