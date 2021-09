Un alto cargo del puerto de Barcelona medió en una venta de gas ruso a China para financiar el 'procés'

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y el ex presidente Carles Puigdemont.

La Guardia Civil implica al representante de la Autoridad Portuaria de Barcelona en China, Joan Dedeu Bargallo, en la operación de venta de gas ruso a China, por importe de 6 millones de dólares, que habría servido para financiar el procés y la estancia del prófugo Carles Puigdemont en Waterloo.

Los contactos del equipo de Puigdemont (detenido este jueves en Cerdeña y puesto en libertad 20 horas después) con empresarios de la órbita de Vladimir Putin y miembros de los servicios de inteligencia del Kremlin han empañado la imagen del ex presidente de la Generalitat en Europa. Algo que puede ser determinante en la batalla judicial que se va a librar para dirimir su posible entrega a España.

Los informes remitidos por la Guardia Civil al juez Joaquín Aguirre indican que una empresa de Joan Dedeu, China Consultants, con sede en Hong Kong, actuó de intermediaria para que la compañía china Gulf Energy abonara a Intek-Broker LLC 295.500 dólares, como fianza del 5% para asegurar la compra del gas ruso.

Todos los documentos de esta operación estaban en el teléfono móvil iPhone 8 del jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Waterloo, el historiador Josep Lluís Alay, cuando fue detenido, el 28 de octubre de 2020. Alay ya había sido arrestado antes, el 25 de marzo de 2018, cuando viajaba por Alemania junto a Puigdemont.

Alay guardaba en su teléfono móvil media docena de correos electrónicos intercambiados entre los responsables de las dos empresas implicadas en la venta de gas ruso, Intek-Broker LLC y la china Gulf Energy, para negociar el acuerdo y el modo en el que debía efectuarse el pago del anticipo de 295.500 dólares. Todos los mensajes están enviados con copia a Joan Dedeu.

Josep Lluís Alay durante una intervención en un programa de TV3. Fuente: TV3

La Guardia Civil cifra en 181.000 euros el dinero público que las empresas de Joan Dedeu (que en la web del ente público todavía aparece como representante del puerto de Barcelona en China) ha recibido de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

La Autoridad Portuaria de Barcelona, presidida en aquel momento por Mercè Conesa, adjudicó en mayo de 2016 un contrato de 134.000 euros a la empresa de Joan Dedeu, China Consultants, para promocionar el puerto de Barcelona en China.

Un año más tarde, en mayo de 2017, Dedeu constituyó una empresa conjunta con la Autoridad Portuaria de Barcelona y una de las mayores compañías de cruceros del mundo, para atraer 5.000 turistas chinos anuales a la Ciudad Condal.

El otro intermediario en la operación de venta de gas a China fue el empresario ruso Alexander Dmitrenko, al que Joan Canadell (actual diputado de Junts per Catalunya) designó en junio de 2020 como "embajador" de la Cámara de Comercio de Barcelona para Rusia.

La mafia rusa

El Ministerio de Justicia denegó en octubre de 2020 la nacionalidad española a Dmitrenko, después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) indicara en un informe que tiene "conocimiento probado del trabajo consciente de Dmitrenko para los servicios de inteligencia rusos y de sus contactos con líderes del crimen organizado transacional de origen ruso, para los que realiza diferentes labores".

Según acreditan los mensajes de Telegram hallados en su móvil, el empresario Alexander Dmitrenko mantuvo puntualmente informado al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, sobre todos los avances en la negociación del contrato de venta de gas ruso a China. La Guardia Civil señala en sus informes que también el propio Carles Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye y el empresario Joan Canadell estaban al corriente de los detalles de la operación.

En uno de estos correos electrónicos, el consejero delegado de la compañía china Gulf Energy, Andrés Pena, comunica a Intek-Broker LLC (con copia a Joan Dedeu): "Hemos realizado el depósito del 5% de acuerdo con los términos del contrato. Por favor, vea adjunta la transferencia bancaria e informe de haberla recibido". Alude presumiblemente al pago de los 295.500 dólares pactados como garantía.

"Estamos muy contentos con nuestra decisión", añade el mensaje, "y la consideramos un primer paso para consolidar una alianza estratégica a largo plazo con Intek-Broker LLC & Lukoil-Litasko en China".

