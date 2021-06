Felipe VI retira el 'veto' a la Infanta Elena, que volverá a presidir un acto de la Casa Real tras 2 años

La Infanta Elena vuelve a los actos de la agenda de la Casa Real. Tras más de dos años sin actuar en funciones de representación de la Corona, la duquesa de Lugo presidirá el próximo martes en el Palacio de El Pardo, en Madrid, la entrega de premios de la XXX edición del Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para Centros Escolares de Patrimonio Nacional.

La noticia ha sorprendido por cuanto la hermana mayor de Felipe VI llevaba fuera de la oficialidad de Zarzuela desde 2019, en lo que ha sido considerado en círculos cortesanos y periodísticos un veto de la Casa Real a las hermanas del Monarca.

Cuando los actuales Reyes llegaron al trono, la Familia Real se redujo al Rey, la Reina, sus hijas -la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía- y los Eméritos. La duquesa de Lugo pasaba, como el resto de allegados, a ser "familia del Rey", sin asignación oficial por parte de los presupuestos de la Casa Real y sin agenda.

Desde 2014, el Monarca pidió que Elena le representara en algunas ocasiones, y la duquesa de Lugo se prestó a hacerlo con total disposición. Sin embargo, desde que Juan Carlos I anunció su retirada pública, hace exactamente 24 meses, la Infanta Elena no había vuelto a aparecer en la agenda de la Jefatura del Estado.

Desde el palacio de la Zarzuela no le dan mayor importancia, asegurando que han sido las circunstancias las que han propiciado la ausencia de la hermana del Rey en los actos públicos y que vuelve a aparecer porque tradicionalmente es un premio que ha entregado siempre ella.

Sorpresa

"Todos sabemos que los hermanos no se llevan. Elena no le perdona el trato a su padre y que le retirara la asignación que tenía de los presupuestos, pero mucho peor que no le deje representar a la Corona, que ella lleva tan dentro", cuenta a EL ESPAÑOL una amiga personal de la duquesa de Lugo.

"Estamos ante un pequeño gesto por parte de su hermano, pero es verdad que este acto siempre lo ha presidido ella, por eso creo que no hay más razón que esa. Los Reyes están en Cataluña por los premios Princesa de Girona... y si a la duquesa de Lugo la llaman, va sin dudarlo. Su sentido del deber hacia España es muy profundo y está por encima de todos los problemas que tenga con su hermano y su cuñada, la Reina Letizia", añade la misma fuente.

La sorpresa de la convocatoria del acto que presidirá Elena de Borbón también reside en el empeño de la Casa Real a la hora de diferenciar a la Familia Real de la familia del Rey.

Cuando el pasado mes de marzo se filtró la noticia de que las Infantas Elena y Cristina se habían vacunado en Abu Dabi mientras visitaban a su padre, saltándose así el protocolo de vacunación que sigue el resto de los españoles, Zarzuela se negó a confirmar o desmentir la noticia argumentando que no eran Familia Real y que se trataba de un asunto privado de la familia del Rey. Sin embargo, la incorporación de nuevo de la duquesa de Lugo en la agenda de la Jefatura del Estado hace que esa línea de separación vuelva a difuminarse.

A pesar de ocupar el tercer puesto en la línea de sucesión al trono, la Infanta Elena lleva una vida totalmente independiente de la Casa Real. La duquesa de Lugo está dedicada a su trabajo en la Fundación Mapfre y a sus dos hijos, pero sobre todo está preocupada por la situación de su padre, Juan Carlos, al que tiene a miles de kilómetros de distancia y al que considera injustamente tratado.