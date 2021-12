Fernando Simón: "Hay evidencias científicas de que la tercera dosis no sea necesaria para todos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apuntado este martes que hay evidencias científicas que apuntan a que "quizá" la tercera dosis no sea necesaria para toda la población y ha dicho a los padres que "no deben tener miedo" de las vacunas infantiles.

"Hay evidencias científicas que nos podrían permitir pensar que quizá no sea necesaria para todos los grupos poblacionales ahora mismo", ha asegurado en la presentación del informe conjunto de Médicos del Mundo y Medicusmundi La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021.

Después, en declaraciones a los periodistas, Simón ha querido dejar claro que la dosis de refuerzo, por ahora aconsejada en mayores de 60, este miércoles la ponencia de vacunas estudiará ampliar las franjas de edad, es "desde luego muy recomendable" para los más vulnerables.

"Es cierto que se pueden priorizar grupos en los que es más recomendable y otros en los que se puede retrasar mientras se cubren los grupos de interés", ha justificado al ser nuevamente preguntado por las terceras dosis en la población general.

Vacuna para niños

También se ha referido a la campaña pediátrica que arranca mañana para 3,2 millones de menores de 5 a 11 años para afirmar que "no es necesario obligar a la vacunación: vamos a tener un número suficiente de niños vacunados como para controlar aún más la transmisión en nuestro país".

Si se ha propuesto vacunarles, ha añadido, "es porque ha habido estudios muy estrictos y un riesgo beneficio claro". "No debemos de tener miedo, cada uno es muy libre de decidir pero no debemos tener ningún miedo a las vacunas que se están proponiendo para nuestros niños", ha zanjado.

Durante su intervención, el director del CCAES ha explicado que las vacunas contra la Covid-19 de las que se dispone a nivel global "no son suficientes para los 7.800 millones de habitantes del mundo. Hagamos la distribución que hagamos, nunca va a ser igualitaria ni equitativa, siempre va a haber sesgos".

La solución no es "un blanco o negro, ni una decisión clara de tomar", sino que puede haber varias alternativas, desde la liberalización de patentes, acuerdos con los países en desarrollo para producir allí las vacunas o financiaciones a fondo perdido, pero ha preferido no decir "cual es buena" porque no piensa que "todas sean perfectas".

El máximo responsable de las alertas sanitarias ha insistido en que no es "fácil" responder a cómo afrontar las campañas de refuerzo en los países de mayores ingresos con la escasez en otros, pero la inequidad en el acceso a las vacunas es "clara" y hay que "buscar alguna solución" para limar esa diferencia, ha concluido.

Sigue los temas que te interesan