La autocrítica de Ábalos: "El 4-M no conectamos con un Madrid acostumbrado al bullicio y al ocio"

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, hacía autocrítica tras la debacle de su partido en las elecciones del pasado martes en la Comunidad de Madrid, donde los socialistas son ya la tercera fuerza, superados en votos por Más Madrid. "No hemos sabido centrar nuestro mensaje" sintetizaba en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del partido en la sede de Ferraz, presidida por Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes alegaba, entre otras razones explicativas de su fracaso electoral -por el que decía asumir "todas las responsabilidades" al tiempo que elogiaba al dimitido líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, por su gesto, y al candidato Ángel Gabilondo, por haber estado al "servicio del partido"- a la "singularidad" de Madrid, particularmente de su capital.

La que definía como "la ciudad más populosa de España y que como tal, explicaba, "acostumbrada también pues al bullicio, al ocio, con un sector de servicios muy importante, también una zona de mucho tránsito... En fin, que tiene también su propia particularidad y donde se valoran determinadas cuestiones que en otras ciudades no tienen el mismo impacto" concluía, subrayando también que "hay también, pues, cuestiones sociológicas, más allá de las políticas".

Preguntado por si ese bullicio y esa forma popular de vivir no se da en otras comunidades, en Andalucía por ejemplo, el número tres socialista afirmaba que "es evidente que los servicios que se prestan en Madrid, simplemente por la dimensión que tiene, pues no es comparable, explicaba "con ciudades de distinto tamaño, donde se conocen más, se conocen menos es más fácil el anonimato que no en otras, por lo tanto el impacto de sucesos tienen un impacto u otro".

"¿Bullicio? somos mediterráneos"

Ábalos daba ejemplos concretos: "Sevilla es una gran ciudad, y la mía, Valencia, también, más grande todavía, pero sin embargo es muy distinta. ¿Bullicio? bullicio tenemos todos porque somos mediterráneos, pero evidentemente [esbozaba media sonrisa] la potencia del sector económico, y la demanda que hay de población no es lo mismo".

Por lo demás, Ábalos apelaba a razones "estructurales" de la realidad política madrileña donde, recordaba, el PP lleva gobernando años. Se mostraba, además, muy crítico con Ciudadanos, que a su juicio se equivocó en 2019 al no facilitar un Gobierno de Gabilondo, quien había sido la lista más votada, y en cambio formar un gobierno de coalición con Isabel Díaz Ayuso.

El número tres del PSOE negaba además que las mociones de censura impulsadas en Murcia y Castilla y León hayan sido un fracaso como operación política. Negaba incluso que la moción en la Asamblea de Cartagena hubiese provocado el adelanto electoral en Madrid ya que, afirmaba, Ayuso "lo tenía decidido de antes", y recordaba que de las tres mociones al menos una, la presentada en el Ayuntamiento de Murcia, sí llegó a buen puerto, desalojando al PP del gobierno de esa capital de provincia.