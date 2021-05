Si le ofrecen ir a vacunarse a Moscú por 675 euros no vaya: la embajada de Rusia desarma la oferta española

Un viaje a Moscú para vacunarse contra la Covid-19 con Sputnik. Es el anuncio que lleva circulando en España desde hace semanas que, en realidad, es rechazado por las autoridades de Rusia... aunque la empresa asegura que es posible conseguir la inmunización por 1.350 euros acudiendo al país dos veces, a razón de 675 por cada trayecto de ida y vuelta para cada una de las dos dosis.

El turoperador encargado de comercializar el paquete es ICU Viajes, una empresa española ubicada en Alcobendas (Madrid) que lleva volando a Rusia desde mediados de los 70. La oferta está siendo comercializada por varias agencias de viajes. EL ESPAÑOL ha podido hablar con una de ellas, Sóller Tours, que ha confirmado que se está comercializando.

Sin embargo, la embajada de Rusia en España niega a este periódico que estos viajes se estén produciendo. "Ni el Gobierno ruso ni la embajada de Rusia en Madrid conocen la existencia de las propuestas u ofertas de agencias de viajes españolas para ir a Rusia a recibir vacunación", señalan.

"Es completamente absurdo porque actualmente no se realizan viajes turísticos ni existen programas oficiales de viajes para la vacunación", insisten las fuentes diplomáticas. Y aseguran que en ningún caso estos desplazamientos estarían promovidos por el Gobierno de Vladímir Putin porque, sencillamente, "no se realizan". "No hay ni promoción de tal tipo de viajes ni empresas promotoras de éstos", zanjan.

"Certificación"

ICU afirma que tiene una "certificación" de la embajada para poder realizar estos viajes para vacunarse con la Sputnik V, que se inocularía en "laboratorios estatales". Este periódico ha solicitado ver este permiso de la diplomacia rusa, pero la empresa no ha accedido a entregarlo, alegando que "es un documento confidencial".

La embajada explica que "no hay ni certificados ni viajes. No estamos facultados para emitir ningún tipo de certificados médicos".

El precio, en teoría, cubre dos noches en un hotel de cuatro estrellas a orillas del río Moscova y a media hora de la Plaza Roja, desayunos, guía de habla hispana, traslados y, claro está, la inoculación del antígeno. Los vuelos, el visado de doble entrada al país, la PCR negativa para salida de Rusia y regreso a España y las tasas de los aeropuertos corren por cuenta del usuario.

Existen otros anuncios para poder viajar a Rusia a por la vacuna, pero de compañías extranjeras. Como ya publicó EL ESPAÑOL, una empresa de viajes noruega ofrece el trayecto y las dosis desde 1.599 euros si se elige la opción de viajar dos veces (recordemos que este antígeno precisa de dos dosis espaciadas por un intervalo de tres semanas) o desde 2.599 euros si se opta por un viaje de 23 días a Moscú.

El Ministerio de Exteriores español tampoco tiene constancia de que se estén realizando estos viajes. Fuentes diplomáticas consultadas explican que desde el departamento que dirige Arancha González Laya "no se recomienda" viajar al extranjero durante la situación de pandemia actual, pero que no está prohibido.

También advierten de los posibles problemas que se puedan dar para volver a España por los cambios de restricciones que adoptan los países dependiendo de la situación epidemiológica, como le pasó a los más de 1.200 españoles que viajaron a Marruecos entre marzo y abril de este año.

Españoles con Sputnik V

Viajar a Rusia para conseguir la vacuna Sputnik V no es posible, según las fuentes diplomáticas rusas. Pero sí hay algunos españoles que han sido inoculados con este fármaco. "La vacunación en Rusia está accesible para los extranjeros", explica este portavoz de la embajada. Es el caso de los diplomáticos españoles y los periodistas que trabajan y viven en Rusia.

Las mismas fuentes confirman que han recibido "propuestas de parte de personas interesadas en producir o adquirir la vacuna Sputnik V para utilizarla en el territorio español", aunque por confidencialidad no pueden dar los datos.

Rusia mantiene, desde mediados de marzo de 2020, restricciones a la hora de entrar y salir del país "con el fin de garantizar la seguridad del Estado, proteger la salud de la población y evitar la proliferación del coronavirus" en su territorio.