El mes de Pablo Iglesias fuera: ve 'Palomares', no tuitea y visita a diario la guardería del Congreso

Del 4-M al 4-J. Este viernes se cumple un mes sin Pablo Iglesias en la vida pública, pese a que formalmente sigue siendo el secretario general de Podemos, cargo en el que será relevado en breve por Ione Belarra, la que también es su sustituta como responsable del ministerio de Derechos Sociales.

La noche de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, sin demorarlo más, Iglesias se despedía de "todos sus cargos" y ponía fin a su etapa como líder político. Con once escaños en la Asamblea de Madrid, lograba evitar la desaparición del partido en la cámara madrileña, pero la derrota sin paliativos del bloque de la izquierda, y el liderazgo indiscutible en el mismo de Más Madrid, que superaba incluso al PSOE, hacían caer definitivamente su estrella política.

Después de siete años en lo más alto del candelero político y mediático, tras la irrupción de Podemos en las elecciones europeas de 2014, Iglesias lleva un mes ejerciendo de padre de familia, descansando y, cómo no, leyendo y viendo series.

Pablo Iglesias.

Públicamente poco se sabe de él, salvo que se cortó la coleta, como informó en exclusiva el cronista de La Vanguardia Pedro Vallín, uno de sus predilectos entre los periodistas, con una fotografía de Dani Gago, el fotógrafo oficial de Podemos.

Aunque parezca mentira, su cuenta de Twitter, la misma desde la que dio rienda suelta a su actividad política y a sus múltiples polémicas, ha enmudecido desde el 4-M. El día de las elecciones madrileñas retuiteó un mensaje de la cuenta oficial de Podemos con sus declaraciones a la prensa nada más ir a votar a su colegio electoral.

Ni mensajes, ni posicionamientos, ni siquiera un "me gusta" que llevarse a la boca. La foto que aparece sigue siendo la misma y lo único que ha cambiado es la descripción de su perfil: "Caballero jedi según Vallín 'You come at the king, you best not miss' Omar Little". La enésima referencia de serieadicto, en este caso sobre The Wire.

Palomares

En estas cuatro semanas ha disfrutado con Palomares, la serie documental de Movistar + sobre el célebre accidente nuclear en Almería y el no menos célebre baño del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, con cuya imagen se ilustra el cartel de la serie. Es decir, que aunque esté desconectando la política no deja de estar presente en su vida.

E incluso físicamente es difícil que la olvide, pues a diario visita el Congreso de los Diputados. Pero no, como antaño, para ejercer actividad parlamentaria alguna, sino para llevar a sus tres hijos a la guardería habilitada para los diputados, condición que sigue ostentando la madre de los pequeños, Irene Montero.

Allí coincide con algunos de sus antiguos compañeros del Hemiciclo con hijos de la misma edad, algunos de otros partidos, con los que intercambia palabras rituales de cortesía. Se le puede ver vestido de sport y según las fuentes concultadas pasa desapercibido, sin que tampoco se detenga más de lo necesario para dejar a los pequeños.

Una vida en familia, alejado de las cámaras y las redes, y por lo tanto con tiempo, mucho más que antes, para sí mismo. Incluso, claro, para pensar en su futuro. El que muchos sitúan en algún proyecto audiovisual, para el que ya le ha abierto las puertas su amigo Jaume Roures, quien incluso fantasea con que el ex vicepresidente del Gobierno pudiera hacer una serie sobre la monarquía.

Antes de eso, y más a corto plazo, es previsible su reaparición para el Congreso de Podemos este mismo mes en el que cecederá el testigo a Belarra. Un momento para el que también se prepara en este tiempo de calma.