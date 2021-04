Fernando Simón confía en que el ritmo de vacunación permita llegar al 70% de la población en verano

C. F.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, es optimista de cara a los próximos meses. Los datos del avance de la pandemia que maneja su departamento invitan a ello.

El número de contagios, pero sobre todo el de los fallecidos por la Covid-19, de las últimas semanas vaticinan que la cuarta ola nada tendrá que ver con las dos anteriores. Y la clave de ello es una: las vacunas.

A pesar de los retrasos de distintas farmacéuticas en la producción y en la entrega, así como el frenazo de AstraZeneca y Janssen por los posibles trombos que podían generar, el doctor Simón cree que el ritmo de vacunación en España en bueno.

En la rueda de prensa ofrecida este lunes en el Ministerio de Sanidad, Simón ha expresado que cree que se puede llegar al objetivo del "70% de la población vacunada" que la Comisión Europea se ha marcado y que el Gobierno central ha hecho suyo.

"Con el ritmo de vacunación actual, podemos mantener el objetivo de tener al 70% de la población vacunada este verano", ha explicado.

"Ahora mismo, el 100% de los mayores de 80 años tiene al menos una dosis puesta y el 74%, las dos dosis. Respecto a las residencias, el 98,8% tiene una dosis y el 91,4%, dos dosis. Esto va a hacer que la gente que enferme sea cada vez más joven, porque los más mayores están ya vacunados. Estamos cubriendo más de lo previsto".

A pesar de esto, Simón no cree que el certificado digital que permita viajar no estará listo antes de la mitad de junio. "No va a ser factible que esté antes. En ese momento tendremos coberturas de vacunación muy superiores a las que estamos teniendo ahora, así que podemos esperar que en ese momento el certificado digital nos permita una mayor movilidad".

Último fin de semana

Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 14.715.931 dosis de las vacunas contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen y AstraZeneca, 449.680 de ellas durante el fin de semana. Esto representa el 95,3% de las distribuidas, que ascienden a 15.435.285 unidades.

Además, un total de 3.947.465 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 84.676 más que el pasado viernes. Esto supone el 8,3% de la población española. Un total de 10.796.466 personas han recibido al menos una dosis, el 22,8% de los españoles.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado a las comunidades autónomas 10.199.085 dosis de Pfizer, con 10.184.774 administradas; 1.372.800 correspondientes a Moderna, con 951.676 ya inoculadas; 3.717.000 de AstraZeneca, con las que se ha vacunado a 3.551.481 personas; y 146.400 de Janssen, con 28.000 ya administradas.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente al coronavirus en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre de 2020, día en el que comenzaron las vacunaciones, y el 25 de abril.

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 19.852 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 2.160 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 21.071 positivos.

En el informe de este lunes se han añadido 147 nuevos fallecimientos, en comparación con 121 el lunes pasado. Hasta 77.738 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.