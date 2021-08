El visto y no visto de los Reyes en Palma: Felipe VI echa la persiana, suprime la agenda y deja Marivent

Los fotógrafos más veteranos que cubren la actividad de la Casa Real se lamentan al comprobar cómo, cada verano, los días en Mallorca se reducen al mínimo en trabajo. Hace veinte años, sabían que se iban a pasar todo agosto en la isla.

Juan Carlos y la Reina Sofía se establecían en Marivent durante todo el mes, y allí recibían la visita de sus hijos y hasta de personajes del nivel de Lady Di, un verdadero filón para cualquier profesional de la imagen.

"Era una maravilla. Sabías que ibas a tener fotos de los Reyes navegando, de la familia en la lancha, de Doña Sofía haciéndole mimos a los nietos. Luego llegaba el posado. Y cada año venía algún invitado. Claro que el de Diana y Carlos de Inglaterra fue un regalazo, pero otras veces estuvo Michelle Obama con una hija, la familia real griega venía siempre…", cuenta a EL ESPAÑOL un fotógrafo que lleva media vida profesional detrás de los Borbón.

Ahora los Reyes no salen de Marivent sin aviso previo, sin que todos los periodistas se acrediten, no hay nada espontáneo, ni una foto distinta, que no tenga todo el mundo.

Que los Borbón Ortiz no terminan de echar el ancla en Mallorca es un hecho. Los Reyes llegaron a la isla el 31 de julio para pasar diez días en Marivent. En realidad, la familia ni siquiera se instala en el palacio. Felipe VI, la Reina Letizia y sus hijas descansan en Son Vent, una residencia dentro del recinto que en 1992 cedió a la Corona el Ejército del Aire para disfrute de la Familia Real.

Son Vent es una masía al más puro estilo balear, tiene quinientos metros cuadrados de superficie habitable y dispone de jardín y piscina. Está situada junto a la estación naval de Portopí, y tiene dos pisos. Los Monarcas disfrutan de una semana al año de esta casa, pese a que la tienen a su disposición durante 365 días. Se quedan el tiempo justo para cumplir con el veraneo en Mallorca. Luego comienzan sus vacaciones privadas.

Palma, 'capital' de España

Poco que ver esa actitud con la costumbre de los Eméritos. Juan Carlos ama Mallorca y, como puede comprobarse cada año, la Reina Sofía todavía más. Hace casi medio siglo, Juan Carlos y su mujer llegaban por primera vez al Palacio de Marivent, ya como Reyes de España, a bordo de un Seat 1.400. Hasta 1973 no tuvieron un lugar fijo de veraneo: iban a visitar a los Condes de Barcelona a Estoril, a la familia Franco a Galicia, o a la familia de Doña Sofía, que andaba ya en el exilio.

Es en 1972, cuando la Diputación de Palma de Mallorca, tras conocer que a Juan Carlos le encanta la isla y lo mucho que a la Reina Sofía le recordaba a su Grecia natal, les ofrece Marivent para poder disfrutar allí su descanso de verano. Y en Marivent pasarán todo agosto durante décadas los Borbón y Grecia, cada uno a su manera.

El Rey tenía su propia corte, de la que disfrutaba de lo lindo. Fue allí donde conoció a su amante más duradera, la mallorquina Marta Gayá. La Reina recibía a casi toda su familia en el palacio. Ella misma ha contado que unas vacaciones tuvieron a tanta gente hospedada que no había sitio para todos, y hubo que poner un colchón en el suelo de una de las terrazas para que durmiera el entonces Príncipe Felipe.

Juan Carlos hacía escapadas fuera de Mallorca, pero Palma era, en agosto, la capital de España. E incluso fuera del verano. En 1988, cuando Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo se encontraban en Madrid de visita oficial, al terminar los actos oficiales, pasaron unos días de descanso con los Reyes en Marivent para conocer de primera mano los placeres de la isla de la que tanto les habían hablado.

Pero la cosa ha cambiado tanto que ahora mismo en el palacio sólo se instala ya la Reina Sofía. Este año la acompaña su hermana Irene. Se espera que la Infanta Elena pase unos días de agosto con su madre. La marcha de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía a los diez días de empezar el mes, ya no sorprende a nadie.

Se acabó el posado

Desde que Letizia pasó el primer verano allí, el de 2004, ya quedó claro que a ella lo de las vacaciones públicas no le va. La Reina puede ir a Palma y trabajar, pero lo de salir en barco a dar una vuelta por la bahía y que alguien pueda sacar una imagen suya, ya no en bikini, sino fuera del ámbito estrictamente laboral, es algo por lo que no quiere pasar. Le incomoda tanta exposición.

Así que Felipe VI sigue la tradición de pasar en la isla la semana en la que se disputa la Copa del Rey de Vela y protagonizar actos como el tradicional despacho con el presidente del Gobierno, excursiones y eventos culturales para promoción de las Baleares. Punto final.

Desde hace dos años, ya ni si quiera se hace el tradicional posado en los jardines de Marivent, esa sesión de fotos que cada verano fue perdiendo miembros y en la que los periodistas tenían la oportunidad de charlar, de forma un poco más cercana, con el Jefe del Estado y su familia.

"Este año ha sido bastante bueno: han salido a cenar en dos ocasiones y han ido a la sierra en otra. Además, visitaron el Club Náutico. Tres salidas de la Reina con sus hijas, sin contar la que fue sola para clausurar el Festival de Cine. Otros veranos casi no la hemos visto", comenta un empresario mallorquín, amigo del Emérito. "Lo de Juan Carlos sí que era promoción de la isla. ¡Y toda la gente que traía de fuera! Se habla muy mal ahora de él, pero en Palma se le echa de menos", remata.

El caso es que Felipe VI y su familia han comenzado ya sus vacaciones privadas y todo indica que las disfrutan en Portugal, en el Castillo de Sao Joao do Arade, propiedad del empresario Vasco Pereira Coutinho, uno de los mejores amigos de los Borbón Ortiz.

Llama la atención que en un reinado donde el propio titular de la Corona aboga por la transparencia, los desplazamientos privados sean tan opacos. La Casa del Rey mantiene una política de no informar de nada que se considere vida privada de los miembros de la Familia Real. El problema es la delgada línea que separa, en su caso, lo privado de lo institucional. Todos los actos del Rey tienen relevancia pública. La institución está comprometida con la transparencia en todo menos en los descansos estivales.

Tras sus vacaciones privadas, los Reyes tendrán que pasar por Madrid para que a la Reina y a la Princesa de Asturias se les administre la segunda dosis de la vacuna. Leonor partirá luego hacia Gales para cursar bachillerato en el internado UWC Atlantic College. No se conocerá la fecha exacta hasta que vuelva la transparencia, en forma de agenda oficial. En su última nota a los medios, remitida el pasado día 6, la Casa del Rey informa: del 9 al 15 de agosto, "sin actividades oficiales con cobertura informativa".

