Economista, académico y filósofo, el indio Amartya Kumar Sen recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2021.

Conocido por su trabajos sobre la teoría de la elección social, el desarrollo humano y el bienestar económico, ha sido reconocido por una carrera que, según el jurado, "ha influido de manera decisiva en los planes de desarrollo y en las políticas de las más relevantes instituciones mundiales". Su escuela de pensamiento ha ayudado a redirigir planes de desarrollo y algunas políticas de Naciones Unidas.

En su obra más conocida, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation (1981) demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución de estos.

Fue una de las veinticinco figuras de la Comisión creada por Reporteros Sin Fronteras para elaborar la Declaración Internacional sobre Información y Democracia, realizada en 2018. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1998.