Traducción realizada por la Guardia Civil del correo electrónico enviado por el consejero delegado de la compañía china Gulf Energy, Andrés Pena.

A continuación, solicita a su interlocutor que le facilite la información técnica sobre la terminal de Progorodnoye, en la isla rusa de Sakhalin, y el nombre y características de la embarcación que realizará el transporte del GLP (gas licuado de petróleo).

"Si el puerto de Sakhalin está abierto y usted está de acuerdo", añade, "viajaría personalmente a Sakhalin para estar presente en la carga y descarga del primer barco. Para esto, envíeme una carta de invitación de Intek-Broker LLC para procesar mi visa rusa".

El propio Alexander Dmitrenko respondió a este mensaje con el siguiente correo: "Esperamos el documento de confirmación de transferencia aprobado por el banco y/o mensaje SWIFT para proceder con los pagos correspondientes con nuestros contables".

"Sería de suma importancia realizar una conferencia telefónica para discutir los detalles necesarios sobre la continuidad y los procedimientos", añade. Dmitrenko firma este mensaje como director general de Hispaniapetrol SL, con sede en la Rambla de Cataluña.

El asesor de Putin

Sin embargo, surgieron dificultades en la transacción: el Bank of Communications Co. Ltd, con sede en Hong Kong, se negó a aceptar la transferencia con destino a una entidad financiera rusa.

Como consecuencia de ello, según se desprende de los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, el pago de los 295.500 dólares se tuvo que realizar desde la cuenta particular de la directora de Gulf Energy, Chui Man Si, en el DBS Bank de Hong Kong al Alfa Bank of Rusia.

A través de la aplicación Telegram, Alexander Dmitrenko informó a Josep Lluís Alay de las dificultades que habían surgido en el contrato de gas ruso a China: "Me dicen que [Joan] Dedeu no ha hecho su trabajo de convalidar la parte china", comunicó el 4 de julio de 2020, "nos dicen que no podemos abrir una cuenta bancaria para una operativa de 20 millones al mes. Madre mía, qué excusa más patética tras seis meses negociando".

"Qué personajes, este Dedeu es un inepto", replicó Alay en el chat de Telegram. Dmitrenko se mostró de acuerdo: "Tiene 70 años. Me da rabia pensar que su experiencia no funciona... Yo siempre he respetado mucho a la gente de edad".

Dmitrenko muestra su malestar ante Josep Alay, en un chat de Telegram el 4 de julio de 2020, porque Joan Dedeu "ni ha hecho su trabajo" para garantizar los pagos desde China.

Según una información publicada por la prensa rusa en octubre de 2020, Alexander Dmitrenko es socio de Artem Lukoyanov en una sociedad de resposabilidad limitada fundada en Londres, AA Plus Wealth Management, que gestiona un fondo de inversión privado de cinco millones de euros.

Artem Lukoyanov es hijo de la primera esposa de Vladislav Surkov, quien fue hasta febrero de 2020 jefe de gabinete y asesor personal del presidente ruso Vladimir Putin. Según la misma información, Lukoyanov es además gerente de la compañía Rubitech, que el año pasado obtuvo contratos del Gobierno ruso por importe de 11.000 millones de rublos (alrededor de 128,6 millones de euros).

Según los informes de la Guardia Civil, Artem Lukoyanov viajó a Barcelona en tres ocasiones en 2018 (el 8 de abril, el 15 de septiembre y el 17 de octubre). Un año antes, el 5 de septiembre de 2017, se había alojado en Mallorca junto a su esposa, Olga Lukaiaonva.

Artem Lukoyanov, en una imagen publicada por la prensa rusa.

El mismo día que asumió la dirección de la oficina de Puigdemont en Waterloo, en junio de 2018, Quim Torra puso a Josep Lluís Alay un sueldo público como coordinador de Políticas Internacionales de Presidencia de la Generalitat, para financiar sus actividades.

En un escrito firmado el pasado 20 de julio, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, solicitara nuevas diligencias sobre la venta de gas ruso a China para financiar el procés, por considerar que se trata de una "investigación prospectiva" no permitida por la Ley.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado esta semana las tesis de la Fiscalía y ha instado al juez Aguirre a seguir adelante con la investigación para determinar si Rusia ha respaldado, económicamente o con medios de inteligencia, el proceso de independencia de Cataluña.

