El comité de vacunas revisa su criterio y podría priorizar a los jóvenes tras los 'macrobrotes'

Los macrobrotes de Covid-19 entre menores de 30 años han significado un incremento de la incidencia acumulada que, este miércoles, ha sobrepasado los 225 casos por cada 100.000 habitantes.

Por ello, diferentes autoridades sanitarias han instado al Ministerio a modificar la estrategia de vacunación para priorizar en los jóvenes de esa edad. La propuesta había sido rechazada en reiteradas ocasiones, hasta este miércoles.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Comité de Vacunas, dependiente del Ministerio de Sanidad, pondrá este 7 de julio sobre la mesa priorizar al colectivo de jóvenes, protagonista de la mayoría de los nuevos casos de Covid-19.

El posible cambio de criterio se sustenta en las consecuencias que está teniendo el incremento de la incidencia acumulada en el resto de la población. Y es que la saturación hospitalaria, sobre todo en Atención Primaria, está creciendo durante las últimas jornadas.

El presidente del Comité de Bioética de España, y autor de la estrategia nacional de vacunación frente a la Covid-19, Federico de Montalvo, explica que el posible cambio de decisión se basaría en el principio de "responsabilidad solidaria". Es decir, inmunizar a los jóvenes para, a su vez, proteger a la población que se ve "afectada por su conducta".

La última vez que se reunió el grupo al completo fue hace unos quince días; por lo que las cosas han cambiado mucho desde entonces. De Montalvo insiste en que la estrategia de vacunación de España "está viva" y, por ello, las decisiones no tienen que ser "permanentes, ni definitivas".

"Se estipulan criterios en función de las evidencias de cada momento. Cuando lo valoramos hace 10 días no vimos argumentos para alterar la priorización en función de unas edades", explica.

Cribado en la estación de autobuses de Pamplona a jóvenes navarros que llegan desde zonas de costa, en especial de Salou, para detectar posibles casos de coronavirus.

En estos momentos, Sanidad ha decidido anteponer a las personas de mayor edad pues son a las que se asocia una mayor mortalidad ligada a la infección del coronavirus. Por ello, en estos momentos, la decisión que está vigente es (aunque compaginando grupos) vacunar primero a los más mayores.

Desde una cuestión puramente bioética, De Montalvo recuerda que alterar la priorización porque "hay jóvenes que no quieren mantener las medidas" es "premiar al irresponsable".

Por ello, sólo se primó vacunar a los estudiantes Erasmus quiénes, por su especial situación estudiantil, debían ser inmunizados antes de viajar a otros países.

¿Qué ha cambiado para que Sanidad ahora sí se plantee vacunar a los jóvenes primero? La saturación de la Atención Primaria y la aparición de nuevas variantes que presentan cierta resistencia ante la inmunidad aportada por las vacunas.

El miembro del Comité explica que no vacunar a los jóvenes está "afectando más allá". "Se está colapsando la Atención Primaria y eso sí tiene una repercusión sobre terceros", insiste.

Sobre la presencia de una nueva variante, el experto reitera que no se trata de una cepa que afecte más a los jóvenes. Sino que se están contagiando más "debido a su conducta". Así, asegura que si se tratara de una cepa más peligrosa para los menores, sí se habría priorizado en su vacunación. "Sin ninguna duda".

Como presidente del Comité de Bioética, De Montalvo plantea varias cuestiones éticas. "En un primer momento pensábamos que vacunarles iba a ser una llamada a la irresponsabilidad. ¿Les vacunas para que salgan más y se vean más inmunes?", se pregunta el experto.

Aun así, ahora cree que hay que hablar de "responsabilidad social". "Ya no hablamos de dar una prioridad a alguien que ha podido ser irresponsable, sino que se la damos al irresponsable para proteger a la población", alega.

De esta forma, el experto augura un arduo debate este miércoles, puesto que, según los criterios científicos, no existe una base para priorizar en los menores de 30 años. "No me parece ético, pero tampoco lo es perjudicar a terceros", puntualiza.

Atención Primaria

En estos momentos, son varias las regiones que están hablando de saturación de sus servicios de Atención Primaria y que han pedido a las administraciones incrementar las plantillas de estos centros.

Según ha denunciado esta semana el Sindicato de Enfermería SATSE, las vacaciones de verano de los profesionales están implantándose en los centros de salud sin que se sustituya a los profesionales de libranza. En el caso de las enfermeras, por cada 100 profesionales ausentes por sus vacaciones se contrata a 40.

La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria ha sido la primera en lanzar la voz de alarma. Ha pedido "reciprocidad" de los profesionales de hospitales para que colaboren con el personal de los centros de Atención Primaria, que siguen a más del 85% de los casos positivos en Cataluña.

Una situación similar a lo que están viviendo en Aragón. "Complicado lo tenemos porque los centros de salud ya se encontraban en un momento crítico que se agrava todavía más con este repunte", ha explicado la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza (COMZ), Concha Ferrer, que ve "prácticamente imposible" continuar con la tensión mantenida en Primaria desde que se inició la pandemia.

Del mismo modo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha alertado de que la presión asistencial se está trasladado a la Atención Primaria, cuyos profesionales están "cansados y saturados".

Mientras, en Comunidad Valenciana aseguran que la falta de personal, por la no renovación de los refuerzos Covid, está provocando "la saturación de los centros de salud". En esta región, la quinta ola llega después de que el Gobierno autonómico prescindiera de 3.500 personas contratadas como refuerzo Covid-19 y cuyos contratos fueron finalizados hace unas semanas.

El sindicato CCOO denuncia que "la falta de esos profesionales y los brotes entre jóvenes" van a saturar a la Atención Primaria. "El seguimiento de casos es más complicado por falta de personal de Salud Pública. El contagio se está produciendo en colectivo no inmunizados", han alterado.