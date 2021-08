Última hora | El Gobierno prorroga el escudo social para proteger a los más vulnerables

Estados Unidos llegó este lunes al 70% de su población adulta con al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, un mes después de la fecha marcada por el presidente, Joe Biden, y cuando se hace evidente que la meta es insuficiente por la explosión de nuevos contagios.



Es por eso, precisamente, que la Casa Blanca defendió hoy que "ha llegado la hora" de extender las obligaciones de vacunarse, algo que el Gobierno federal ya ha hecho con sus empleados y estudia aplicar también en las Fuerzas Armadas.



En la rueda de prensa del equipo de respuesta contra la pandemia, el coordinador de dicho equipo, Jeff Zients, puso el acento en la necesidad de extender los requerimientos para vacunarse, como están haciendo algunas empresas como Google o Walmart, además del mismo Gobierno.



Biden no ha descartado imponer un mandato de vacunación a nivel nacional en el futuro, aunque de momento solo ha exigido a los trabajadores públicos federales que lo hagan si no quieren verse obligados a someterse a pruebas de covid-19 regularmente.



"Es hora de imponer algunos requerimientos basándonos en la realidad de los diferentes riesgos que corren quienes no están vacunados frente a quienes lo están", dijo Zients.



Estos globos sonda por parte de la Casa Blanca llegaron el día en el que según datos oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) el país alcanzó el 70 % de su población adulta vacunada con al menos una dosis y 60,6 % totalmente inoculados.