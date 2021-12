La Covid en su fase más explosiva -161.688 nuevos casos- y Sanidad no dará datos hasta el 3 de enero

Ha pasado ya más de un mes desde que se detectó el primer caso de la variante de la Covid ómicron. Desde entonces, los contagios no han parado de subir, marcando un récord detrás de otro. ¿El último? El de este jueves, con 161.688 nuevas infecciones que han disparado la incidencia hasta los 1.775 casos por 100.000 habitantes.

Con la Covid-19 en su fase más explosiva, este viernes 31 de diciembre -que el Ministerio de Sanidad considera festivo- tampoco habrá actualización de la evolución de la pandemia. Se repite el patrón de la semana pasada y España iniciará 2022 'a ciegas'. No será hasta el lunes 3 de enero cuando se publique el próximo informe.

Fue a principios de julio de 2020 cuando el departamento comandado por Carolina Darias dejó de publicar datos sobre los contagios de la Covid durante los fines de semana y festivos. La razón que se adujo para ello fue "la [buena] evolución epidemiológica".

Pabellón en el que se realizan test de antígenos en Ourense, Galicia. EFE

Por aquel entonces la incidencia acumulada apenas era de 10 casos por 100.000 habitantes. Una situación que dista mucho de la actual, con la incidencia en 1.775 casos por 100.000 habitantes y tres días consecutivos registrando más de 100.000 contagios.

Pero, a pesar de que ahora la situación epidemiológica no es nada alentadora, Sanidad no se plantea volver a la dinámica anterior de actualizar la situación epidemiológica los siete días de la semana. Tal y como explicaron fuentes del departamento de Darias a EL ESPAÑOL-Invertia, la razón de que no se recuperen estas actualizaciones en sábado y domingo o festivos se debe a que no todas las comunidades autónomas envían sus datos durante esos días.

Según un informe del propio Ministerio de Sanidad sobre la disponibilidad de información relacionada con la Covid-19, hay cuatro regiones que no publican sus datos los fines de semana: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Mientras que España no publica datos de contagios durante los fines de semana y festivos, otros países sí continúan haciéndolo. De hecho, el pasado fin de semana (incluyendo el día de Nochebuena), hasta 143 naciones actualizaron la evolución de la pandemia en sus territorios.

Ómicron se extiende

"La variante ómicron está ocupando todo el espacio y la mayor parte de los casos que se diagnostican corresponden a esta cepa", reconoció el miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias. De hecho, hace dos semanas, esta nueva variante ya suponía el 27% de los casos que se diagnosticaban.

Y se extiende mucho más de lo que dicen las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas no están integrando los casos positivos detectados con test de autodiagnóstico en la estadística nacional.

Lo explicó el martes Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. "Los positivos de autotest que son comunicados se contabilizan en la Comunidad de Madrid, pero no se integran como casos a nivel nacional porque todavía no existe un acuerdo sobre qué criterios tienen que cumplir esos resultados positivos para que todas las comunidades autónomas los notifiquen de la misma manera".

Un problema al que se enfrentarán también Galicia, Navarra o Cataluña, que se han sumado a Madrid y ahora también consideran como "verdadero" el positivo de un test de autodiagnóstico, por lo que no confirman el resultado a través de una PCR o un test en Atención Primaria. Además, notificar el resultado de estas pruebas de farmacia se deja a la voluntariedad del ciudadano.

Cola en el centro de salud de Mejostilla de Cáceres para hacerse un test de antígenos.

La explosión de contagios tiene que ver con una de las características de esta cepa detectada a finales de noviembre en Sudáfrica: su alta transmisibilidad. Muchos más casos, pero más leves.

Un estudio realizado en Hong Kong apunta a que la nueva forma del virus infecta y se multiplica 70 veces más rápido que la variante delta en los bronquios. Sin embargo, la infección que se produce en los pulmones sería 10 veces menor, lo que explicaría la menor gravedad de los síntomas y la enfermedad.

Además, el periodo de incubación "es menor", dijo este miércoles el director del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda.

"El periodo desde que alguien tiene un contacto hasta que aparecen los síntomas era más prolongado en olas anteriores. Conforme han evolucionado las olas y las cepas, ese tiempo de incubación se ha acortado en el tiempo".

De ahí que la Comisión de Salud Pública acordase "por unanimidad" reducir las cuarentenas de los positivos asintomáticos de diez a siete días. Una decisión que ratificó después el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Vacunas de refuerzo

Mientras el número de contagios sigue incrementándose y marcando récords cada día, España centra sus esfuerzos en administrar las dosis de refuerzo. Sin embargo, la tardanza en iniciar su administración ha situado a nuestro país a la cola de la Unión Europea en terceras dosis.

Para acelerar esta campaña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto al Ejército a disposición de las comunidades autónomas. El objetivo es llegar a marzo con el 80% de la población mayor de 40 años con la dosis de refuerzo administrada.

Así, 13 autonomías, más Ceuta y Melilla, han solicitado la colaboración de los Equipos de Vacunación Móviles que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ordenó activar este pasado lunes.

En total, las Fuerzas Armadas han movilizado a 1.000 militares. Son ellos los que integrarán los 150 Equipos Móviles de Vacunación iniciales.

Además de estos equipos de vacunación, Defensa ha puesto a disposición de las comunidades dos hospitales militares: el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, de Madrid y el Hospital General de la Defensa, de Zaragoza.

