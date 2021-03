Los díscolos de Vox: "Tenemos que decirle a Casado y Sánchez que esto no es 'Juego de Tronos'"

Este lunes ha sido la primera vez en la historia que se habilita la sala de conferencias de la Asamblea Regional en Cartagena para ofrecer una rueda de prensa. En plena pandemia de coronavirus la sala habitual se quedaba pequeña para acoger a tanto periodista. Otra anécdota histórica que deja la doble moción de censura al Gobierno autonómico. El primero en comparecer era el hombre más esperado: Juan José Liarte, portavoz de los tres díscolos de Vox, sobre los que ahora está el foco porque en sus votos está la última esperanza para que Ciudadanos y PSOE puedan sacar adelante su moción. La continuidad del PP en el Palacio de San Esteban sigue en el alambre después de una semana de infarto.

Durante el fin de semana el partido naranja ha mantenido conversaciones con los tres parlamentarios díscolos de Santiago Abascal. El objetivo: tratar de lograr sus sufragios en la votación de la moción de censura, que este lunes se ha acordado que tendrá lugar el próximo jueves a las 10.30 horas. “Tenemos que decirle a Casado y Sánchez que esto no es ‘Juego de Tronos’: Murcia no es su laboratorio”, ha subrayado con dureza Liarte durante su comparecencia. “¿Es que no han visto las colas del hambre? No estamos para jueguecitos”.

Liarte ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje a Santiago Abascal: “A pesar de haber sido abandonados por las estructuras de partido, seguimos defendiendo los intereses de los votantes de Vox”. El parlamentario no ha aclarado cuál será el sentido del voto de los tres díscolos: “¿Quién será presidente de la Comunidad Autónoma? A fecha de hoy no puedo responder a esta pregunta. Hasta ahora la pregunta se ha centrado en quién será la persona, pero nadie se está preguntando cuál será el proyecto político para la Región de Murcia”.

Junta de Portavoces de la moción de censura en la Región de Murcia

En su intervención, el portavoz de los díscolos de Vox, se ha erigido como una suerte de ‘Pepito Grillo’ de la Asamblea, y no ha parado de lanzar reflexiones a unos y otros partidos. Una de ellas ha ido dirigida a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por la forma en que se ha negociado desde Madrid la moción de censura, que les ha salido rana, de momento, tras la deserción de tres de sus seis diputados: Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez. “Tres diputados de Ciudadanos han sido capaces de decir que no a los comisarios políticos de su partido que todos los días deshorran la Constitución”.

Y ha proseguido la soflama contra la dirección nacional de Ciudadanos y el PSOE por haber cocinado un acuerdo en Madrid que afectaba a la Región de Murcia: "Los aparatos políticos han querido imponer a los cargos electos sus intereses partidistas, los partidos deben respetar los juramentos de los cargos electos que deber servir a la ciudadanía en vez de a los intereses de los partidos y sus lobbies económicos".

Dudas por los presupuestos

Liarte ha proseguido con otra reflexión que es la que deja en el alambre al PP y que no despeja si los díscolos de Vox votarán a favor -o en contra- de la moción de censura. "Teníamos un acuerdo de presupuestos en 2020 con Partido Popular y Ciudadanos, con doce puntos, y ese acuerdo no se ha cumplido", ha lamentado mientras mostraba ese documento a los medios desatando un aluvión de flashes.

"¿Tenemos que apoyar al Partido Popular solo porque dice que es derechas? Porque anteayer dijo que era centra", tal y como ha incidido Juan José Liarte para sembrar todavia más dudas de cara del debate de la moción de censura. "¿Tenemos que apoyar este proyecto aunque se rían de nuestros votantes a través e nosotros? ¿En qué se diferencias PP y PSOE: en sus ideas globales sobre políticas de género, de familia...?".

Al término de su comparecencia, justo cuando todos los periodistas han levantado la mano -ansiosos- por formular preguntar, el diputado Juan José Liarte se ha retirado del atril y su personal de prensa ha subrayado que no se admitían preguntas. Tal situación ha despertado las críticas de varios medios de comunicación dada la trascendencia que puede tener el voto Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera. Nadie ha podido preguntar al portavoz de ultraderecha: si les habían hecho llegar alguna oferta desde Ciudadanos o si ellos habían trasladado alguna exigencia para apoyar la moción de censura.

El calendario acordado hoy en la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional para el debate de la moción de censura es el siguiente: este miércoles, a las 10 horas, comenzarán las intervenciones, de cada uno de los grupos parlamentarios, y el jueves, a las 10.30 horas, comenzará la sesión donde se decidirá si habrá cambio de Gobierno. La votación podría llevarse a cabo a las 14 horas. La tragicomedia política que vive la Región de Murcia todavía puede deparar más sorpresas.