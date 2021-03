Pedro J. en La Sexta: "Cs tiene la culpa en Murcia pero el PP se equivoca con su opa hostil"

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha recomendado al Partido Popular que ponga en práctica "más políticas centristas" y menos "opas hostiles" a Ciudadanos si quiere ocupar su lugar en el centro, aunque culpa a los liberales de lo ocurrido esta semana.

Así se ha referido en el programa de laSexta Liarla Pardo, donde ha intervenido a raíz de la exclusiva publicada por este periódico en la que se desvela el trabajo de fontanería del ex secretario de organización naranja, Fran Hervías, para evitar la moción de censura en la Región de Murcia.

En la información de este periódico, y tal como ha explicado Ramírez, se puede ver que el gran muñidor de esta opa hostil es Fran Hervías, antiguo secretario de organización con Albert Rivera al frente del partido. Su mano derecha, Emilio Argüeso, era el delegado de Cs en la etapa de Rivera en la Región de Murcia, y es quien envía una serie de WhatsApps a militantes del partido por si quieren cargos en el nuevo equipo de Gobierno Fernando López Miras. Además les dice: "Hablad con Fran".

Intervención de Pedro J. Ramírez en Liarla Pardo de la Sexta sobre las elecciones en Madrid y la situación de Ciudadanos.

Para el periodista, la culpa de lo ocurrido esta semana es de Ciudadanos primero porque en Murcia "no había motivos para presentar una moción de censura" y segundo por intentar impedir que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ejerciese sus funciones en la convocatoria adelantada de elecciones "como acaba de decir el TSJM".

Pero esos errores, en su opinión no son justificación para que el PP decida unilateralmente liquidar a Cs y que Hervías pase a la parte orgánica del PP y se lleve sus contactos. "Un secretario de organización no vale por sí mismo, si no por su agenda de contactos".

Para el presidente del ESPAÑOL el PP se está "pasando de frenada" en la "opa hostil" dirigida hacia Cs. "Este intento de acabar de liquidar a Ciudadanos es muy peligroso y puede ser contraproducente. Le va a dar a Inés Arrimadas una oportunidad de atrincherarse, de llamar al patriotismo interno del partido y de hacer una barrera de contención frente a la ofensiva del PP".

Ramírez ha puesto de ejemplo un posible escenario tras los comicios madrileños. "Si Cs consigue superar la barrera del 5% y saca siete diputados, pueden ser decisivos". En su opinión, Ayuso tiene muy difícil conseguir la mayoría absoluta el 4 de mayo por la presencia de Vox a su derecha.

"El PP tiene que ganarse a los afiliados y votantes de Cs de buenas maneras y no con fichajes como el de Hervías", quien para Ramírez debería haber dejado el partido liberal cuando lo hicieron Albert Rivera y José Manuel Villegas, antiguo secretario general de la formación.

¿Puede desaparecer Cs?

El director cree que lo que ha hecho el PP en Murcia y con Hervías no puede catalogarse de "práctica mafiosa", pero le puede salir el tiro por la culata. "El espacio del centro siempre va a existir, aunque sea más pequeño".

Así ha recordado que en los 40 años de democracia, desde la creación de UCD hasta ahora, "el centro ha existido siempre", por lo que descarta que Ciudadanos pueda desaparecer.

En su opinión, el Partido Popular "tiene que ser más constante y rotundo con sus políticas centristas". Pablo Casado debe dar "continuidad al no a Vox de la moción de censura" que los de Santiago Abascal presentó en el Congreso de los Diputados, tal y como le ha pedido el ex presidente José María Aznar en el vigesimo quinto aniversario de su victoria electoral.