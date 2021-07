El Gobierno limita el número de donaciones de esperma y registra los datos del progenitor

El Consejo de Ministros del pasado miércoles, 30 de junio, dio el visto bueno al nuevo Real Decreto para la implantación del SIRHA. Un nuevo sistema de Información de Reproducción Humana Asistida totalmente innovador en nuestro país que pone fin al anonimato de los donantes de esperma y óvulos, de tal forma que limita el número de donaciones por persona.

El sistema, unificado con las autoridades europeas, es toda una novedad en España pues aglutina toda la información relativa a donantes, centros y servicios y actividad en una plataforma única que permite una gran interoperabilidad dentro y fuera de nuestras fronteras y entre servicios públicos y privados.

La idea original es que SIRHA genere un SEC (Código único europeo) para cada tratamiento que implique una donación de tejidos (en este caso semen/óvulos) y permita el seguimiento (trazabilidad) del mismo en todo el ámbito europeo. Esto quiere decir que se acabaría, de una vez por todas, con el anonimato del donante de esperma.

La idea lleva varios años fraguándose en el Ministerio y, el primer anuncio oficial, se hizo en 2019. En ese momento, este registro nacional ya estaba en fase de estudio aunque todavía no se habían confirmado las formas y maneras. El objeto final era adaptarse a las autoridades europeas.

La primera vez que se habló de SIRHA fue en 2018 y se perfilaba como un registro que conectaba los 400 centros de reproducción asistida humana en España.

Además de las condiciones debidas de confidencialidad y seguridad, la plataforma limita de forma automática las donaciones de ovocitos (óvulos fértiles) por donante a seis, y a 40 donaciones de semen para los donantes de gametos masculinos.

La importancia de la puesta en marcha de este registro se centra en los problemas para controlar donaciones. Muchas asociaciones de afectados y facultativos sanitarios se quejaban de que, antes de la existencia de este registro, un centro de donación podía bloquear al usuario que ha excedido el número de donaciones, pero no de otros centros.

Europa

Bien es cierto que el listado llega con más de 30 años de retraso y tras la reiterada petición de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (RHA). De esta forma, los trabajadores de los centros deberán de dejar de ‘fiarse’ de las declaraciones de los donantes y contarán con un registro que pretende hacer efectivo el límite de hijos que pueden ser generados con gametos de un mismo donante (seis).

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida (ANACER), Ignacio Mazzanti, asegura que la implantación de SIRHA es tremendamente positiva y que sólo está teniendo algunos fallos en aspectos "puramente técnicos y de coordinación".

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Mazzanti asegura que "hasta hace muy poco" sólo podían introducir datos de los donantes el personal sanitario, "lo que ha conllevado una carga de trabajo considerable en los laboratorios".

Además, en estos momentos, se solicita mucha "información personal" de contacto de pacientes que, a veces, no se tiene. Por ejemplo destacan "el nivel de estudios o la profesión". "Si no tienes estos datos no se puede introducir la nacionalidad, que es muy importante porque determina el número de niños nacidos vivos en España. Dato que permite controlar las donaciones de semen y óvulos", afirman.

En estos momentos, Mazzanti pone un par de pegas el nuevo registro nacional. No se pueden generar SEC (código único Europeo) de "donaciones de óvulos antiguas (pre-SIRHA), embriones donados por las parejas y pajuelas de semen congeladas pre-SIRHA (antes de implantar el registro)".

Además, el presidente de ANACER recuerda que cada Comunidad autónoma y cada centro de reproducción asistida pueden encontrarse en un punto distinto en la incorporación a su gestión habitual de la plataforma SIRHA. Por lo que puede haber una gran "confusión" entre las clínicas que funcionan como bancos de ovocitos o semen, "ya que los centros receptores pueden no validar los SEC, aceptar o no ovocitos/semen sin SEC, etc…".

En el ámbito internacional, que es uno de los mejores aspectos de este registro, el experto recuerda que "todos los gametos o embriones que se exportan fuera de España" deben ir acompañados de su código SEC.

Pero, pese a eso, no existe ninguna plataforma que permita comprobar que el SEC ha sido obtenido a través de la plataforma SIRHA y, en la versión actual de la plataforma, todavía no es posible registrar el traslado de embriones a centros ubicados fuera de España.

149.000 técnicas de reproducción

El proyecto, aunque llegue con retraso, es muy importante para España pues la reproducción asistida es cada vez más importante. Según los últimos datos publicados, en España se llevan a cabo cada año más de 149.000 tratamientos de reproducción. Esto se traduce en que el 8-9% de los niños que nacen cada año en nuestro país son fruto de técnicas de reproducción asistida.

Países como Reino Unido, Suecia, Holanda, Austria, Portugal o Alemania ya han traspuesto la normativa Europea en la que ahora está trabajando España. Otros, como Portugal, están en un proceso similar al de nuestro país. Mucho más lento y previa consulta por el Comité de Bioética.

El RD es, además, un compromiso del Ministerio de Sanidad que, hasta ahora, incumplía la legislación en lo que se refiere a reproducción asistida. Hasta ahora, la Sociedad Española de la Fertilidad era la que se ocupaba de recoger los datos que le daban las clínicas de manera voluntaria y crear estadísticas anuales.