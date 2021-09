Sanidad propone una tercera dosis en residencias de ancianos a partir del 4 de octubre

Ninguna comunidad autónoma se ha opuesto a inocular una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 a las personas mayores que viven en residencias a partir del 4 de octubre, una propuesta que ha trasladado este miércoles la ponencia de vacunas y que será analizada y, en su caso aprobada, este jueves por la Comisión de Salud Pública.

"Hoy la ponencia ha hecho otra propuesta que tiene que ser valorada y en su caso acordada o no, pero es verdad que no he visto ninguna intervención en contra, al contrario, todas (las CCAA) han participado de la propuesta de la ponencia", ha señalado Darias este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Según ha precisado la ministra, se ha planteado la posibilidad de una "dosis de refuerzo" para los mayores de los centros residenciales y ha apuntado que es "una posibilidad" que esta tercera dosis "se compagine con la vacuna de la gripe".

La ministra ha puesto de relieve que esta vacuna de refuerzo para los mayores que residen en estos centros "parece que es algo que tiene su consideración", atendiendo a las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), y ha recordado que estas personas fueron las primeras a las que se inmunizó.

Además, preguntada por si el Gobierno valora hacer obligatoria la vacuna contra la Covid-19 para los trabajadores de las residencias, tal y como vienen reclamando desde las patronales de Dependencia, y tal y como han hecho ya algunos países como Francia, Italia o Grecia, Darias ha respondido que "España está en otra situación absolutamente diferente" y ha defendido el "extraordinario nivel de vacunación" en el país.

