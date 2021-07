Pedro Sánchez descarta aprobar más restricciones ante el aumento de casos: "No es necesario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que, frente a las peticiones de medidas adicionales para frenar la pandemia como un toque de queda por autonomías, "no es necesario aprobar nada más de lo que ya está acordado" entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades.

Sánchez se ha referido a la evolución de la pandemia de coronavirus en una comparecencia conjunta en Tallin con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

Ha recordado que en España hay un sistema descentralizado, la sanidad está en manos de los gobiernos autonómicos y, por tanto, hay que compartir con ellas las decisiones.

En ese contexto, ha señalado que es en el Consejo Interterritorial de Salud donde, en función de la evolución de la pandemia, hay una serie de respuestas que pueden dar las comunidades autónomas "sin necesidad de aprobar nada más de lo que ya está acordado entre Ministerio de Sanidad y comunidades".

Mensaje a los jóvenes

Sí ha lanzado un mensaje a la población más joven en España, que es entre la que se está registrando ahora una mayor incidencia de contagios, para pedirles que no bajen la guardia.

"Entendemos la fatiga: Somos muy conscientes de que estamos entrando en el verano, que han acabado el curso escolar, la universidad, pero es muy importante preservar la prudencia porque pueden lastimarse ellos mismos y pueden hacer enfermar a generaciones mayores más vulnerables", ha señalado.

Semáforo epidemiológico

La preocupación entre las regiones está siendo creciente y, por eso, algunos técnicos de Salud Pública plantearon el pasado lunes una posible modificación del conocido como semáforo epidemiológico.

Propuesta que, según ha podido confirmar este medio, no ha llegado hasta el Comité de Salud Pública reunido este martes. El cara a cara entre los directores generales de Salud de las diferentes CCAA se ha centrado en un intercambio de información epidemiológica sobre la situación sanitaria y medidas de control que están implantando en cada Comunidad autónoma.

La preocupación creciente entre las autonomías es, a fin de cuentas, no tener las herramientas adecuadas para parar el incremento de los contagios. Y es que, sin el estado de alarma ni una ley de Salud Pública, las regiones tienen las manos atadas para limitar derechos fundamentales.

Bien es cierto que, según el actual semáforo epidemiológico, muchas comunidades no podrían tener abierto el interior de sus establecimientos hosteleros pues su incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

La decisión tomada hace unas semanas de convertir a este semáforo en un elemento "orientativo", pero no "vinculante", permite a las regiones no seguir las indicaciones epidemiológicas. Pese a los rebrotes, las CCAA pueden continuar abriendo el interior de los bares, no tener aforo en sus discotecas o celebrar eventos multitudinarios como conciertos al aire libre.