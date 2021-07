Margarita Robles, sobre la decisión del TC: "El Gobierno hizo lo que tenía que hacer"

Noticias relacionadas El confinamiento general de la población que decretó Pedro Sánchez fue inconstitucional, dice el TC

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha analizado este jueves la decisión del Tribunal Constitucional, que este miércoles decretó que el confinamiento domiciliario fue inconstitucional porque debería haber estado amparado por el estado de excepción y no por el estado de alarma.

La ministra ha empezado por señalar su "máximo respeto al TC", pero ha considerado que "el Gobierno hizo lo que tenía que hacer", recordando que el mismo TC avaló el confinamiento " en una resolución del 30 de abril"."En ese momento el TC avaló que la única forma de salvar vidas era un confinamiento, una limitación extrema de los contactos. Apoya el estado de alarma y no cuestiona que pudiera ser inconstitucional", ha dicho, en entrevista a la cadena SER.

Por lo tanto, subraya, "desde el máximo respeto y acatando la decisión del TC, tengo que decir que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer y que actúo con arreglo a la legislación".

Para la ministra de Defensa, el fallo del Constitucional "responde a elucubraciones doctrinales entre constitucionalistas". "Se ha visto como los magistrados estaban diodos divididos. Esto es un debate doctrinal que no afecta el hecho de que el confinamiento era imprescindible. Me duele que el TC haya entrado en ese debate y durante meses haya estado con filtraciones de los debates internos", ha expuesto.

La ministra remarca que "el confinamiento era la única medida posible para salvar vidas" y señala que "el Gobierno debe sentirse orgulloso de haber salvado vidas". "Los debates doctrinales están muy bien pero no deberían plasmarse en una sentencia. Cuando uno está en el TC tiene que tener sentido de Estado. en la resolución presentada en abril, un mes después, no cuestionó la constitucionalidad de la alarma. Y tanto tiempo después sembrar esta dudas que son más bien del ámbito de la cátedra, pues lo respeto pero no lo comparto", ha zanjado.

