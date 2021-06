La división en el Día de las víctimas del terrorismo eleva al máximo la tensión entre el Gobierno y el PP

La división escenificada este domingo en la celebración del Día de las víctimas del terrorismo eleva más si cabe la tensión entre el Gobierno y la oposición. Después una semana marcada por la concesión de los indultos a los líderes del procés, la política y la fragmentación le han robado el protagonismo a un acto que viene homenajeando a las víctimas desde 2010 y que, por primera vez, no ha contado con la presencia del principal partido de la oposición, el PP.

Los de Pablo Casado decidieron, por primera vez, ausentarse del acto institucional celebrado en el Hemiciclo por razones que el propio líder de los populares sintitetizaba minutos antes en un tuit: "Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes. No todo vale para seguir en el poder. Basta ya".

De la misma forma lo expresó más tarde la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, junto a la puerta de los leones. "No puede haber equidistancia entre Bildu y las víctimas, entre aquellos que no rechazan el terrorismo y aquellos que lo han sufrido", aseguró la popular.

Gamarra denunció junto a varias asociaciones de víctimas la "política de blanqueamiento que está llevando a cabo Sánchez con el único objetivo de mantenerse en La Moncloa", un argumento que han compartido los demás partidos de la oposición.

Ciudadanos que sí ha estado presente en el Congreso, al mismo tiempo que en la concentración a las puertas del mismo convocada por diversos colectivos de víctimas, incluida la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha estado representada por su número dos, Edmundo Bal.

"El Gobierno se está dedicando a blanquear a los herederos del terrorismo. Hoy estamos en el Congreso, pero nuestro corazón está ahí fuera con las asociaciones de víctimas que no van a participar en este acto como consecuencia de que Sánchez blanquea a Bildu, acerca a los presos y da las competencias de presiones al País Vasco. Los entendemos, sus demandas son razonables, comprensibles", ha explicado.

Bal tenía que sentarse luego en un escaño, el que le había asignado el protocolo de la Cámara Baja, muy cercano al de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa; también cercana al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos García Adanero, y al portavoz del PNV, Aitor Esteban.

En el Congreso había solo dos dirigentes del PP, aunque en su condición de miembros de la Mesa del Congreso, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, si bien ambos antes acudían a la protesta de las víctimas.

Sí asistían al acto el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, y algunas otras asociaciones como la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo o la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo.

"Equidistancia entre Bildu y las víctimas"

Por parte del Gobierno asistían la vicepresidenta, Carmen Calvo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Convoco este acto porque creo en él, y en su sentido", señalaba en su discurso la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien mostraba su convicción de que este tipo de eventos "son los que hacen comunidad y, sobre todo, los que hacen Estado".

En referencia a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, Batet señalaba que "hemos sido capaces de hacer juntos frente al terrorismo. Los atentados acabaron y la unión que nos llevó a ello han de mantenerse".