Montero y la Ley Trans "histórica": "Una sociedad donde la gente puede ser quien es, es mejor"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado de "histórica" la ley trans y de igualdad LGTBI que este martes será aprobada en Consejo de Ministros. La ministra ha destacado la importancia de que "las personas puedan ser quienes son en libertad" y que una sociedad que lo permite "es una sociedad mejor". Montero ha lamentado también que la ley llegue "un poco más tarde de lo que nos hubiera gustado".

En un mensaje en Twitter con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, la ministra de Igualdad ha destacado el avance que supone la ley que tiene previsto aprobar este martes el Ejecutivo, un "paso histórico y determinante" para el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas LGTBI en España.

Montero cree que la ley está a la altura de la del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género y que supone el reconocimiento de que los derechos de este colectivo todavía están siendo vulnerados.

"Las instituciones tenemos un compromiso firme para que esos derechos no sólo no se vulneren, sino que tengan un acceso efectivo a todos ellos", ha subrayado.

La ministra ha advertido de que aún queda camino por recorrer para la reparación de todas las violencias y vulneraciones de derechos que las personas LGTBI han sufrido durante décadas y ha trasladado el compromiso del Ministerio para avanzar en políticas públicas y legislación para que todas estas personas puedan tener "una vida libre, sin miedo, sin culpa y sin ningún derecho vulnerado".

"Que en nuestro país podáis ir de la mano con vuestra pareja, vuestra amiga, sin miedo a nada, que no tengáis que ir al médico y ser llamados por un nombre que no es el vuestro, que no os rechacen en el acceso al empleo por ser trans o lesbiana", ha dicho.

Ha advertido de que nada de lo conseguido hasta ahora sería posible sin el esfuerzo de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI que han "puesto el cuerpo" para garantizar sus derechos.

En una entrevista en TVE, la ministra ha añadido que con esta ley España será un país mejor y permitirá saldar una deuda con las personas trans. "Les vamos a hacer dueñas de su vida", ha afirmado.

Ante las críticas de sectores del feminismo, que creen que esta ley "borra" a las mujeres, la ministra de Igualdad ha subrayado que "lo que borra las mujeres es el machismo" y por eso es necesario construir leyes y políticas públicas que destierren el machismo, permitan construir relaciones en pie de igualdad y "permitan ser a cada persona lo que quiera ser". "Una sociedad donde la gente puede ser quien es en libertad, es una sociedad mejor", ha dicho.

Protagonismo a la política

Preguntada sobre la situación de Cataluña, Irene Montero, ha apostado por "eliminar" las causas contra ex altos cargos independentistas ante el Tribunal de Cuentas y dejar "protagonismo absoluto" a la "política, el diálogo y el acuerdo".

Montero se ha mostrado partidaria de prescindir de "todo lo que no sea eminentemente político" al considerarlo "dificultades" y "piedras en un camino" que el Gobierno va a recorrer "sí o sí".

La dirigente de Podemos se ha expresado así un día antes de que el Tribunal de Cuentas dé a conocer la cantidad a la que asciende exactamente la liquidación provisional que ha fijado por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

En este contexto, la ministra ha insistido en que aboga por "dejar de judicializar o convertir en un problema administrativo" una cuestión que considera política y que debe "resolverse mediante los instrumentos", precisamente, de la "política, el diálogo y el acuerdo".

"Por tanto, permítame que sea prudente, creo que es mejor hacer que decir, pero soy bastante clara cuando digo que soy partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político", ha repetido.

A su juicio, el "camino de la política y del acuerdo" es el único posible para "superar" una "crisis territorial que no tiene solo que ver con Cataluña", sino también con "la España vaciada".

"Somos muy conscientes de que la cohesión territorial es una prioridad, pero sin desviarme de la cuestión catalana , protagonismo absoluto de la política, el dialogo y el acuerdo", ha apostillado.